 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.08.2022
14:42  Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле
14:28  Армия Z вбомбила в Украину 1-ю германскую самоходку "Гепард" (видео)
14:23  У Байдена проблемы с... надеванием пиджака
14:16  Удрапавший из Кабула А.Гани продолжает считать себя легитимным президентом Афганистана
14:12  В Таджикистане стартовали учения, организованные Центральным командованием США
14:02  Рахмон женил младшего сына - Сомона
13:47  Сейм Латвии объявил Россию "страной-спонсором терроризма"

13:31  В Узбекистане будет создано движение "Умные женщины" (Окила аеллар)
13:29  Будет ли полезен Народный курултай в Кыргызстане? - С.Шамшиев
13:02  Когда Европа лишится российских газа, нефти, удобрений, а теперь и туристов, что от нее останется? - А.Кренгель
09:43  КазШколу ждет трудный год, - Алма Бектенова
09:41  Грозят ли санкции финансовому сектору Казахстана? - Серик Маселов
08:39  Биоматериал для создания COVID-19 собирался США на территории Украины и Казахстана, - Айнур Курманов
08:30  Директором "Кыргызтранснефтегаза" назначен старый прохиндей Алишер Бейшеналиев
07:23  Как устроена американская машина промывки мозгов, - Александр Свинухов
05:58  Для сближения Асада и Эрдогана ищут точку опоры, - Игорь Субботин
05:54  Оценены шансы демократов посадить Трампа в тюрьму: "Ходит по проволоке"
05:49  Ни одно судно с украинским зерном не проследовало в нуждающиеся страны
05:44  Bloomberg: Путин одерживает победу в энергетической войне
01:30  Переговоры по СВПД в Вене: Иран перехватывает дипломатическую инициативу
01:29  Появится ли в Сербии российская военная база?
00:35  Как Россия восстанавливалась после краха СССР
00:32  Сколько осталось иностранных наемников на Украине
Среда, 10.08.2022
21:56  Казахстан не продавал военную технику в Британию для Украины – оправдывается МИИР РК
21:29  Ташкентский архитектурно-строительный институт превратят в... кластер
18:27  Тайваньская авантюра Вашингтона приведет к его изоляции в АТР, - В.Павленко
14:05  American Conservative: Наткнется ли Байден на новую мировую войну?
14:04  Ядерное разоружение: кризис на французских АЭС ударил по всей Европе
14:01  Латвия переходит на дрова. Газ не по карману, - Delfi.lv
14:00  ЕС выполнил свою угрозу и полностью отказался от российского угля. Кто пострадает больше?
13:57  Узбекистан впервые в истории победил на шахматной олимпиаде
13:54  Индия растет... Сверхдержавам придется потесниться, - Виталий Гранкин
13:51  Трудовые мигранты поехали в Россию на рекорд
13:50  Разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО
13:29  Как вылечить Кыргызстан от долларовой лихорадки? - 24.kg
11:50  Бахтиер Исламов - новый глава Верховного суда Узбекистана
11:36  Мирзиеев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района Ташкента из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская
11:11  Убийцу узбекской блогерши Асаль Ходжаевой приговорили к 16,5 годам тюрьмы
10:20  Закипает бунтом третья по численности исламская страна мира - Бангладеш
09:59  В Киргизии решили публично судить 5 главных героев "Революции" и Временного правительства 2010 года
08:45  Иран думать будет. Евросоюз представил компромиссный вариант "ядерной сделки", - М.Беленькая
08:17  В Японии утвердили новый состав правительства
08:13  Китайские радикалы получили шанс "ощупать" мечту, - Георгий Ярцев
07:37  "Президент Света" (Тихановская) сформировала в Вильнюсе "Белорусское правительство в изгнании"
07:35  Русская идея станет официальной идеологией России, - Александр Ростовцев
07:31  Сирийский юг просит Россию об особом статусе. Друзская община расширяет свои требования к Дамаску
07:29  Иран посоветовал России лучшее лекарство от санкций, - Анатолий Комраков
01:11  Обыск у Трампа спровоцировал новый виток политического кризиса в США, - А.Яшлавский
01:10  Казахстан на атомном рубеже. Оно ему надо? - М.Дулкаиров, П.Своик
01:08  Новый генипавирус грозит миру из Китая: заразу принесли грызуны
01:06  Украина заблокировала транзит российской нефти – самое интересное только начинается
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
У Байдена проблемы с... надеванием пиджака
14:23 11.08.2022

CBS News

Джо Байден - он же "Темный Брэндон" -силен как никогда

Ведущий программы The Late Show на канале CBS Стивен Кольбер познакомил зрителей с новыми мемами про Байдена. При этом, как отмечает юморист, "крутой мужик с глазами а-ля суперзлодейские лазеры" не может без помощи даже надеть пиджак.

Пока бывший президент подвергается нападкам и критике, нынешнему во всем сопутствует удача. Сенат одобрил предложенный им законопроект об инвестициях на борьбу с климатическими изменениями и на здравоохранение. Цены на бензин… (аплодисменты) Цены на бензин падают ежедневно. По его приказу был убит один из главных террористов мира. А сегодня утром он подписал закон о поддержке развития производства полупроводников в стране, так называемый "Закон о чипах".

В интернете не смогли обойти все это вниманием и придумали новый мем, "Темный Брэндон". Байден изображен крутым мужиком с желтыми светящимися глазами а-ля суперзлодейские лазеры. Весело, крипово (страшно, жутко, не по себе. – Прим. ИноСМИ.) и прекрасно дополняет другую его сверхспособность - замедлять время при рассказе истории о пожаре на фабрике ирисок в Скрэнтоне.

Вчера вечером я узнал о меме "Темный Брэндон" от молодежи в лице сенатора от штата Коннектикут Криса Мерфи.

- После принятия законопроекта вы запостили в Твиттере вот это изображение Джо Байдена.

- Я не стану даже пытаться объяснить этот мем.

Да и не нужно. Я и так все понял. Принял важный законопроект - запости крутой мем. Помните, когда приняли [Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении] Obamacare, один сенатор выложил вот эту картинку с подписью "О, хоспаде! Дафтупнайа мидисиня!"

Как вы знаете… (аплодисменты) Как вы знаете, слово "Брэндон" из нового мема является отсылкой к тому, как во время интервью с гонщиком Брэндоном Брауном журналистке послышалось, что трибуны кричат "Давай, Брэндон!", хотя на деле они скандировали оскорбительную кричалку в адрес президента. В свете последних событий и появления нового мема нужно переделать ее во что-то вроде "Иди ко мне, Джо, я вся горю!" (смех и аплодисменты)

Это полный разворот для Джо. Он силен как никогда, полон таинственной темной энергии, и ничто не может его остановить. За исключением, разве что, пиджака. Вчера в Кентукки он вступил в неравный бой с ветром в поисках чертова рукава. Давай, Джо, он прямо за тобой! Давай, на 110 процентов! Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло… Нужен врач! Здесь есть врач? А вот и доктор Джилл, она поможет. Ищи, ищи, где же он? Так, нет, это карман. Да где рукав? Давай, ты сможешь! Ага, вот ты где, мистер рукав! Так, а теперь накинем пиджак на плечи... Вот так, детка! Бум!

Фууух. Нужно взять себя в руки. Благо теперь все позади. Или нет? Через пару секунд беда пришла откуда не ждали. Вот он идет, все отлично, от боя с пиджаком отошел, но тут бац - падают очки!

Так, это кто там меня ударил? А ну, иди сюда! Покажись! Запрещенные приемчики, да? Эй, Джил, где ты там? Иди сюда, помоги папочке! Да, вот так! Сейчас развернусь, вот так, давай лучше с этой стороны! Получилось!

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660216980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов дал поручения по реализации проекта "G4 City" в Алматинской области
- Увеличить охват детей в сельской местности дополнительным образованием поручил Алихан Смаилов
- Люди должны видеть, что поднимаемые ими проблемы решаются - Алихан Смаилов о новом формате встреч с населением
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №540
- Осенние ожидания
- Кадровые перестановки
- Возможности новые, проблемы старые
- В Алматинской и Жетысуской областях проходят учения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси
- Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  