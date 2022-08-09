Оценены шансы демократов посадить Трампа в тюрьму: "Ходит по проволоке"

05:54 11.08.2022 "Рейтинг возрастет как у голливудского героя – иначе Америка будет не Америкой"



Предвыборная гонка в Конгресс США приобретает неожиданные формы. Конкуренты уже не ограничиваются обличительными речами, вбросом компромата и прочими политтехнологиями. В ход пошло и применение репрессивного государственного аппарата – жилье Дональда Трампа обыскали. Что стоит за визитом следователей к претенденту на пост президента США, рассказал президент Всероссийской полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов.



"Рейтинг возрастет как у голливудского героя – иначе Америка будет не Америкой"

ФОТО: AP

– Почему именно сейчас, спустя столько времени после выборов, потребовалось проводить у Трампа обыски? Открылись какие-то новые обстоятельства?



– Нет, скорее – повышенная, и надо признать, успешная активность Трампа в предвыборной гонке. Конец июля – начало августа стали для Дональда Трампа периодом активного агрессивного возвращения в большую американскую политику. В своих выступлениях он не скупился на негативные характеристики своих оппонентов.



Так, в конце июля Трамп назвал США страной, которая терпит исторические унижения и стоит на коленях. Он сказал, что "Америка летит в ад" из-за действующей политики Байдена.



А в начале августа во время предвыборных мероприятий в Висконсине Трамп обвинил Джо Байдена в том, что при нем страна потеряла энергетическую независимость. Об этом он заявил "Мы больше не являемся энергетически независимыми или энергетически доминирующими, как это было всего два года назад. Мы - нация, которая выпрашивает у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других нефть". Трамп заметил, что США должны сами добывать нефть, так как располагают ее большими запасами.



Там же, в Висконсине, Трамп заявил о необходимости расправиться с "Большой фармой".



"Когда республиканцы переизберут Конгресс, им также нужно будет жестко расправиться с „Большими фармацевтическими компаниями" за то, что они поставляет блокираторы полового созревания и другие опасные лекарства, калечащие нашу молодежь", - сказал Трамп. - Мы спасем наших детей, а всех федеральных бюрократов, причастных к этой пародии, нужно немедленно уволить".



Опечален Трамп и темпами роста инфляции. По его мнению, администрация Байдена свела на нет все заслуги республиканцев в скорости восстановления американской экономики.



"Президентство Джо Байдена причинило США больше вреда, чем это могли бы сделать пять худших глав государства в его истории". Такое заявление Трамп сделал 7 августа в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий, проходящей в Далласе, штат Техас.



– А по поводу нынешней внешней политики он столь же категоричен?



– Разумеется. В этом же выступлении в Далласе Трамп предрек Третью мировую – он предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня: "Мы можем прийти к Третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому что у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел". По его словам, он бы не допустил конфликта на Украине. "А Китай с Тайванем станут следующими. Тоже бы такого никогда бы не было", - предупредил он.



Ранее Трамп адресовал нелестные высказывания спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он задался вопросом, почему "сумасшедшая" американка отправилась на Тайвань.



– Возникает подозрение, что его оппонентам нечем было крыть и поэтому они отреагировали столь жестко...



– Возможно, Трамп специально подставлялся. Пошел, что называется, ва-банк и вывел противников из равновесия, вынудил к неадекватным действиям.



Как бы то ни было, но ФБР выдало ордер на обыск в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида), якобы в рамках расследования обращения с президентскими документами, включая секретные документы, которые могли быть туда доставлены.



Бывший президент подтвердил, что агенты ФБР были в Мар-а-Лаго, и сказал, что "они даже взломали мой сейф". Как сообщило CNN, он был в Башне Трампа в Нью-Йорке, когда во Флориде был приведен в исполнение ордер на обыск.



"Это темные времена для нашей нации, поскольку мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, в настоящее время находится в осаде, подвергается набегам и оккупирован большой группой агентов ФБР. Ничего подобного никогда не случалось с президентом Соединенных Штатов. После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в мой дом не был ни необходимым, ни уместным",- заявил Трамп 8 августа вечером.



– Но агенты действительно там что-то нашли и изъяли?



– Известно, что у министерства юстиции США есть два активных расследования, связанных с бывшим президентом, одно о попытке отменить президентские выборы 2020 года и о событиях 6 января 2021 года, а другое связано с обработкой секретных документов. По информации CNN, обыск ФБР включал в себя проверку того, где хранились документы, и изъятие ящиков с этими документами.



Сын Трампа, Эрик, сказал ведущему Fox Шону Хэннити, что "цель рейда, судя по тому, что они сказали, заключалась в том, что Национальный архив хотел, знаете ли, подтвердить, имел ли Дональд Трамп какие-либо документы в своем распоряжении".



Кристина Бобб, адвокат Трампа, заявила, что ФБР изъяло документы. "Президент Трамп и его юридическая команда сотрудничали с чиновниками ФБР и министерства юстиции на каждом этапе. ФБР действительно провело необъявленный рейд и конфисковало документы", - сказала Бобб.



– А что оказалось в изъятых коробках?



– Национальный архив, которому поручено собирать и сортировать президентские материалы, ранее заявлял, что на курорте Трампа в Мар-а-Лаго было обнаружено не менее 15 коробок с документами Белого дома, в том числе некоторые из них были засекречены.



Еще в начале июня несколько следователей совершили визит в поместье Трампа в поисках дополнительной информации о потенциально секретных материалах времен пребывания Трампа в Белом доме, которые были доставлены во Флориду. По словам источника CNN, присутствовавшего на встрече, четверо следователей, в том числе Джей Брэтт, начальник отдела контрразведки и экспортного контроля в министерстве юстиции, встретились с адвокатами Трампа,.



В начале встречи Трамп остановился и поприветствовал следователей возле столовой. После того, как он ушел, не ответив ни на какие вопросы, следователи спросили адвокатов, могут ли они увидеть, где Трамп хранит документы. По словам источника, юристы отвели следователей в подвальное помещение, где хранились ящики с материалами, и следователи осмотрели комнату, прежде чем уйти.



Названы последствия обыска ФБР в поместье Дональда Трампа



Второй источник сообщил, что Трамп вошел, чтобы поздороваться и немного поболтать, но ушел, пока адвокаты разговаривали со следователями. Источник сообщил, что некоторые документы, показанные следователям, имели гриф "совершенно секретно".



Пять дней спустя, 8 июня 2022 года, адвокаты Трампа получили письмо от следователей с просьбой дополнительно обезопасить комнату, где хранились документы. Впоследствии помощники добавили в комнату висячий замок.



По словам источника CNN, знакомого с этим вопросом, в апреле и мае 2022 года помощники Трампа в Мар-а-Лаго были допрошены ФБР в рамках расследования обращения с президентскими документами. Если бы там действительно хранились серьезные секреты, документы изъяли бы давно.



- Ну, хорошо, следователи и агенты – простые исполнители. Им приказали – они взяли под козырек. А что говорят в администрации Байдена?



– Представитель Белого дома заявил, что его не уведомляли об обыске. Президент Джо Байден, как заявил высокопоставленный чиновник администрации, не знал об обыске в Мар-а-Лаго до тех пор, пока об этом не сообщили в новостях.



– Юрий Николаевич, вы в это верите?



– Нет, конечно. Впрочем, глядя на запутавшегося в собственном пиджаке или протягивающего в пустоту руку для пожатия дедушку Байдена, уже ничему не удивляешься. Прав был американский журналист и писатель Генри Луис Менкен, заявивший, что демократия - есть искусство управления цирком изнутри обезьяньей клетки.



– И как отреагировали на этот "цирк" однопартийцы Трампа?



– Вполне предсказуемо - республиканцы в Конгрессе поддержали Трампа. Председатель национального комитета республиканской партии Ронна Макдэниел заявила, что демократы "постоянно вооружают бюрократию против республиканцев", ряд законодателей-республиканцев встали на защиту бывшего президента в социальных сетях.



Лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, республиканец из Калифорнии, написал, что "министерство юстиции достигло невыносимого состояния вооруженной политизации". Сенатор от республиканской партии Рик Скотт из Флориды сказал, что "нам нужны ответы сейчас. ФБР должно объяснить, что они делали сегодня и почему".



– А что демократы? Они пытаются как-то объясниться?



– Они изображают беспристрастность. Председатель комитета по надзору палаты представителей, который расследует эту историю с документами, призвал министерство юстиции "полностью расследовать" обращение бывшего президента с информацией.



"Президенты несут торжественную обязанность защищать национальную безопасность Америки, и утверждения о том, что бывший президент Трамп поставил под угрозу нашу безопасность, неправильно обращаясь с секретной информацией, требуют самого пристального внимания", - в свою очередь заявила член палаты представителей от демократической партии Кэролин Мэлони из Нью-Йорка.



- То есть, расследование либо не завершено, либо даже не начиналось. А обыски выглядят просто как давление на Трампа. И что по этому поводу говорит американское общественное мнение?



– Это мнение пребывает в шоке. Как отметил в своей статье "Конец Республики" на сайте FrontPage Magazine известный американский политический исследователь Роберт Спенсер, "ключевой аспект того, что сделало Соединенные Штаты Америки великими и свободными, 8 августа был утерян и, вероятно, не может быть восстановлен. Джон Адамс и Томас Джефферсон (отцы – основатели современной Америки, те, кто составили и подписали Декларацию Независимости) ненавидели друг друга в течение многих лет до их окончательного примирения, но ни один из них не использовал агентства правительства США для травли, преследования или дискредитации другого. Другие ожесточенные политические оппоненты на протяжении всей истории республики никогда прежде не использовали собственные механизмы правосудия правительства для несправедливости по отношению к своим противникам. Джо Байден, генеральный прокурор Меррик Гарланд и их приспешники привели Америку к новому этапу своей истории, и вряд ли он будет отмечен уважением к верховенству закона или защитой прав отдельных граждан. Вместо этого мы вступаем в уродливый век авторитаризма".



Спенсер пишет, что 45-й президент США не склонен к преуменьшению, но рейд ФБР на его дом гораздо больше, чем просто ненужный и неуместный. ФБР, которое активно участвовало в попытках подставить и уничтожить Трампа в розыгрыше о сговоре с Россией, теперь снова пытается уничтожить его, заявляя, что он ненадлежащим образом забрал секретные материалы из Белого дома. "Им было все равно, когда Хиллари Клинтон злоупотребляла секретными материалами в больших масштабах. В чем разница? Они также, вероятно, пытаются найти что-то, что более прочно свяжет его с "восстанием" 6 января, которого никогда не было. Рассказ левых от 6 января с самого начала был полон дыр: Трамп сказал демонстрантам действовать мирно, у людей, вошедших в Капитолий, не было оружия.



Но кураторы Джо Байдена отчаянно боятся, что Трамп вернется в Белый дом 20 января 2025 года и что в следующий раз им будет труднее, чем во время его первого срока. Они боятся, что Трамп проведет подлинную и тщательную чистку отчаянно коррумпированной и скомпрометированной вашингтонской бюрократии, и что многие из них совершенно справедливо окажутся без власти, а некоторые из них, что еще более справедливо, могут оказаться в тюрьме. Поэтому они решили превентивно сделать то же самое с Трампом".



– Неужели Трампа могут даже арестовать?



– Как минимум, попытаться. Спенсер напоминает: "Меррик Гарланд недавно дал понять, что арест Трампа возможен, когда подчеркнул, что "никто не может быть выше закона и любой может быть привлечен к ответственности". Никто не может быть выше этого закона, кроме Хиллари Клинтон и Хантера Байдена, и всех сотрудников ФБР, которые были замешаны в мистификации о сговоре с Россией, и всех других левых, которые избежали и будут продолжать избегать судебного преследования, потому что они придерживаются "приемлемых политических взглядов".



По мнению Спенсера, "двухуровневая система правосудия, которая агрессивно преследует консерваторов и закрывает глаза на левых, совершивших аналогичные или более серьезные преступления, теперь находится в открытом доступе. Трамп ничего не сделал, но ФБР найдет какое-то преступление, за которое минюст привлечет его к ответственности. Хиллари Клинтон и Хантер Байден сделали очень много, но все это не имеет значения для коррумпированных чиновников, разделяющих их мировоззрение".



Урок ясен, делает вывод автор: "В сегодняшней Америке, в коррумпированной клептократии Джо Байдена, нужно иметь правильное мнение. Тогда перед вами откроются все двери и вы сможете безнаказанно нарушать даже законы, не опасаясь судебного преследования. Но если вы посмеете не согласиться с мнением элиты, приготовьтесь к преследованию со стороны ФБР, и вы столкнетесь с рейдами, тюрьмой и кто знает, что еще грядет".



– Из Трампа делают мученика?



– Трамп - суперигрок. И в бизнесе, и в политике. Он всегда ходил над пропастью по проволоке. И теперь вновь выполняет этот трюк. И он удастся ему в любом случае. Даже если его арестуют, его выпустят и рейтинг возрастет как у голливудского героя. Иначе Америка будет не Америкой. Кстати, не исключено, что вся эта шумиха с обыском каким-то образом спровоцирована самими республиканцами, а демократы только заглотнули наживку. И если обыск окончится очередным пшиком, - а так, скорее всего, и будет, - то демократы и исполнители их сомнительных акций провалятся в канализационный колодец. Трамп и республиканцы в любом случае окажутся в выигрыше.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

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