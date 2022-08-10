 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмон женил младшего сына - Сомона
14:02 11.08.2022

Рахмон женил младшего сына: подробности

Стало известно, что президент Таджикистана женил своего второго и самого младшего сына Сомона Эмомали в узком семейном кругу в Душанбе
ДУШАНБЕ, 8 авг - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон женил младшего сына Сомона.
Осведомленный источник Sputnik Таджикистан сообщил, что свадьба прошла в узком семейном кругу. Также стало известно, кто стал невесткой президента.
По имеющейся информации, это дочь одного из госслужащих из Хатлонской области.
Известно, что Сомон Эмомали ранее был назначен заместителем генерального директора "Талко Кабель".
Так, в июле 2019-го, сразу по окончании Таджикского национального университета, он начал свой трудовой стаж в этом крупном промышленном предприятии.
О младшем сыне главы государства не так много официальной информации, он ведет непубличный образ жизни.
Еще будучи учеником международной школы, Сомон Эмомали выиграл золотую медаль на международной олимпиаде школьников в Румынии вместе с одноклассником за создание программы словаря.
Отметим, что у Эмомали Рахмона 7 дочерей и 2 сына.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tj.sputniknews.ru
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