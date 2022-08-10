Армия Z вбомбила в Украину 1-ю германскую самоходку "Гепард" (видео)

14:28 11.08.2022 Охота на "Гепарда": В МО РФ заявили о первой уничтоженной германской зенитке

Берлин начал передавать Украине такие самоходные артустановки с конца июля



Антон Лавров

Андрей Федоров



В Народной милиции ДНР 10 августа заявили о полном освобождении поселка Гладосово, находящегося к югу от Артемовска. Продолжается наступление в районе Песок и Авдеевки. А в российском Минобороны заявили о первом уничтожении зенитного комплекса "Гепард", поставленного из Германии, и поражении в воздушных боях за сутки трех украинских самолетов. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в этот день вручил в Москве высшие награды России четырем офицерам, отличившимся в ходе спецоперации.







Главные направления



В российском Минобороны в среду рассказали о критических потерях, которые несут подразделения противника в районах наиболее интенсивных боевых действий.



- Ударами высокоточных ракет по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВФУ в Харьковской области было ликвидировано до 100 националистов и более 20 единиц военной техники, - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



В результате ударов ВКС России в районе населенного пункта Пески в ДНР утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВФУ, потеряв более 70% личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады отказались ехать на линию боевого соприкосновения и дезертировали.



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Также 10 августа в Народной милиции ДНР заявили о полном освобождении поселка Гладосово, находящегося к югу от Артемовска.



В Северске, Соледаре, Артемовске (Бахмут), Авдеевке, Песках проходит вторая линия обороны вооруженных формирований Украины, рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков.



- Сейчас мы ее доламываем, - считает эксперт. - При взятии Артемовска, например, мы зайдем во фланг краматорско-славянской группировке. Взятие Соледара позволит ускорить процесс сдачи или разгрома группировки под Северском и сильно повлияет на ситуацию под Артемовском.



Все эти населенные пункты союзные силы стараются не атаковать в лоб, а охватывают с флангов, берут засевшего противника в так называемое оперативное окружение и только после этого начинают штурмовые действия, объяснил Алексей Леонков.



- В города входят те подразделения союзных сил, которые имеют бесценный опыт уличных боев, - продолжил эксперт. - Они получили его при освобождении Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других городов. Это слаженные части, которые действуют очень эффективно. В городских боях ВФУ стараются задействовать подразделения из иностранных наемников и наиболее опытных украинских военных специалистов.



Украинским формированиям важно удержать вторую линию обороны, и они жертвуют уже наиболее ценными для них силами, отметил эксперт.



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- Выход к Славянску и Краматорску и их освобождение - это не только конец битвы за Донбасс. Но, что самое важное, на смену сложным для наступления урбанизированным районам придут открытые степи западнее Славянска и Краматорска. Там задержаться ВФУ не смогут. Они понимают это и цепляются за оставшиеся под их контролем районы Донбасса из последних сил. Положение у них там тяжелое, - полагает Алексей Леонков.



Охота на "Гепарда"



Вооруженные силы России 10 августа продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины.



Высокоточными ударами ВКС РФ в населенном пункте Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более 6 тыс. артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники, заявили в Минобороны.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады, полка нацгвардии "Хортица", националистического формирования "Айдар" и 56-й мотопехотной бригады, а также семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и боевая машина зенитного комплекса "Гепард", поставленная из Германии.



В ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях. Истребительная авиация ВКС России в воздушных боях над Николаевской областью сбила три самолета воздушных сил Украины - Су-25, МиГ-29 и Су-27, сообщили в Минобороны.



Российские ПВО за сутки уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, две баллистические ракеты "Точка-У" и четыре снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч".



- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц специальной военной автомобильной техники, - перечислил Игорь Конашенков.



Облава в Харькове



В Минобороны России предупредили о готовящейся в Харькове масштабной операции украинских силовых структур по выявлению местных жителей, выражающих симпатию к России.



- В ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России или выражающих пророссийские взгляды, с последующим их обвинением в "коллаборационизме", - заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО), руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.



Основаниями для задержания жителей города сотрудниками СБУ станут обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на российские каналы, фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов и донос - от соседей, друзей, родственников или знакомых.



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Задержанные будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов. В Министерстве обороны назвали это "бесчеловечной акцией, полностью копирующей методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны".



Герои России



В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в НЦУО четверым офицерам медали "Золотая Звезда" - знаки отличия высшей государственной награды России.



Среди награжденных в Минобороны назвали полковника Леонида Рыжова и подполковника Сергея Бойко. Подразделение последнего заняло стратегическую высоту и удержало ее против атак пятикратно превосходящего по численности противника под интенсивным артиллерийским огнем. Сергей Шойгу лично поздравил новых Героев России и пожелал им каждый раз возвращаться домой живыми и невредимыми.



В оборонном ведомстве 10 августа рассказали и о других солдатах и офицерах Вооруженных сил РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.



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Подполковник Михаил Задворный вместе с подчиненными доставлял нашим военнослужащим боеприпасы. Группа продвигалась в ночное время с выключенными фарами на автомобиле "Урал" под непрерывным огнем. Во время очередного залпа машина сильно пострадала, потеряла ход и загорелась.



Михаил получил ранения, но, несмотря на это, вытащил из автомобиля тяжелораненых товарищей и эвакуировал их на безопасное расстояние от машины. Затем группа скрытно выдвинулась в сторону расположения российских подразделений и, обнаружив на пути украинских националистов, вступила в бой, в ходе которого противники были полностью ликвидированы. Через четыре дня Михаил вывел группу в район расположения наших войск. При этом военнослужащие доставили с собой изъятый у националистов гранатомет и приборы ночного видения.



Во время наступления на одном из стратегических направлений подполковник Алмаз Хазиев руководил артиллерийской бригадой.



За несколько дней боев с украинскими радикалами бригада Алмаза уничтожила две артиллерийские батареи, три буксируемых артиллерийских орудия западного производства, до четырех единиц автомобильной техники и более 90 националистов.



- Благодаря мужеству, героизму подполковника Хазиева, а также выучке и профессионализму его подчиненных, противник, понесший значительные потери, был вынужден покинуть занимаемые позиции и оставить стратегически важный населенный пункт, - рассказали в военном ведомстве.



Командир основного орудия гаубичного дивизиона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР младший сержант Максим Мартыненко пошел служить добровольцем в 18 лет, едва закончив школу. Вместе с ним в других подразделениях служат его дед и дядя.



Сейчас Мартыненко командует расчетом гаубицы "Мста-Б", который в дивизионе считается одним из лучших. На счету артиллеристов более десяти единиц уничтоженной техники, разрушенные укрепрайоны, подавленные долговременные огневые точки ВФУ. Источник - Известия

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