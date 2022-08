Грозят ли санкции финансовому сектору Казахстана? - Серик Маселов

Почти полгода минуло с того времени, как банки и финансовые институты РФ столкнулись с внезапным и масштабным шоком, связанным с введением санкций против крупнейших финансовых организаций и лиц.



Ряд ведущих российских банков (ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Промсвязьбанк и др.) отключены от услуг SWIFT. Приостановлена торговля ценными бумагами российского происхождения, под санкции попали корреспондентские счета БВУ, заблокирована немалая часть золотовалютных резервов Центрального банка за рубежом - РФ не может использовать фактически половину из них, т.е. порядка $300 млрд.



Все эти меры, призванные по замыслу авторов санкционных пакетов подорвать финансовую платформу соседнего государства, одновременно поставили финансовые институты, да и простых граждан Казахстана в непростую ситуацию.



Напомним, что в нашей стране функционировали "дочки" российских банков: Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, имевшие немалую совокупную долю в объеме активов казахстанских БВУ (в январе текущего года она достигала 15,1%, годом ранее составляла 14,2%, а 5 лет назад - лишь 9%). Для сравнения: доля китайских банков в активах БВУ Казахстана не достигает и 2%.



По данным Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) казахстанские "дочки" вслед за "материнскими" организациями попали в санкционный список.



Казахстанцы помнят, что описываемые события еще весной этого года сопровождались определенным ажиотажем, когда из-за возникших в начале сбоев в системе платежей офисы указанных банков осаждали большие скопления растерянных клиентов.



Позиция АРРФР при этом оставалась сдержанной. Согласно разъяснениям регулятора – "санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков".



Подобные комментарии официальных инстанций находили развитие в оценках экспертов, считавших, что в данной ситуации казахстанские финансовые институты вынуждены следовать тактике балансирования между созданием условий для выполнения "дочками" росбанков обязательств перед клиентами и с другой стороны - соблюдением санкционных требований Запада, мгновенно реагирующего на любое их нарушение.



И это получалось. С марта т.г. взаиморасчеты между нами и соседями проходили в штатном режиме и даже показывали динамику роста объемов. Прежде всего, это относится к входящим и исходящим денежным переводам между двумя странами, которые увеличились, в среднем, на 100% по сравнению с 2021 годом.



К примеру, если в прошлом году в HomeCreditBank общая сумма исходящих транзакций из Казахстана в Россию составляла всего лишь 21 млн рублей (входящих платежей не было), то с марта по июнь текущего года в Россию переведено 172 млн. рублей, а в нашу страну от соседей "прибыло" уже 420 млн рублей.



Нашлись и технические решения по выстраиванию системы денежных переводов (взамен международной системы SWIFT, прекратившей с марта этого года оказывать услуги банкам РФ). Российские контрагенты во взаимодействии с казахстанскими партнерами активно прибегают к его аналогам: MoneyGram, CONTACT, "Золотая корона", которые, кстати, на сегодняшний день занимают 65% всех денежных переводов между нашими странами.



Условия казахстанских банков, исполняющих операции с участием иностранных клиентов, называли более чем мягкими. На эту тему сделано немало отзывов приехавшими в нашу страну россиянами, охотно делившимися в социальных сетях мнением о простоте получения индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) в ЦОНах и открытия банковских счетов. Судя по частным публикациям среди них, были лица, которые и вовсе не выезжали в РК, а оформили ИИН дистанционно, с помощью ЭЦП.



Показательно, что с марта ИИН получили 35 782 россиянина – это в 16 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года и 637 украинцев – в три раза больше прошлогоднего показателя.



При всем этом угроза попадания казахстанских банков под вторичные санкции никуда не делась и это понимали все участники казахстанского финансового рынка.



В первой половине мая АРРФР опубликовало в СМИ сообщение о том, что Сбербанк и ВТБ ищут инвесторов для продажи своих "дочек" в Казахстане. По разъяснениям регулятора после того, как потенциальные собственники банков будут найдены, Агентство поможет им добиться решения властей США о снятии с банков санкций.



"Это необходимо для того, чтобы предотвратить риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки. Мы следим, чтобы запрещенные операции не проводились в отношении санкционных лиц и организаций. Таким образом, мы снижаем риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки" - заверила председатель АРРФР М.Абылкасымова.



Примечательно, что после этих публикаций в "дочках" российских банков по предписанию ОFACбыли заморожены счета на сумму в $21,5 млн.



Позитивный настрой отечественных финансовых функционеров на этом фоне начал остывать. В результате принятых мер, к немалому сожалению россиян, их шансы стать клиентами казахстанских банков c конца мая т.г. ограничились. На сайте электронного казахстанского правительства появилась информация о приостановке формирования ИИН иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся в стране. Возобновление этой услуги планируется 1 октября 2022 г.



Появление в интернет-форумах дискуссий на тему "если Казахстану удастся избежать санкций" показывает на сохраняющуюся настороженность казахстанского банковского сектора, допускающего, что взаимодействие с подвергшимися санкциям партнерами может ударить рикошетом игроков и с нашей стороны.



Между тем, отключенный от SWIFT Центральный банк РФ активизировал в информационном поле продвижение его российского аналога - Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Как заявляют российские СМИ, к ней уже подключились 70 банков из 12 стран, включая Казахстан (к примеру, известно о подключении в 2019 г. к СПФС Евразийского банка Казахстана).



Если говорить о перспективах массового подключения отечественных банков к СПФС (по примеру Белоруссии), то здесь, как и в любом вопросе есть свои плюсы и минусы. Привлекательной стороной, пожалуй, является возможность использования нашей финансовой системой альтернативных и недорогих механизмов проведения платежей и взаиморасчетов с иностранными партнерами.



Однако, ставить в один ряд возможности SWIFT, признаваемой во всем мире и охватывающей более 11 тыс. клиентов и СПФС, с его 400 клиентами и низкой популярностью в финансовом мире, конечно же преждевременно. В настоящее время даже не все российские банки подключены к этой системе.



И все же основной вопрос заключается не столько в этих аспектах, сколько в том, что - во-первых: все функции обработки и шифрования проводимых платежей проводятся российской стороной, во-вторых: с этого года операции проводятся в закрытом формате.



Эти обстоятельства теоретически не исключают проведение каких-либо операций с клиентами, включенными в ставший уже немаленьким санкционный список. Не случайно участников СПФС Центральный банк не раскрывает, как заявлено в прессе - с тем, чтобы не допустить введение против них санкций.



В этом случае напрашивается несложный прогноз о том, что подключение всех наших БВУ к СПФС может нечаянно приблизить Казахстан к той нежелательной перспективе, которая именуется вторичными санкциями.



Тем более, что коллективный Запад день ото дня оттачивает механизмы контроля за деятельностью финансовых институтов СНГ, в основном, для нивелирования любого взаимодействия с россиянами.



Признаки видны невооруженным глазом. Как изложено в обзоре, опубликованном в издании LEGALIFE DIAZ REUS и посвященном антироссийским санкциям - "для включения в санкционный список OFAC не нужно иметь достаточных доказательств, включение часто происходит на основании статей в СМИ, интервью, косвенных доказательств".



Если верить вышесказанному, наступление возможных негативных для нашей страны сценариев, будет прямо зависеть от рисков некорректного использования публикуемой в печати информации, например, о рядовых партнерских контактах казахстанских и российских бизнес-структур. Что, почему-то наводит на мысль о том, что здравый смысл в заинтересованных кругах международного сообщества нынче не в моде.



В другом известном издании говорится о росте числа отказов со стороны иностранных контрагентов проводить платежи по корреспондентским счетам российских банков, еще даже не попавших под блокирующие санкции.



И здесь уже не кажется такой уж утопичной идея о необходимости строительства собственной финансовой архитектуры, включая аналогичные SWIFT технологии, которые в условиях затяжной нестабильности могли бы защитить и гибко переориентировать внешнеэкономические и финансовые отношения Казахстана со странами-партнерами.



Как говорится, примеры рядом. Помимо России, в 2015 г. аналог SWIFT запустил Китай: CIPS – Межграничная межбанковская платежная система, рассчитанная правда только на транзакции в юанях. В 2020 году Евросоюз запустил свою собственную INSTEX (The Instrument in Support of Trade Exchanges, переводится как "Средство поддержки торговых обменов"). Сейчас она используется только для финансовых операций европейских стран с Ираном.



Пока же Нацбанком РК озвучены планы по подключению отечественных БВУ к международной системе SWIFT через сервисное бюро на базе РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (КЦМР). Если это произойдет то, по предварительным оценкам экспертов, "подключение (банков) к системе КЦМР может в будущем стать основой для создания фундамента по реализации локального аналога SWIFT".



Нацбанку рекомендуют также решать задачи перезагрузки деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" (регулятору принадлежит контрольный пакет акций КАSE). Предпосылки к санкционным рискам, с которыми может столкнуться отечественная биржа, просматриваются и они не в последнюю очередь обусловлены тем, что 13,1% ее акций принадлежат московской бирже МОЕХ. Не в пользу КАSE говорит и использование в работе российских торговых систем (КАSE при поддержке MOEX перевела рынок деривативов на новую торгово-клиринговую систему SPECTRA).



На сегодня, МОЕХ пока не подпадает под действие прямых санкций. Однако, отдельные международные финансовые организации (финансовая корпорация Всемирного банка – IFC и др.) уже отказались от сотрудничества с КАSE из-за ее аффилированности с московской биржей. Индекс KASE за первые шесть месяцев текущего года снизился на 27,2% или на 1 000,56 пункта, до 2 674,72 пункта.



В этих реалиях Казахстану остается делать лишь то, что у него хорошо получается – сохранять многовекторность в политике и семимильными шагами сокращать технологическое отставание от наших партнеров, не важно с какой стороны.



