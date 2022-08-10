Удрапавший из Кабула А.Гани продолжает считать себя легитимным президентом Афганистана

14:16 11.08.2022

Ашраф Гани: на основании Конституции я до сих пор являюсь президентом Афганистана



Ашраф Гани, беглый президент Афганистана, утверждает, что он до сих пор является президентом этой страны. В своем интервью он обвинил различные силы в падении своего правительства. Кабул после бегства Гани перешел в руки талибов 15 августа прошлого года.



Вечером 10 августа Ашраф Гани заявил в почти 90-минутном интервью каналу ABN, что перед тем, как он покинул Афганистан в августе прошлого года, его приучали к "республиканской" системе. В этом интервью он сказал, что, "когда он узнал об эвакуации министерства обороны, посольства США и органов национальной безопасности", он был вынужден покинуть Афганистан.



Как сообщает Радио Свобода, американские СМИ со ссылкой на опубликованные документы и американских должностных лиц, имена которых не указываются, сообщают, что г-н Гани бежал из Афганистана еще до того, как талибы вошли в Кабул. Талибы также заявили, что они вошли в Кабул только после того, как узнали об отъезде Ашрафа Гани из Афганистана, проконсультировавшись предварительно с Вашингтоном.



В своем первом видеоинтервью, которое Ашраф Гани дал после бегства из Афганистана, он говорит, что перед падением Кабула ряд отставных американских генералов и сообщения СМИ ослабили боевой дух афганской армии.



Он также утверждает, что, согласно Конституции Афганистана, он по-прежнему является президентом этой страны. "Я являюсь президентом на основании Конституции, и я останусь президентом до тех пор, пока народ Афганистана на законных основаниях не передаст власть кому-то другому".



Амрулла Салех, первый заместитель Ашрафа Гани, 17 августа прошлого года объявил себя в Твиттере исполняющим обязанности президента, так как, по его словам, согласно нормам Конституции Афганистана, в случае отсутствия, бегства или смерти президента, первый заместитель становится и. о. президента.



21 февраля этого года Организация Объединенных Наций исключила Ашрафа Гани из списка президентов.



Г-н Гани, живущий после бегства из Афганистана в Объединенных Арабских Эмиратах, подверг резкой критике Абдулла Абдулла, своего партнера по власти и бывшего главу Высшего совета национального примирения, а также бывшего президента Хамида Карзая, которые все еще находятся в Кабуле.



Гани назвал Абдулла Абдулла ответственным за слабость системы государственного устройства в Афганистане, а бывшего спецпредставителя США по вопросам мира в Афганистане Залмая Халилзада - "несамодостаточной" личностью. Пока эти лица никак не отреагировали на слова Гани. Карзай и Абдулла, однако, ранее критиковали Гани за бегство из Афганистана, и обвиняли его в срыве договоренностей о передаче власти.



Залмай Халилзад перед выходом в эфир первого видеоинтервью Ашрафа Гани заявил в специальной беседе с афганской службой РСЕ/РС, что господин Гани не обеспечил выполнение договоренностей о передаче власти.



В своем интервью г-н Гани также высказался и о режиме правления талибов. Он сказал, что мулла Хайбатулла Охундзада, нынешний лидер талибов, не обладает влиянием и авторитетом муллы Мухаммада Омара, основателя группировки "Талибан". Забиулла Муджахид, официальный представитель правительства талибов, и Билал Карими, его заместитель, на вопросы РСЕ/РС относительно заявлений Ашрафа Гани на момент публикации данного материала не ответили.



Ранее заместитель премьер-министра правительства талибов мулла Абдулгани Барадар заявил, что талибы не собирались убивать Ашрафа Гани. Это заявление было сделано в связи с тем, что сам Гани сказал, что если бы он не покинул Афганистан, его бы постигла участь Наджибуллы, бывшего президента Исламской Республики Афганистан, который был повешен в Кабуле во время первого правления талибов.



В своем интервью Ашраф Гани говорит, что не поддерживает вооруженное сопротивление талибам, но при этом добавил, что талибы руководствуются неправильной политикой и до сих пор связаны с Пакистаном.



Перед этим ряд политиков и простых граждан заявили, что Ашраф Гани, вопреки своим обещаниям, не стал защищать действующую систему и не препятствовал коррупции и произволу во власти.



Газета "Wall Street" недавно опубликовала специальный репортаж о том, что чиновники бывшего правительства Афганистана, включая помощников Ашрафа Гани, в последние годы потратили миллионы долларов на покупку домов в Дубае и Америке. И это в то время, когда миллионы людей в Афганистане живут в нищете и в голоде.