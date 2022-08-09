 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташкентский архитектурно-строительный институт превратят в... кластер
21:29 10.08.2022

10 августа президент Шавкат Мирзиеев посетил новое здание Ташкентского архитектурно-строительного института.

Глава государства во время посещения вуза в октябре 2020 года поручил создать на его базе строительный кластер. Проект реконструкции института был расширен и доработан. В первую очередь для Архитектурно-строительного института были построены два 5-этажных учебных корпуса, 8-этажный административный корпус. Здесь разместились научно-исследовательский центр строительных материалов, лаборатории, спортивный комплекс, общежитие.

В ходе сегодняшнего визита глава государства ознакомился с проделанной созидательной работой и деятельностью вуза. В институте действуют 4 факультета и 23 кафедры. Готовятся специалисты по 22 направлениям бакалавриата и 25 направлениям магистратуры. Исходя из требований времени в учебную программу включены такие направления, как проектирование инфраструктуры "умных" домов и городов, охрана труда и техника безопасности, сейсмостойкость сооружений.

С вводом в эксплуатацию новых корпусов масштабы и качество учебного процесса возрастут. На 2022/2023 учебный год выделено более 1,6 тысячи квот. С ними общее число студентов превысит 7,5 тысяч.

Здесь президент пообщался со студентами, докторантами и профессорско-преподавательским составом.

"Какую бы сферу мы ни начинали реформировать, мы начинаем с создания школы и подготовки кадров. Этот институт станет базой для будущей созидательной работы", – сказал Шавкат Мирзиеев.

Поэтому было подчеркнуто, что образовательные программы должны идти в ногу со временем.

"Сегодня строительная отрасль является одним из драйверов экономики нашей страны. Повсюду идет строительство, производятся различные материалы. Но через пять лет сегодняшних знаний будет не хватать. Поэтому нужно всегда быть в поиске, инвестировать в себя. Что это за инвестиции? В совершенстве осваивать профессию, учить языки, работать и набираться опыта", – сказал президент.

В ходе встречи студенты рассказали об условиях, созданных в институте, рассказали о своих планах. Глава государства поддержал их предложения и дал указания ответственным лицам. Подчеркнута необходимость организации практики студентов в проектных институтах и ​​строительных организациях, формирования заказов на их научную работу.

На состоявшемся 6 июля текущего года видеоселекторном совещании по градостроительству президент особо затронул вопрос подготовки кадров и заявил, что необходимо трансформировать профильные высшие учебные заведения, предоставить им академическую и финансовую самостоятельность.

Соответственно, начата реформа организационно-управленческой системы института. Планируется специализировать вуз на подготовку кадров в области машиностроения, архитектуры, технологий строительства и строительных материалов, цифрового строительства. В этом году планируется внедрение системы "Цифровой университет", а начиная со следующего учебного года вступительные экзамены будут проводиться два раза в год на основе международных стандартов.

Президент также побеседовал с представителями средств массовой информации.

Источник - kun.uz
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