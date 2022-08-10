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Для сближения Асада и Эрдогана ищут точку опоры, - Игорь Субботин
05:58 11.08.2022

Сирийско-турецкая оттепель ставит под удар курдские формирования
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
10.08.2022

Сирийский президент Башар Асад в последнее время активно пытается улучшить отношения с влиятельными странами региона. Фото Reuters
Ревизия Аданского соглашения о мерах по борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) может стать одним из итогов усиления контактов между властями Сирии и Турции. Такими предположениями делятся арабские издания, комментируя появившиеся на фоне российско-турецкого саммита в Сочи опосредованные признаки, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не против расширить каналы связи с официальным Дамаском. Впрочем, несмотря на сообщения о его возможных телефонных переговорах с сирийским лидером Башаром Асадом, опрошенные "НГ" эксперты сомневаются, что нормализация будет быстрой.

О перспективах обновления сирийско-турецкого соглашения, подписанного в Адане в 1998 году, сообщило издание "Ашарк аль-Аусат". Его источники утверждают, что Москва и Анкара обсуждали корректировку этого документа.

Согласно его условиям, официальный Дамаск брал на себя обязательство не допускать какой-либо активности РПК в своей юрисдикции, в то время как Анкаре предоставлялось право временно вводить свои войска на сирийскую территорию на глубину до 5 км для нейтрализации курдских леворадикалов.

Пересмотренный документ должен отразить новую военно-политическую реальность и дать шанс спецслужбам Турции и Сирии расширить взаимодействие, говорят источники "Ашарк аль-Аусат". Однако в какую сторону может быть скорректировано Аданское соглашение, не уточняется.

Предположения, что Дамаск и Анкара готовы нарастить двусторонние контакты, в последнее время циркулировали регулярно. Последним сигналом стал материал в издании "Тюркие", в котором говорилось, что Эрдоган и Асад даже могут провести телефонные переговоры по предложению российского президента Владимира Путина. Такие контакты были практически исключены в недавнем прошлом: раскол в отношения соседей внесли события арабской весны, на заре которой турецкое руководство самым активным образом поддержало политических и вооруженных оппонентов Дамаска. Кроме того, регулярные военные операции Анкары против курдских формирований не раз встречали осуждение со стороны сирийского правительства.

Впрочем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков воздержался от того, чтобы подтверждать или опровергать возможность такой беседы между президентами. В свою очередь, лояльные Дамаску издания со ссылкой на источники сообщили, что слухи о потенциальной организации переговоров Эрдогана и Асада не имеют под собой оснований.

Характерно на сообщения о потенциальной ревизии Аданского соглашения отреагировала автономная администрация северо-востока Сирии, находящаяся под управлением тех курдских военизированных формирований, которые Анкара однозначно квалифицирует как террористические. Внешнеполитический департамент региона выпустил заявление, где говорится, что Аданское соглашение и ему подобные должны разрабатываться с участием всех сторон. Отдельные курдские политики говорят, что сирийско-турецкая нормализация представляет опасность и что администрация северо-востока окажется по ее итогам в числе главных проигравших.

Сигналом о том, что Турция готова переформатировать связи с Асадом, стали высказывания министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который в телеэфире подчеркнул, что официальный Дамаск обладает "естественным правом" освободить собственную территорию от "террористических формирований". Под ними шеф дипведомства подразумевал курдские отряды народной самообороны. Анкара не против "оказывать всевозможную политическую поддержку работе режима (Башара Асада. – "НГ") в этом отношении", обратил внимание министр. Впрочем, он сделал оговорку: Дамаску неплохо бы снять ярлык террористических организаций с умеренной сирийской оппозиции, адвокатом интересов которой выступает Турция.

О контактах между спецслужбами Анкары и Дамаска сообщалось многократно. По этим неофициальным данным, диалог обеспечивают главным образом консультации директора Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакана Фидана и руководителя сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майора Али Мамлюка. Если пару лет назад посредником в таких переговорах называли Россию, то сейчас турецкие издания утверждают, что к процессу подключились и некоторые государства Персидского залива. Не исключено, что речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которые за последние годы успели восстановить диалог как с Асадом, так и с Эрдоганом.

Как заявил "НГ" независимый турецкий эксперт Орхан Гафарлы, требование по поводу того, чтобы Анкара и Дамаск решали свои проблемы в ходе двустороннего диалога, исходит от российской стороны. Это можно понять по результатам сочинского саммита между Путиным и Эрдоганом. "Однако нет уверенности по поводу того, насколько Турция сегодня готова вести переговоры с Асадом. Нам предстоят выборы в следующем году, и это, я так думаю, может негативно повлиять на них", – в то же время пояснил собеседник "НГ".

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов допустил в разговоре с "НГ", что речь идет о продолжении контактов между спецслужбами Сирии и Турции, которые, вероятно, могут быть дополнены неформальными встречами между дипломатами. "Надо отметить, что Дамаск и Анкара практически не прерывали контактов по линии спецслужб и военных по курдскому вопросу. С 2016 года они проводились на алжирской площадке, а затем были и встречи в Дамаске и Камышлы", – напомнил эксперт.

Источник - НГ
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