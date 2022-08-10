Сейм Латвии объявил Россию "страной-спонсором терроризма"

13:47 11.08.2022

11 августа 2022, Александра Юдина

Парламент Латвии объявил Россию с"страной-спонсором терроризма" и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.



В четверг Сейм принял заявление, в котором признает действия российских военных на Украине терроризмом, "а Россию – страной-спонсором терроризма", – передает ТАСС сообщение парламента.



Ранее временную поверенную в делах Латвии Даце Рутка вызвали в МИД России, ей выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде на территорию страны.



22 июля глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс направлялся на Балтийский форум в Латвии, на границе его не впустили в страну, так как он отказался подписать документ, осуждающий действия российских и белорусских властей на Украине. "22 июля на границе между Белоруссией и Латвией на пограничном пункте Урбан-Силене меня задержали без объяснения причин и попытались заставить подписать документ, осуждающий российские власти. Я этого, конечно, не сделал", – рассказал Юргенс.