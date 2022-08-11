 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.08.2022
14:28  Армия Z вбомбила в Украину 1-ю германскую самоходку "Гепард" (видео)
14:23  У Байдена проблемы с... надеванием пиджака
14:16  Удрапавший из Кабула А.Гани продолжает считать себя легитимным президентом Афганистана
14:12  В Таджикистане стартовали учения, организованные Центральным командованием США
14:02  Рахмон женил младшего сына - Сомона
13:47  Сейм Латвии объявил Россию "страной-спонсором терроризма"
13:31  В Узбекистане будет создано движение "Умные женщины" (Окила аеллар)

13:29  Будет ли полезен Народный курултай в Кыргызстане? - С.Шамшиев
13:02  Когда Европа лишится российских газа, нефти, удобрений, а теперь и туристов, что от нее останется? - А.Кренгель
09:43  КазШколу ждет трудный год, - Алма Бектенова
09:41  Грозят ли санкции финансовому сектору Казахстана? - Серик Маселов
08:39  Биоматериал для создания COVID-19 собирался США на территории Украины и Казахстана, - Айнур Курманов
08:30  Директором "Кыргызтранснефтегаза" назначен старый прохиндей Алишер Бейшеналиев
07:23  Как устроена американская машина промывки мозгов, - Александр Свинухов
05:58  Для сближения Асада и Эрдогана ищут точку опоры, - Игорь Субботин
05:54  Оценены шансы демократов посадить Трампа в тюрьму: "Ходит по проволоке"
05:49  Ни одно судно с украинским зерном не проследовало в нуждающиеся страны
05:44  Bloomberg: Путин одерживает победу в энергетической войне
01:30  Переговоры по СВПД в Вене: Иран перехватывает дипломатическую инициативу
01:29  Появится ли в Сербии российская военная база?
00:35  Как Россия восстанавливалась после краха СССР
00:32  Сколько осталось иностранных наемников на Украине
Среда, 10.08.2022
21:56  Казахстан не продавал военную технику в Британию для Украины – оправдывается МИИР РК
21:29  Ташкентский архитектурно-строительный институт превратят в... кластер
18:27  Тайваньская авантюра Вашингтона приведет к его изоляции в АТР, - В.Павленко
14:05  American Conservative: Наткнется ли Байден на новую мировую войну?
14:04  Ядерное разоружение: кризис на французских АЭС ударил по всей Европе
14:01  Латвия переходит на дрова. Газ не по карману, - Delfi.lv
14:00  ЕС выполнил свою угрозу и полностью отказался от российского угля. Кто пострадает больше?
13:57  Узбекистан впервые в истории победил на шахматной олимпиаде
13:54  Индия растет... Сверхдержавам придется потесниться, - Виталий Гранкин
13:51  Трудовые мигранты поехали в Россию на рекорд
13:50  Разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО
13:29  Как вылечить Кыргызстан от долларовой лихорадки? - 24.kg
11:50  Бахтиер Исламов - новый глава Верховного суда Узбекистана
11:36  Мирзиеев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района Ташкента из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская
11:11  Убийцу узбекской блогерши Асаль Ходжаевой приговорили к 16,5 годам тюрьмы
10:20  Закипает бунтом третья по численности исламская страна мира - Бангладеш
09:59  В Киргизии решили публично судить 5 главных героев "Революции" и Временного правительства 2010 года
08:45  Иран думать будет. Евросоюз представил компромиссный вариант "ядерной сделки", - М.Беленькая
08:17  В Японии утвердили новый состав правительства
08:13  Китайские радикалы получили шанс "ощупать" мечту, - Георгий Ярцев
07:37  "Президент Света" (Тихановская) сформировала в Вильнюсе "Белорусское правительство в изгнании"
07:35  Русская идея станет официальной идеологией России, - Александр Ростовцев
07:31  Сирийский юг просит Россию об особом статусе. Друзская община расширяет свои требования к Дамаску
07:29  Иран посоветовал России лучшее лекарство от санкций, - Анатолий Комраков
01:11  Обыск у Трампа спровоцировал новый виток политического кризиса в США, - А.Яшлавский
01:10  Казахстан на атомном рубеже. Оно ему надо? - М.Дулкаиров, П.Своик
01:08  Новый генипавирус грозит миру из Китая: заразу принесли грызуны
01:06  Украина заблокировала транзит российской нефти – самое интересное только начинается
00:45  Московская биржа: юань вступил в острую конкурентную борьбу с долларом США и евро
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Будет ли полезен Народный курултай в Кыргызстане? - С.Шамшиев
13:29 11.08.2022

11 августа 2022

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша в июне этого года рассмотрел проект конституционного Закона Кыргызской Республики "О Народном курултае" в первом чтении. Инициатор проекта закона - президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Теперь скорее всего этот вопрос вновь поднимут после депутатских каникул.

Создание нового института было прописано в новой редакции Конституции. Что предусматривает законопроект?

Если бы все ветви власти работали справедливо…

Возможно, законопроект претерпит кучу изменений и дополнений. При его обсуждении на заседании профильного комитета ЖК он уже подвергся сильной критике. Вообще что такое курултай? У тюрко-монгольских народов - это большое собрание, большой совет. Как говорит историк Кыяс Молдокасымов, курултай в прошлом заменял нынешние ветви власти – парламент, суд.

Почему возникала необходимость создания института Народного курултая в Кыргызстане в XXI веке? Глава фонда "Мурас" Кыяс Молдокасымов объясняет это так. Когда упало доверие населения к исполнительной, судебной и законодательной ветвям власти, когда происходит частая смена власти (неконституционным путем), поступило предложение внести пункт о Народном курултае в Основной закон.

-Если бы все ветви власти работали справедливо, качественно и решали бы проблемы народа, но и надобности в курултае не было, - считает историк.

Итак, что предлагается в законопроекте? В отличие от парламента решения курултая не будут носить обязательный характер для исполнения. Новый институт будет только рекомендовать и советовать. Это и правильно. Например, как заметил историк Кыяс Молдокасымов, один из самых актуальных вопросов в стране – нерешенность границ с соседними странами – Таджикистаном и Узбекистаном. И если курултай предложит свое решение по этому вопросу, то кабмин не обязан выполнять решение нового института, но прислушаться к его мнению должен.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что основной целью принятия закона является изучение опыта трех предыдущих революций в стране, укрепление связей между министерствами, органами исполнительной власти в областях и районах, устранение недостатков курултая. Рабочая группа, созданная по инициативе президента, предлагает сделать новый институт многоуровневым. То есть курултай могут созвать жители района, айыльного аймака и соответственно решать наболевшие проблемы своего села. Инициаторы законопроекта предлагают, чтобы и Бишкек, и Ош тоже могли созывать свои курултаи, на которых будут решать свои городские проблемы. И, наконец, самый высокий уровень – республиканский, где уже будут заседать делегаты со всей страны.

В законопроекте предлагается включить туда по одному делегату от каждого айыльного аймака. Если принять во внимание, что аймаков в стране более 450, то только от сел будет почти 500 представителей. Также предлагается по два делегата от городов с населением более 30 тысяч человек, 70 делегатов из Бишкека и 15 - из Оша. Кроме того, квоты даются Ассамблее народа Кыргызстана и общественному объединению "Кыргыз эл биримдиги". Принять участие в работе института могут 20 человек из сферы науки и образования, 20 граждан КР, проживающих за рубежом и 40 человек по квоте президента.

Делегатами могут стать граждане, достигшие 21 года, но ими не могут быть государственные и муниципальные служащие, депутаты парламента и местных кенешей.

Параллельный парламент?

Депутат Нурлан Шакиев считает, что проект закона написан так, будто участники курултая хотят конкурировать с парламентом за влияние.

- Ему приписали функции, которых нет даже у парламента, - отмечает депутат.

К примеру, предлагаются такие полномочия, как принятие устава местного сообщества, внесение в него изменений и дополнений, формирование, выполнение и использование местного бюджета, установление основных правил и мер по охране общественного порядка и так далее. Полномочий, как говорится, через край.

По мнению депутата Нурлана Шакиева, Народный курултай должен быть только республиканского уровня и, как прописано в Конституции, должен давать только консультации и рекомендации. Как он считает, если делегаты НК будут заслушивать отчеты министров, глав областей, районов, не говоря о том, что вправе заслушивать отчеты президента, парламента, то они попросту не дадут работать чиновникам.

- Кого обычно выбирают делегатом на курултай? Частично тех, кто громко кричит, и подхалимов власти. Кто довел до краха власть бывшего президента Бакиева? Делегаты курултая! – говорит парламентарий.

Если нынешний законопроект о НК будет принят, то, как считает Нурлан Шакиев, это может привести к двоевластию, потому как курултай попросту будет дублировать функции парламента.

Историк Кыяс Молдокасымов считает, что если функция НК – это доведение голоса народа до власти, то эту функцию сегодня успешно выполняют социальные сети, СМИ.

У критиков законопроекта вызывает вопрос и качественный состав делегатов. Они опасаются, что делегатами могут быть избраны некомпетентные люди, но любящие порассуждать, и те, кто преследует свои личные цели. По мнению экспертов, нужно четко прописать требования к кандидатам, чтобы в итоге не получить безответственных делегатов.

По словам юриста Таттыбубу Эргешбаевой, в законопроекте не соблюден принцип невмешательства в дела государственных органов. По ее словам, в проекте закона есть пункты, где наблюдается копирование некоторых функций госорганов. Критиков у курултая много, но и они согласны с тем, что институт Народного курултая должен быть создан.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: Шелковый путь

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660213740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов дал поручения по реализации проекта "G4 City" в Алматинской области
- Увеличить охват детей в сельской местности дополнительным образованием поручил Алихан Смаилов
- Люди должны видеть, что поднимаемые ими проблемы решаются - Алихан Смаилов о новом формате встреч с населением
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №540
- Осенние ожидания
- Кадровые перестановки
- Возможности новые, проблемы старые
- В Алматинской и Жетысуской областях проходят учения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси
- Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  