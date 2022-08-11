Биоматериал для создания COVID-19 собирался США на территории Украины и Казахстана, - Айнур Курманов

08:39 11.08.2022 11.08.2022 Айнур Курманов



Российские военные выдают все новые порции разоблачений о деятельности американских биологических лабораторий на Украине, а также выдвинули версию о лабораторном происхождении Covid-19, созданном как раз военными биологами из Пентагона.



На этом фоне еще более актуальным становится требование немедленной ликвидации подобных объектов на постсоветском пространстве.



По информации генерала Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации, еще 13 лет назад агентство USAID разработало и запустило специальную программу "Предикт" в целях сбора и изучения различных разновидностей коронавирусов у летучих мышей, в том числе и на постсоветском пространстве, а именно в Грузии, на Украине и в Казахстане.



Исполнителем данной программы стала печально известная уже многим компания-подрядчик "Метабиота", связанная с Хантером Байденом и известными деятелями Демократической партии США. Примечательно, что три года назад в канун появления COVID-19 американские военные биологи провели учения "Ивент-201" по противодействию распространению неизвестного штамма коронавируса.



Публикация в Дейли Мейл о связи "Метабиоты" с Хантером Байденом



Учения по отработке методик действия в чрезвычайной ситуации массовой пандемии прошли как раз в институте Джона Хопкинса в городе Балтимор (штат Мэриленд, США). Как известно, что всем нынешним нетипичным заболеваниям, в том числе Оспе обезьян, предшествовали вот такие подобные "учения", которые были лишь способом подготовки организации пандемий в мире.



К такому выводу пришли и в Минобороны России, где сделали следующий вердикт: "Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID программы "Предикт" позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее началу".



И действительно, те же филиалы Джона Хопкинса, как ни странно, находятся в Китае и Италии. В КНР, как мы знаем, была устроена провокация якобы связанная с "утечкой" COVID-19 в лаборатории города Уханя, а в Италии уже в 2020-м году был обнародован факт обнаружения зараженных данным штаммом коронавируса еще за год до известной пандемии, когда у итальянцев в сданной крови еще в июле 2019-го были обнаружены антитела.



Очевидно теперь многим, что появление "вспышки" заболевания именно в КНР было не случайным, а преднамеренным с целью организации операции отвлечения и обвинения Пекина в распространении искусственной пандемии. Ясно, что это было сделано, чтобы не допустить версий о создании COVID-19 в самих США и обвинений в развязывании Вашингтоном гибридных биологических войн, направленных на ослабление экономических и политических конкурентов в мире.



Подтверждает данную версию и заявление одного из постоянных авторов известного медицинского журнала Lancet профессора Джеффри Сакса, который отметил, что "коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологий".



За искусственный характер пандемии говорят и необычайные свойства COVID-19, который чрезвычайно быстро мутирует и меняет свои характеристики, что никогда не отмечалось в обычных природных штаммах различных вирусов. Это как раз указывает на глубокую модернизацию штаммов, которые затем специально распространяются в разных частях мира.



"По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом", – отметил Игорь Кириллов на специальном брифинге 5 августа.



В связи с этим как раз и не получается подавить пандемию после нескольких лет попыток выработки коллективного иммунитета и изоляции отдельных регионов.



"Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством "вброса" новых вариантов вируса в том или ином регионе", – отметил генерал.



Примечательно, что подобные работы над генетическим модифицированием коронавирусов проводились как раз на Украине, а именно компанией "Лабиринт Украина", которая является составной частью военной компании Пентагона "Лабиринт Глобал Хэлз". И за ней также стоят сотрудники "Метабиота", связанной с семьей Байдена.



Интересно, что данная контора "Лабиринт Глобал Хэлз" как раз специализировалась по заданию DTRA по проектам модернизации штаммов коронавирусов и вируса Оспы обезьян. Это показывает со всей очевидностью, и в Министерстве обороны России это подтверждают, что оказавшиеся в поле зрения американских военных биологов те или иные заболевания затем оказываются примененными уже в качестве биологического оружия в разных частях света и по всему миру.



И самое главное, все выгоды от этого получают как раз фармакологические корпорации США, тесно связанные с финансовой олигархией и деятелями правящей Демократической партии!



При этом, это не новость, а уже известная схема применения биологического оружия, которая отрабатывалась во время холодной войны и в последние десятилетия уже после развала соцлагеря и СССР на Кубе. Эксперты из Гаваны неоднократно заявляли, что американцы целенаправленно внедряли на острове возбудителей лихорадки Денге, африканской чумы свиней, заболеваний экономически значимых сельскохозяйственных культур.



Теперь же полигоном становится Европа и постсоветское пространство, что мы видим на примере той же Украины. При этом аналогичные программы изучения коронавирусов летучих мышей американские военные биологи осуществляли и на территории Казахстана в рамках Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате с 2016 по 2019 годы, а биоматериал и возбудители собирались в пещерах Алма-атинской области Пентагоном еще с 2013 года.



При этом в ЦРЛ изучались летучие мыши и переносимые ими штаммы коронавирусов из Центральной и Юго-Восточной Азии, то есть как раз в КНР и сопредельных территориях. При этом в шести объектах на территории Казахстана умудрялись еще и собирать ДНК-данные жителей региона, а также Алтайского края, Синьцзяна, Монголии и Внутренней Монголии для изучения проживающего азиатского населения.



С учетом обнародования фактов разработки этнического или расового оружия, сбор биологических данных был откровенным фактом биологической разведки. В этот раз это было подтверждено арестом в конце июля этого года в Монголии трех граждан Казахстана, подозреваемых в шпионаже в интересах третьей страны.



Речь идет об ученом-биологе Максате Жабагине и Жаксылыке Шабитове, а также о третьем фигуранте, которого в МИД РК назвали лицом "связанным со спецслужбами". При этом освобождения этих граждан Казахстана добиваются США и Германия. А ответ почему, кроется в том, что тот же Жабагин является заведующим лаборатории в "Национальном Центре Биотехнологий" (НЦБ).



Подобный Центр формально приписан Минздраву Казахстана, но на самом деле с 2021 года входит в военно-биологическую сеть, финансируемую Бундесвером ФРГ. Получается, что эти фигуранты собирали ДНК-данные граждан Монголии и КНР, а также биоматериал в различных регионах страны. И очевидно, что их арест связан с требованием спецслужб Китая с целью пресечь данную деятельность.



Это еще раз показывает, что на территории Казахстана ведутся аналогичные, как и на Украине, военно-биологические исследования в интересах миноборны США, Великобритании и Германии, что ранее на корню отрицалось и МИДом, и администрацией президента РК. Теперь видим, чтобы не допустить развития скандала, внешнеполитические ведомства Казахстана и западных стран предпринимают неимоверные усилия, чтобы вызволить арестованных граждан, заподозренных в биологическом шпионаже.



Подобное требует еще большего усиления кампании по немедленному прекращению всех исследований по программам Пентагона и военных ведомств ФРГ и Англии в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении с использованием различных рычагов воздействия на правительства. Иначе новых еще более смертоносных заболеваний нам не избежать! Источник - politnavigator.net

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