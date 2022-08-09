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Казахстан не продавал военную технику в Британию для Украины – оправдывается МИИР РК
21:56 10.08.2022

МИИР РК опроверг информацию Фото: пресс-служба МО РК
Появившуюся в соцсетях информацию о покупке казахстанской военной техники прокомментировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Zakon.kz.
В Казнете распространяется сообщение, в котором сказано, что Великобритания закупает оружие у Казахстана для того, чтобы поставлять его на территорию Украины. Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании "Техноэкспорт", а договор на сумму в 46 миллионов долларов был заключен 16 июля 2022 года.

Как передает stopfake, рассылку прокомментировали в ведомстве, напомнив, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан является уполномоченным органом в сфере экспортного контроля. И что подобные сделки осуществляются на основании лицензий, выдаваемых министерством.

В 2021 году и за истекший период 2022 года компания "Техноэкспорт" за получением лицензии на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство не обращалась.

Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Великобританию вооружения, боеприпасов и военной техники, а именно снаряды 122 мм (для гаубиц Д-20), снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30), ракеты для БМ-21 "Град", БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасы 120 мм (для минометов и ПТРК "Конкурс") не выдавались.

При этом экспорт вооружения и боеприпасов осуществляется только при наличии гарантийного обязательства страны импортера (Сертификат конечного пользователя или Международный импортный сертификат), предусматривающего обязательную норму, что страна импортер не будет реэкспортировать данное вооружение и боеприпасы без разрешения уполномоченного органа Республики Казахстан в сфере экспортного контроля. Соответствующего разрешения министерство не выдавало.

Константин Вноровский

Источник - Zakon.kz
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