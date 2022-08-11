КазШколу ждет трудный год, - Алма Бектенова

09:43 11.08.2022 ​Школу ждет трудный год

Казахстанские школы переполнены, средства на их строительство разворовываются, отправить ребенка учиться стоит все дороже, тем не менее, реформы образования продолжаются.



В наступающем учебном году отечественную школу вновь будут испытывать на прочность. Рекордная рождаемость и коррупция становятся причинами нехватки учебных зданий, их несоответствия требуемым стандартам. Также система обучения традиционно подвергнется реформированию, обычно непопулярному у родителей и педагогов. Кроме того, сохраняется опасность возврата к дистанционному обучению.



Дети слишком мало учатся



Летом в сети развернулась нешуточная борьба между сторонниками и противниками продления учебного года. Появились сведения о том, что детям придется сидеть за партами до конца июня, теперь же общественности предоставлен новый вариант приказа Министерства просвещения "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования". Согласно этому документу, учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая.



Как объяснили в ведомстве, добавочные дни дадут возможность сократить уроки и снизить интенсивность изучения сложных тем. Продолжительность учебного года в 1 классах составит 35 учебных недель (ранее 33 недели), во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель (сейчас 34 недели).



Даты каникул в 1–11 (12) классах определены следующим образом: осенние – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно); зимние – 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года); весенние – 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года). В 1 классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года).



Ранее эксперты из различных организаций образования выступили с критикой существующей каникулярной системы. По данным специалистов, в Казахстане одни из самых длинных каникул в мире – более 130 дней в году. Во многих развитых странах, например, в Японии и Южной Корее дети отдыхают менее 100 дней. Прозвучали предложения увеличить учебный год в казахстанских школах до 38 недель, начинать учебу в середине августа и завершать в июне. Как считают эксперты, из-за слишком длинных каникул школьники забывают до четверти знаний.



В Минпросвещения пояснили, что предложения будут обсуждаться, и негативная реакция не заставила себя ждать. Даже в новом варианте из-за сокращения каникул набирается две дополнительные недели. Многие практикующие педагоги заявили, что министерство пытается подменить качество знаний количеством часов. Кроме того, новшество повышает нагрузку на учителей, а насколько трудно удержать учеников на уроках после наступления тепла, в школах хорошо знают.



Пресса также сообщила, что Казахстанский союз родителей подготовил обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, выразив несогласие с новыми сроками учебного года. По мнению родителей, вместо продления учебного года, профильному министерству необходимо менять программы, содержание уроков, систему подготовки учителей и оценки знаний. В сущности, это очередная реформа ради реформы, поскольку две недели ничего не решат, полагают педагоги и родители. А еще, отметили критики новшества, в министерстве не учли климатических особенностей. Если где-нибудь в Европе можно спокойно заниматься летом, то в наших школах, где отсутствуют кондиционеры, уже в мае стоит сильная жара.



Форма и реформа



Отечественная школа находится в состоянии хронического реформирования, причем результаты никогда не подвергались официальной и публичной ревизии. Например, переход к 11-летнему обучению, проводящийся несколько десятилетий, по отзывам экспертов, ничего существенно не улучшил, а общее качество знаний неуклонно падает. Однако каждый год нас ожидают очередные изменения.



Помимо сроков учебы, в этом году новшества вносятся и в программу. Буквально на днях в Минпросвещения заявили, что теперь в школах с казахским языком обучения русский язык дети начнут изучать во втором классе, а английский в третьем. Предмет же "Художественный труд" поделят на два разных предмета ("Изобразительное искусство" и "Трудовое обучение"). Уроки "Самопознания" из программы исчезнут совсем. Кроме прочего, добавлен предмет "Глобальная компетенция".



Также в Минпросвещения рассказали о жалобах родителей на чрезмерные требования к школьной форме. В некоторых школах практически вынуждают покупать форму у конкретных поставщиков или производителей. В связи с этим было принято решение о вводе единого цвета на территории конкретных областей для того, чтобы каждая школа не устанавливала собственные требования, диктуя выбор родителям. Отмечается, что почти все регионы предпочли темно-синий цвет. Однако, как подчеркнули в министерстве, дети могут ходить в костюмах, приобретенных ранее.



Боремся с уличными туалетами



В преддверии учебного года глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов обнаружил в подведомственных организациях массу вполне традиционных проблем. В частности, он пригрозил принять жесткие меры в отношении руководства школ и глав управлений в случае сокрытия информации о состоянии школьных туалетов и столовых.



"Вопрос школьных столовых и туалетов – мы должны в корне изменить ситуацию. К нам поступает недостаточно информации. По-моему, мы не можем говорить, что только эти проблемы в школах, их достаточно, но их скрывают. По имеющейся у меня информации, некоторые директора школ наказывают тех, кто доводит такую информацию нам", - сообщил Аймагамбетов.



Напомним, что туалеты в казахстанских школах – крайне опасное место. В них нередко избивают учеников, выявлялись и скандальные случаи изнасилований. Еще в апреле министр заявил, что в школах страны осталось около 50 уличных туалетов, тогда как два года назад их было 2700.



То, что новые туалеты, появившись на бумаге, в реальности могут и не функционировать, не скрывает и сам глава ведомства. "Наши проверки показывают, что не всегда эти туалеты работают. Поэтому санитарные службы их сильно штрафуют. Второй вопрос – даже в городских школах состояние санитарных узлов. Поэтому я даже могу проанонсировать и сказать, что комитет по защите прав детей вместе с НПО запускают горячую линию, это будет в WhatsApp и Telegram, потому что детям это очень удобно, дети, родители и учителя смогут отправлять соответствующую фотографию", - пояснил министр.



Помимо сказанного, Асхат Аймагамбетов возмутился стоимостью еды в школьных столовых. "Каждый отдел, каждое управление должны обратить на это внимание. В Нур-Султане в одной из школ стоимость 0,5 воды 350 тенге. Это позор. Чтобы решить этот вопрос, мы внесем поправки в законодательные акты, до начала учебного года эта проблема должна быть решена", - подчеркнул он.



Министр также обратил внимание на то, что хотя 99% казахстанских школ подключены к интернету, его скорость во многих населенных пунктах оставляет желать лучшего.



Первые "Ы" и "Ю" классы



Повальная коррупция сводит на нет попытки правительства догнать демографический рост, обеспечив должное количество школьных мест. По данным Минпросвещения, в 1 класс в этом году пойдут более 405 тыс. детей, тогда как в прошлом году первоклашек набралось около 380 тысяч.



Школы, между тем, переполнены, во многих городах и регионах открываются классы последних букв алфавита, что было немыслимо еще 20 лет назад. В некоторых школах количество первых классов достигло 28-30, параллель заканчивается на буквах "Ы" и "Ю". Отовсюду поступают данные об увеличение числа трехсменных школ, тогда как даже двухсменка на постоянной основе считается нежелательной для детского здоровья и успеваемости.



Например, в Акмолинской области в три смены работают семь школ. В Алматинской области планировали сдать в эксплуатацию 16 новых школ, но открыли только восемь. Летом министр Асхат Аймагамбетов заявил, что темпы строительства новых учебных заведений не поспевают за темпами роста населения. "Того количества школ, которое вы вводите в эксплуатацию, не хватает даже для удержания ситуации на одном уровне. Ежегодно количество трехсменных школ увеличивается как минимум на 10 единиц. Дефицит становится все больше", – заявил глава ведомства. В Минпросвещения считают, что вина за мытарства детей лежит на акиматах, недостаточно эффективно распоряжающихся местными бюджетами.



По словам министра, дефицит мест в школах к 2026 году может достичь 1,2 млн. Сегодня дефицит составляет свыше 250 тысяч. В прошлом году построено 277 школ, в этом году планируется возвести еще 225. Зачастую, пояснил министр, когда речь заходит о получении новым зданием лицензии, выясняется, что там невозможно осуществлять образовательный процесс. В целом по стране поступает масса жалоб на нарушения безопасности и на нехватку нужных помещений.



Основные причины такой ситуации – неадекватная экономия средств и системная коррупция, а также высокая рождаемость, особенно в южных регионах. В июне Счетный комитет обнаружил очередные миллиардные нарушения при строительстве школ. Неэффективное планирование бюджетных средств достигло 26,8 млрд. тенге, экономические потери и упущенная выгода составили 51,2 млн. тенге.



"Школьный рюкзак" взлетел в цене



Расходы на школьников всегда были весомой строкой семейного бюджета, но в этом году, когда инфляция побила все рекорды, сборы детей на учебу могут оказаться непосильными для множества родителей. По данным беглых опросов, стоимость базового набора, в который входят канцтовары, рюкзак, сумка для сменной обуви, школьная форма, спортивная форма, обувь (туфли, кроссовки), фактически превышает 100 тысяч тенге. При этом вещи куплены на обычных рынках.



В частности, форма вместе с рубашками стоит около 30-40 тысяч тенге, если вы выбираете производство Китая. Спортивная форма обойдется еще в 6-7 тысяч, добавьте сюда примерно такую же стоимость минимального набора канцелярских товаров и сам рюкзак, а также обувь, и вы поймете, почему некоторым семьям приходится брать кредит.



Предлагаемая в этом году помощь государства едва ли покроет все затраты, особенно если в доме несколько школьников. На покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей средства в размере 37 389 тенге получат родители 418 тысяч детей. Это малообеспеченные, включая получателей АСП, многодетные и дети-сироты.



Тем не менее, эти суммы все же лучше, чем ничего. Однако же распространение коронавируса может внести в учебный год свои коррективы, о чем сообщила вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. "Если посмотреть текущую эпидситуацию, мы не прогнозируем, что придется тотально переходить на онлайн-формат обучения. В прошлом году мы пережили несколько волн. Конечно, нельзя со 100% уверенностью говорить – это будет зависеть от уровня передачи инфекции, какой штамм будет циркулировать. Все будет зависеть от эпидситуации на тот период", – пояснила главсанврач.



Словом, учитывая обкатку реформ, нехватку школьных мест, растущие цены, а также опасность очередной удаленки, будущий учебный год явно добавит стресса педагогам и родителям.



Автор:

Бектенова Алма

11.08.2022 Источник - turanpress.kz

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