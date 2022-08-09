Тайваньская авантюра Вашингтона приведет к его изоляции в АТР

18:27 10.08.2022 Владимир Павленко



Вашингтон намерен воспроизвести на Дальнем Востоке "украинский" формат конфликта, чтобы вести гибридную войну не своими, а чужими руками.



Продолжаются серьезные события в Восточной Азии, связанные с провокационным визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В регионе на глазах меняется расстановка и конфигурация сил. На фоне беспрецедентной серии военных учений НОАК у берегов Тайваня, а также в районах, прилегающих к Корейскому полуострову и Японским островам, Пекин переходит в решительное дипломатическое наступление. Не является секретом, что США отнюдь не случайно приурочили поездку Пелоси к началу августа. В Вашингтоне явно имели в виду проведение в эти дни в столице Камбоджи, Пномпене, серии встреч по вопросам безопасности и развития в Восточной Азии, которые проходили на уровне глав МИД. И рассчитывали посеять на переговорах хаос, продемонстрировав их участникам, что США будут действовать как прежде, с позиции силы, не обращая внимания на мнение окружающих.



Однако когда руководители внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И ответили на американский демарш и уклонились от встреч с шефом Госдепа Энтони Блинкеном, в Вашингтоне занервничали. И начали подыскивать повод для разговора "на ногах". В отношении китайской стороны в американской делегации ничего не придумали. Что касается российской стороны, то инициативу восстановления контактов взял на себя президент Джо Байден. Блинкену было предложено "перехватить" Лаврова где угодно под предлогом обсуждения возможного обмена находящегося в американских застенках Виктора Бута на двух американцев, осужденных в России. Встреча Блинкена с Лавровым, однако, так и не состоялась.



Почему американцы откровенно замельтешили, принявшись корректировать позицию по ходу развития событий? На наш взгляд, просматриваются три основные причины. Первая: Вашингтон ждал, но так и не дождался осуждения китайских учений вокруг Тайваня ни одной из стран - участниц Восточноазиатского саммита, а их в Пномпене присутствовало около четырех десятков. Кроме Японии, являющейся участником "большой семерки" крупнейших стран Запада, которые выступили с заявлением по Тайваню в поддержку визита Пелоси. В ответ заместитель главы МИД КНР Дэн Ли вызвал японского посла в Пекине, сделав тому представление об "ошибочности" участия Токио в демарше лидеров Запада. В МИД были вызваны послы и других стран "семерки", которым Китай вручил протесты за вмешательство в его внутренние дела.



Осознав, что, пытаясь загнать Пекин в изоляцию по тайваньскому вопросу, США оказались в такой изоляции сами, американское дипломатическое ведомство включило последний ресурс, предприняв зондаж российской позиции: авось, получится. Предлог с обменом Бута на Уилана и Грайнер здесь не был важен, пусть даже он не имеет никакого отношения к текущим событиям; главное, как считали в Вашингтоне, прорвать кольцо азиатской обструкции и настоять на собственной трактовке происходящего. Констатируем: не получилось: ни "продавить" Россию, ни склонить на свою сторону участников Восточного саммита.



Вторая причина: чувствительное для США фиаско на Ближнем и Среднем Востоке, где Вашингтон в последнее время пропустил сразу два болезненных удара. Во-первых, провал визита Байдена в Саудовскую Аравию; обратим внимание: именно после этой поездки Эр-Рияд, возмущенный конъюнктурным поведением Вашингтона, развернулся прочь от США; сразу, как по команде, изменилось отношение ОПЕК к России, а сами саудовские власти заговорили о присоединении к ШОС. Отмотать пару лет назад - разве можно было себе такое представить? Во-вторых, неудача Байдена оказалась особенно рельефной на фоне успеха тегеранской встречи лидеров России, Ирана и Турции. У этих переговоров получилось и продолжение в виде сочинской встречи Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом, в ходе которой был принят ряд решений, больно бьющих и непосредственно по Вашингтону (уменьшение роли доллара в двусторонней торговле), и по организаторам антироссийских санкций (перспектива вхождения России в акционерный капитал турецких НПЗ).



Потерпев унижение в Эр-Рияде, США явно не были готовы проигрывать еще и в Пномпене. Однако все равно пришлось. Маленький нюанс: недавние попытки Израиля спровоцировать новый виток противостояния с палестинцами для Тель-Авива завершились вынужденным согласием на перемирие, а в том, что касается общественного мнения, он столкнулся с таким же решительным осуждением, как и США в случае с Пелоси. Не будет преувеличением сказать, что тренды на Ближнем и Дальнем Востоке совпали, причем отнюдь не в пользу Вашингтона. Ведь никто же не будет спорить с тем, что военная операция против арабов совсем не случайно началась вскоре после американо-израильской встречи на высшем уровне.



Третья причина, о которой аналитики и эксперты особо не распространяются, - военная сторона тайваньского кризиса. Вопреки недавним "гарантиям" Байдена и бравурным реляциям Пентагона, Вооруженные силы США в реальности не предприняли (или не смогли предпринять) сколько-либо серьезных мер прикрытия своей тайваньской авантюры. Очень много было разговоров об авианосных ударных группах (АУГ) 7-го флота, якобы "двинувшихся в зону потенциального конфликта" из Сингапура и Японии, но фактом остается то, что ни одно из этих военно-морских соединений США ближе нескольких сотен километров к мятежному острову не подошло. Обе американские АУГ ведут себя так, чтобы гарантированно избежать любого инцидента, держась подальше от районов китайских учений.



Сам же Тайбэй, по сути, не в состоянии ничем воспрепятствовать действиям НОАК; тайваньские власти, в частности, молчаливо согласились на фактическое передвижение "срединной линии" разграничения сторон в Тайваньском проливе непосредственно к островному побережью; те учения, которые проводит сепаратистская "армия", выглядят карикатурой на противостояние и ограничиваются сугубо сухопутными тренировками внутри острова; не то, чтобы противодействовать, но даже и обозначить противостояние НОАК эти попытки не в состоянии. Именно этот артефакт и зафиксирован заявлением, с которым выступил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь. В нем "Китай призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем". Кстати, между строк этого заявления китайских военных легко читается предостережение Вашингтона от дальнейших попыток повлиять или создать Пекину "неблагоприятный" фон для предстоящего XX съезда КПК. А ведь трудно не увидеть, что именно это, наряду с косвенным давлением на членов АСЕАН, и было потайной целью США при организации провокации с участием Пелоси.



Дополнительным "холодным душем" для американской стороны стало заявление и российского МИД о том, что Россия временно выводит свои объекты из-под инспекций по ДСНВ в качестве ответа на попытки Вашингтона ограничить проведение таких инспекций российской стороной на американской территории. Появление такого документа на фоне усиливающейся конфронтации между Китаем и США означает недвусмысленную поддержку Москвой Пекина в таком важном вопросе, как ограничение контактов по военной линии с США. Напомним, что считанные дни назад об отмене целого ряда двусторонних контактов с американской стороной, в том числе диалога министерств обороны, тихоокеанских и военно-морских командований, объявил и МИД КНР.



Кризис положил начало резкому расширению российско-китайской внешнеполитической координации, которая уже по сути выходит на уровень совместного политического планирования. Ван И на переговорах с Сергеем Лавровым констатировал "прочный уровень отношений стратегического сотрудничества" и высоко оценил "незамедлительную и твердую поддержку" Россией принципа одного Китая, а также "несогласие" Москвы "с любыми действиями, нарушающими суверенитет и территориальную целостность Китая". По мнению китайского министра, текущая повестка требует "совместного содействия двух стран региональному развитию". Выступив за углубленное сопряжение инициатив ЕАЭС и "Пояса и пути", Ван И обратил внимание на реализацию проекта "Большого евразийского партнерства", которое фактически означает объединение основных стран континента в противодействии внешней экспансии.



"Я убежден, что наше стратегическое партнерство является одной из опор движения за торжество международного права, прежде всего Устава ООН, который провозгласил основополагающий принцип суверенного равенства государств. США этот принцип нарушают повседневно, повсеместно, и это требует, конечно же, реакции. Мы с КНР участвуем в недавно созданной группе друзей в защиту Устава ООН. Я считаю, что это перспективная идея, которая заслуживает расширения, и мы уверены, что новые члены присоединятся к ее работе", - таков был ответ Лаврова.



Очевидно, что с учетом проявленных в последнее время новых тенденций, связанных с упомянутыми перспективами расширения ШОС, а также БРИКС, баланс сил скоро поменяется, и Вашингтон лишится возможностей проводить в Евразии прежнюю и привычную политику в стиле "Разделяй - и властвуй".



Что в сложившейся ситуации самое главное? То, что вызывающие действия США, предпринятые на глазах у всего мира, во-первых, едва ли не впервые со времен Карибского кризиса 1962 года и постановки в Западной Европе американских РСД в начале 80-х годов столкнулись с реальным противодействием со стороны Китая. И в этих действиях Пекин получил прямую политическую поддержку России и косвенную - со стороны восточноазиатских стран и их главного регионального объединения - АСЕАН. Ни одна из стран "десятки" не только не осудила Китай за его противодействие американской провокации, но и, за исключением Сингапура, не присоединилась к антироссийским санкциям (которые, к слову, поддержали и сепаратистские власти Тайбэя). И во-вторых, авантюра США получила со стороны Пекина и поддержавшей его Москвы четкую и однозначную оценку как попытки "обойти" принцип одного Китая, так и явочным порядком, как заявил Ван И в ходе визита в Бангладеш, куда он отправился из Камбоджи, поддержать сепаратистские тенденции и элементы, представленные правящей на острове проамериканской Демократической прогрессивной партией (ДПП).



В-третьих, динамика развития ситуации после отъезда Пелоси с Тайваня показывает тщетность надежд США на реализацию своей "Индо-Тихоокеанской стратегии", направленной на расширение политики альянсов, опирающейся на американское военное присутствие. В регионе растет и неизбежно дальше будет расти понимание, что Вашингтон намерен воспроизвести на Дальнем Востоке "украинский" формат конфликта, чтобы вести гибридную войну не своими, а чужими руками. Желающих оказаться в позиции "таскающих камни из огня" для США в Восточной и Юго-Восточной Азии скорее всего не отыщется; что касается тайваньского режима, то приняв участие в американской провокации, он сам себя поставил на грань политического краха, который может быть оформлен уже весьма скоро, в ходе предстоящих в ноябре местных выборов, запускающих марафон по обновлению состава органов островного самоуправления. Судя по отчаянным попыткам США заполучить себе с Тайваня производство полупроводников, для которого строится целое предприятие в Аризоне, в самом Вашингтоне имеется понимание, что власть ДПП дышит на ладан и долго не просуществует. Источник - REGNUM

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