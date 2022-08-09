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Директором "Кыргызтранснефтегаза" назначен старый прохиндей Алишер Бейшеналиев
08:30 11.08.2022

11 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Экс-глава "Бишкекгаза" будет управлять всей нефтегазовой отраслью страны

Директором "Кыргызтранснефтегаза" назначен Алишер Бейшеналиев. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Соответствующее распоряжение еще 1 августа подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Решение о назначении принято на основании представления Фонда по управлению государственным имуществом.

Алишер Бейшеналиев ранее уже работал в газовой отрасли. Он был начальником Бишкекского управления газового хозяйства ОАО "Кыргызгаз".

Предприятие "Кыргызтранснефтегаз" при Министерстве энергетики создано в конце июля. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Компания образована для государственного регулирования и управления в нефтегазовой отрасли. Она наделена правами национального оператора по транспортировке, хранению, переработке природного и сжиженного газа и продаже нефти, газа и продуктов их переработки.

"Кыргызтранснефтегаз" включает в себя Ошский и Баткенский филиалы, а также Сохское природное газовое хранилище.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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