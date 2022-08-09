Ни одно судно с украинским зерном не проследовало в нуждающиеся страны

05:49 11.08.2022

Полянский: ни одно судно с украинским зерном не проследовало в нуждающиеся страны



По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, маршруты судов, которые перевозят зерно с Украины, выставляют ситуацию с договоренностями об экспорте продовольствия в невыгодном свете. Возможно, эти договоренности стали прикрытием для Запада, считает российский дипломат.



Отмечается, что как только заработал механизм по вывозу зерна с украинских портов, грузы продовольствия морским путем стали доставляться в порты Великобритании, Ирландии, Китая, Турции. На данный момент ни один корабль с сельхозпродукцией не проследовал в нуждающиеся страны: Йемен, Эфиопию, другие государства Африки.



"Это законный вопрос, выставляющий в невыгодном свете всю суету с вывозом зерна с территории Украины. Очевидно, что никто не думает о нуждающихся и в целом о развивающихся странах. Похоже, вся история была дымовой завесой для западных стран", - отметил Полянский.



Александр Шляпников