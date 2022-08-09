Bloomberg: Путин одерживает победу в энергетической войне

05:44 11.08.2022

Агентство Bloomberg разместило статью, в которой отмечается, что Россия продолжает "доить свою молочную корову", увеличивая объемы производства нефти. Также Москва нашла поддержку среди членов ОПЕК. Тем временем жители Европы уже через несколько месяцев почувствуют на себе новые цены за электроэнергию. Все это позволяет автору статьи сделать вывод, что российский лидер Владимир Путин побеждает в энергетической войне.



Все индикаторы свидетельствуют о том, что Россия одерживает победу на энергетическом фронте, сообщает Bloomberg. Отмечается, что от продажи нефти Москва ежедневно получает миллионы долларов прибыли. При этом европейские правительства в скором времени окажутся перед тяжелым выбором.



Так, с октября начнут расти цены на электричество практически во всех европейских странах. В Великобритании, как ожидается, стоимость вырастет на 75%, а в ряде земель Германии почти на 100%.



Власти ЕС будут вынуждены тратить миллиарды на субсидии жителям, либо, как уже поступает Франция, брать под контроль энергопроизводителей.



Кроме того, издание уточняет, что на Западе думали, что ОПЕК разорвет свой союз с Россией. Но в итоге получается ровно наоборот. Вскоре после поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию туда же прибыл заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. И через несколько дней в ОПЕК объявили о совсем крошечном наращивании производства нефти, что сохранило давление на глобальные энергетические рынки.



Таким образом, Путин может обойтись без доходов, которые получал от продажи газа и нефти в Европу, что усилит давление на Берлин, Париж и Лондон. Холодная погода, спрос на электроэнергию и рост цен могут привести к тому, что в Европе пропадет интерес к украинскому кризису.



Александр Шляпников