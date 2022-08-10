В Узбекистане будет создано движение "Умные женщины" (Окила аеллар)

13:31 11.08.2022

В Узбекистане в женщинах начнут воспитывать порядочность

11 августа 2022 11:40 - Канат Кожоев



В Узбекистане в женщинах начнут воспитывать порядочность



В Узбекистане будет создано движение "Умные женщины" (Окила аеллар), пропагандирующее образы "порядочной девушки" и "просвещенной матери", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные правового портала "Норма".



Одной из основных задач движения станет широкая пропаганда среди молодежи таких тем, как семейно-правовые отношения, психология семейной жизни, семейная экономика и бюджет.



Среди других важных задач движения выделяются:



создание в обществе нового духовного пространства, проведение систематической пропагандистской деятельности, направленной на привитие благородных идеалов, национальных качеств, обычаев, священных традиций

проведение мероприятий, направленных на воспитание у женщин, особенно молодых девушек, чувства верности семье и Родине, формирование образа "порядочной девушки" и "просвещенной матери"

пропаганда культуры чтения в семьях, формирование взаимной доброты и согласия, распространение среди молодежи концепции "Семья – это святое".

Костяк нового движения будет состоять из 50 человек. В Комитете по делам семьи и женщин Каракалпакстана, а также областных и Ташкентском городском управлениях по делам семьи и женщин для его поддержки буду созданы группы по 35-40 человек, в районных (городских) семейных и женских отделах – по 30, в каждой махалле – по 15 человек.