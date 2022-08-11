Когда Европа лишится российских газа, нефти, удобрений, а теперь и туристов, что от нее останется? - А.Кренгель

13:02 11.08.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 11.08.2022



Курорты Европы без российского рынка



Мечты Зеленского о запрете выдачи россиянам виз в Европу, о возврате эмигрантов в РФ, чтобы россияне "жили в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию", поддержали некоторые европейские политики. Например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая заявила: "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека": глава финского правительства Санна Марин, потребовавшая ограничить туризм для россиян: "Неправильно и несправедливо, что граждане РФ могут жить нормальной жизнью и ездить в Европу как туристы" во время конфликта на Украине.



Зеленский мечтает, но в Брюсселе следовать за его мечтой пока не спешат. Вот Кая Каллас считает, что для русских видеть Эстонию с ее эстонскими "младоевропейцами" – это "привилегия, а не право". Но воротилы туристического бизнеса мыслят по-другому, более приземленно. Исследования Европейской ассоциации турагентов и туроператоров показывают, что европейский туризм сегодня усыхает. На фоне роста дороговизны расходы на поездки увеличились, и, соответственно, количество бронирований на лето в Германии, Франции, странах Восточной Европы и Балтии еще в марте упало на 15-20%.



Заграничный туризм из России усыхает еще более заметно. Да, путешествовать стало дороже, но есть и другая причина: прославленный европейский сервис с каждым месяцем все жиже. Приходится экономить. Дефицит воды, газа, электроэнергии, русофобия, резкий рост цен, климатические сбои, политическая нестабильность… И одной-то причины достаточно, чтобы испортить отдых, а здесь все сразу. Легче меж струек дождя проскочить, чем избежать таких проблем (или без затей отправиться отдыхать в какую-нибудь Турцию).



Русские – выгодные путешественники. В Институте туризма Испании подсчитали, что за сутки среднестатистический россиянин тратит на отдыхе 175 евро. Это куда больше по сравнению, например, с немцами, тратящими в сутки 138 евро, и французами – 99 евро. "Владелец одного заведения как-то сказал мне, что у европейцев есть бюджет, который они выделяют на отдых, и за его рамки на за что не выходят. А россияне гуляют на все", – говорит глава туристической компании в Будве.



Незадолго до того, как Санна Марин возмутилась тем, что граждане России еще могут жить нормальной жизнью, хозяева небольших заведений в финской приграничной полосе радовались отмене ограничений по ковиду и готовились к наплыву туристов из России. "Лучшие новости за последние два с половиной года. Открытые границы для нас жизненно важны. Наш бизнес полностью зависит от российских туристов, как и вся Южная Карелия и ее благосостояние", – делится радостью владелец магазина в Лаппеенранте. Перестроила свою работу в ожидании российских туристов финская пограничная служба. И тут Санну Марин осенило: "неправильно и несправедливо", если российские граждане будут жить нормальной жизнью!



А вот прогноз Всемирной туристической организации: из-за антироссийской волны, поднятой западными политиками, мировой туризм может потерять не менее 14 миллиардов долларов. Только в 2022 году Европа не досчитается 5-10 миллионов российских туристов, потративших в прошлом году на отдых более 21 миллиарда евро. Россия – главный рынок сразу для нескольких курортных стран (Греция, Кипр, Испания, Италия).



В некоторых курортных местностях, как на французском мысе Антиб, на российских туристов приходилось 98% сделок об аренде домов на сезон, основными клиентами тут были родители с детьми. Теперь на смену русским семьям приходят небольшие группы европейцев. Денег становится меньше. Die Welt пишет, что Баден-Баден опустел без путешественников из России, которые уже 200 лет (!) регулярно отдыхают в этом месте. С началом санкционной войны против России финансовое благополучие города изменилось, русские перестали приезжать: "Против фактов не пойдешь: уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками. Еще хуже выглядит пешеходная зона".



По информации журнала L"Espresso, когда Кипр присоединился к антироссийским санкциям, турпоток из РФ снизился на острове более чем на 40%. Раньше ежегодно в Грецию приезжало 1,5 миллиона россиян, на Кипр – около 500 тысяч (доля российских туристов на Кипре составляла 25-30%). Теперь киприоты готовятся потерять свыше 600 миллионов евро. Председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус заявил, что "маленький остров платит несоразмерную цену" за западные санкции в сравнении с другими государствами Европы. А как вы хотели? С вашими правителями именно так вам и придется платить – несоразмерно.



Плохо дело у итальянцев: в текущем году "вечный город" Рим потеряет около 150 миллионов евро. Похожая ситуация в Испании. Раньше страна в год принимала свыше 1,3 миллиона российских туристов. Сколько путешественников прибудет в страну в 2022 году, сказать сложно, но совершенно точно, что их количество упадет. В Институте туризма предположили, что убыток составит не менее 1,4 миллиарда евро.



Санкционная война коллективного Запада ударила и по Чехии. В "допандемийный" год Чехию посетили свыше 560 тысяч россиян, и чехи надеялись, что в 2022 году туристы привезут им еще больше денег. Ан нет! Претензии к чешским властям: они не только перестали выдавать визы гражданам России, но очень хотят показать, что в Восточной Европе туристам из России не рады.



Давайте сложим все вместе. Когда Европа лишится российских газа, нефти, удобрений, а теперь еще и туристов, что от нее останется?