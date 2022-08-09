Появится ли в Сербии российская военная база?

01:29 11.08.2022

Балканы могут стать форпостом Русского мира в Европе



Игорь Моисеев



Чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко рассказал о возможном создании российской военной базы в Сербии. Об этом он рассказал SM News. Дипломат подчеркнул, что размещение российских баз в Сербии является суверенным делом этой страны. Боцан-Харченко также отметил, что Сербия является дружественной страной, а Белград "принципиально отвергает антироссийские санкции"



Какие плюсы от размещения нашей военной базы за рубежом?



Они самоочевидны.



Первое. Балканы были, есть и остаются "пороховой бочкой" Европы. Да и всего мира. Достаточно сказать, что Первая мировая началась после выстрелов в Сараево.



На Балканах, как нигде в Европе, переплетены все геополитические лимфоузлы и нервные окончания глубинных вековых противоречий между народами, нациями, странами и цивилизациями. Причем все здесь живущие люди считают эту землю прародиной своих воинственных предков, решительно отказывая соседям в праве на ее обладание. Тектонические разломы мировоззрений тоже пролегают именно здесь. Жизнь в этом регионе противоречивая, скользкая и беспощадная.



В балканском "драматическом театре" под открытым небом все открыты перед людьми, Историей и Всевышним. Доброе слово здесь дороже золота, а злое - страшнее пули. Здесь сходись в жестокой схватке конные полки под православными знаменами с другими лавами воинов, над которыми реял зеленый флаг с серпом и полумесяцем. Здесь ненависть вскипала до небес, а горячая кровь лилась бурлящим водопадом. Здесь до сих пор процветает кровная месть, которую трепетно передают из поколения в поколение, как драгоценную фамильную святыню, а трагедиям, людскому горю и страданиям нет конца.



"Пока курок ружья не стерся,

Стреляли с седел и с колен

И в плен не брали черногорцев, -

Те просто не сдавались в плен", - так писал о нравах тех времен на Балканах известный российский бард (Черногория - один из приморских регионов тогдашней Югославии. Ныне - самостоятельное государство).



В общем, настоящий клондайк для тех, то обожает разделять, властвовать, проливать кровь, сеять хаос и с его помощью управлять странами и территориями. И совершено неудивительно, что сначала англосаксы, а потом и американцы положили глаз именно на эту "пороховую бочку" и уже несколько столетий держат возле нее свою руку с зажженным фитилем.



Но сейчас Россия стала менять мировой порядок. Это натолкнулось на сверхожесточенное сопротивление коллективного Запада. В ход пошли самые кровавые аргументы.



На алтарь геополитического противостояния без малейших колебаний была брошена вся Украина. Она до сих пор конвульсирует в агонии, ежедневно сжигая в топке военных действий сотни своих сыновей и чужих "солдат удачи".



Но генералам и операторам хаоса этого показалось мало. Причем хаос им нужен был планетарного уровня. Вспыхнул вроде бы замиренный Карабах. Возбудилась "прибалтийская шпрота" Литва, решив перекрыть российский транзит на своей терриории. Бойкая старушонка - авантюристка Пелоси - полетела на Тайвань, дергая за усы и провоцируя "китайского тигра". Воспламенились угли тлеющего межнационального конфликта и в Косово.



Но если ситуацию в Карабахе мы как-то можем купировать - в том числе за счет нашего миротворческого контингента, то в Сербии у нас таких рычагов доселе не было. Теперь, возможно, будут.



Второе. Наличие нашей базы в Сербии носит глубинный метафизический характер. Наша база в стране сербов - это еще и защита Русского мира за рубежами нашей страны, и православия в целом. И то, и другое сейчас остро нуждается в защите. Совершенно очевидно, что при изменении мирового порядка и утраты монопольного права на планетарное насилие англосаксы начнут бить по нашему православному Космосу. И эти удары надо встретить во всеоружии. И если надо - нанести ответный удар. Надо спасать и наших братьев, и Русский мир, и веру нашу православную.



Третье. Все-таки у нас есть исторический и так и неоплаченный долг перед Сербией.



23 года назад американцы стали бомбить Югославию. Мы вполне могли бы им помочь. "Россия, дай С-300, и небо будет чисто!" - умоляли нас сербы. Не дали. Хотя вполне могли бы. Тогдашнее российское правительство по своей же воле и неисповедимому выверту судьбы по собственной воле лишило само себя внутреннего суверенитета. Оно подобострастно лебезило перед американцами, выпрашивая очередную подачку в виде невразумительной похлебки из общечеловеческих ценностей. И спасать единоверцев не собиралось.



Ситуацию в какой-то мере смикшировал внезапный бросок российских десантников в аэропорт города Приштина. В результате дерзкой операции, подробности которой засекречены до сих пор, они взяли под свой контроль аэропорт Слатину, не дав там высадиться там американским военным. Наши десантники опередили американских военных, которые двигались к Слатине из соседней Македонии, буквально на несколько часов. Там вполне могла бы вспыхнуть Третья мировая война. Но англосаксы "включили заднюю".



Уже тогда, после этого броска, в самом Косово могла бы появиться наша военная база. Но тогдашнему руководству страны не хватило политической воли. Югославию захлестнули кровавые межэтнические конфликты. Земли Косово и Метохия, которые сербы считают прародиной своих предков, оказались под фактической оккупацией армии Косово, состоящей из этнических албанцев. С чем сербы не могут смириться до сих пор.



И наконец, четвертое. Практика и жизнь показывают ­- какие бы страсти не кипели в том или ином регионе - там, где ступает шнурованный ботинок российского солдата, наступает мир. Потому что российский (а ранее советский и русский) солдат - это солдат мира, а не войны.



Классический пример - операции в Осетии, Карабахе, Казахстане, Сирии.