Директором "Кыргызтранснефтегаза" назначен старый прохиндей Алишер Бейшеналиев

08:30 11.08.2022

11 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Экс-глава "Бишкекгаза" будет управлять всей нефтегазовой отраслью страны



Директором "Кыргызтранснефтегаза" назначен Алишер Бейшеналиев. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.



Соответствующее распоряжение еще 1 августа подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Решение о назначении принято на основании представления Фонда по управлению государственным имуществом.



Алишер Бейшеналиев ранее уже работал в газовой отрасли. Он был начальником Бишкекского управления газового хозяйства ОАО "Кыргызгаз".



Предприятие "Кыргызтранснефтегаз" при Министерстве энергетики создано в конце июля. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Компания образована для государственного регулирования и управления в нефтегазовой отрасли. Она наделена правами национального оператора по транспортировке, хранению, переработке природного и сжиженного газа и продаже нефти, газа и продуктов их переработки.



"Кыргызтранснефтегаз" включает в себя Ошский и Баткенский филиалы, а также Сохское природное газовое хранилище.