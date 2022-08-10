Боевой вентиль. Россия начала жестко отвечать на западные санкции, - Sabah

14:43 11.08.2022

Sabah

Турция



Россия перекрыла вентиль, нефть подскочила



Россия отвечает на западные санкции жестко: сначала она сократила поставки природного газа в Европу, а теперь перекрыла нефтяной вентиль трем странам - членам ЕС, пишет Sabah. После этого стоимость черного золота выросла.



Цены на нефть, которые снижались в течение некоторого времени, снова начали расти после того, как российский государственный оператор нефтепроводов "Транснефть" сообщил о приостановке поставок черного золота в Европу. Согласно информагентству "Интерфакс", "Транснефть" объявила о прекращении с 4 августа поставок по южной ветке нефтепровода "Дружба", которая проходит через Украину и питает Венгрию, Чехию, Словакию. Компания отметила, что платеж, отправленный украинскому контрагенту "Укртранснафта", был отклонен из-за проблем, связанных с санкциями Евросоюза, и украинская компания прекратила поставки из-за неуплаты.



Рост на 2%



Вслед за этой новостью нефть марки Brent подорожала примерно на 2%, до 98 долларов за баррель. Это высочайший уровень за последние две недели, который прервал нисходящую тенденцию. ЕС планирует до конца года поэтапно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов, при этом для некоторых стран Центральной Европы, которые особенно зависят от российских поставок из-за того, что не имеют выхода к морю, были сделаны исключения. "Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений", - говорится в заявлении "Транснефти" на эту тему. Однако в компании не пояснили, почему в предыдущие месяцы платежи производились без проблем. Между тем поставки по северной ветке нефтепровода "Дружба" через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжаются в штатном режиме.



Ветка мощностью 250 тысяч баррелей в сутки



По южной ветке нефтепровода "Дружба" Россия поставляла около 250 тысяч баррелей в сутки. Ранее Россия, будучи вторым по величине экспортером нефти и ведущим экспортером природного газа в мире, сократила поставки газа многим членам ЕС, сославшись на проблемы с обслуживанием турбин газопровода "Северный поток - 1", а также на санкции против некоторых покупателей, которых Москва называет недружественными.