Проект "Русофобия", - Александр Проханов

14:57 11.08.2022

сегодня на Украине Русская Мечта сражается с технотронным фашизмом

Александр Проханов



Возраст русофобии измеряется веками. Издревле Запад, прежде чем напасть на Россию, демонизировал русских. Объявлял их варварами, уродами, недочеловеками. А потом начинались вторжения: тевтонских рыцарей, польских рейтар, французских гвардейцев, войск СС. Цель этих вторжений - захват территорий, разгром традиционной русской власти, превращение русских в рабов.



Однако Россия, пережив нашествия, падая в бездну национальных катастроф, вновь возрождалась, вновь происходило пасхальное воскрешение, возникало новое имперское русское государство, достигавшее небывалых высот.



Сегодняшняя русофобия приобретает характер проекта. Проект "Русофобия" ставит своей задачей уничтожение той глубинной потаенной сущности, из которой каждый раз восстает Россия. Того потаенного зерна, из которого вновь начинают колоситься великие имперские урожаи. Россия и русские должны быть истреблены как явление. Русских нужно вычеркнуть из мировой истории раз и навсегда. Проект "Русофобия" предполагает создание гигантского бульдозера, который запускается от Минска и Смоленска, двигается по всей славянской Евразии и соскабливает Россию вплоть до Тихого океана. И эту обезлюдевшую пустошь посыплют сернистой солью, чтобы здесь не выросло ни одной травинки.



Современные русофобские центры заняты поиском сокровенной русской сущности, волшебного зерна русской цивилизации. Эти центры состоят из военных, разведчиков, экономистов, социальных психологов, пропагандистов, мастеров информационных атак, культурологов, специалистов по религии, оккультистов, магов. Они исследуют Россию во всей ее полноте, рыщут в русских эмпиреях, окунаются в русскую бездну, шарят по уголкам русской культуры, стараясь обнаружить волшебное зерно. Это зерно зовется Русской Мечтой. Русская Мечта - это стремление русского народа к идеальному божественному бытию, именуемому на языке храмов и церковных проповедей Царствием Небесным.



Коды русской судьбы ведут народ к достижению высокого божественного идеала. Эти коды не занесены в таблицу. Они не высечены на скрижалях. Эти коды являются сокровенным знанием, доступным богооткровенным русским людям. Богооткровенный русский властитель, будь то царь, князь или вождь, обладает сокровенным знанием. Он способен пробуждать русские коды в такой последовательности, что они устремляют русскую историю в творческий могучий порыв. Волшебные коды выносили Россию из всех потрясений и черных ям, влекли ее к Русской Мечте. Они содержатся в русских сказках о мертвой и живой воде, о бессмертии. В учениях великих православных мистиков, таких как старец Филофей, творец теории Москва - Третий Рим, и патриарх Никон - строитель подмосковного Ново­иерусалимского монастыря. В учении русских космистов, грандиозном мировоззрении Николая Федорова, обещавшего человечеству бессмертие. В трактатах и политических доктринах большевиков, мечтавших создать на земле идеальное бытие, свести Небесное Царство на землю.



Эти коды драгоценно рассыпаны по всей русской культуре, по русской словесности. Поэтому проект "Русофобия" включает в себя подавление русской культуры, искоренение ее, изгнание из мирового пространства, поиск в русской культуре этого сокровенного знания, этих волшебных русских кодов и подавление их один за другим.



Пушкин - это драгоценный ларец, в котором, как самоцветы, хранятся волшебные русские коды. На Пушкина направлена ненависть русофобов. В нем русофобы угадали источник русского возрождения, русского духовного бессмертия.



Гитлер обратился к глубинам германского язычества, к мрачным тайнам германизма: к "Золоту Рейна", нибелунгам, Зигфриду, валькириям, рунам. Тайное общество "Аненербе" вычерпывало эти глубинные энергии и вселяло их в сердца немецких легионов, которые с руническими молниями в петлицах завоевали пол-Европы и двинулись на Советский Союз.



Сталин в 1937 году дал указание сделать Пушкина самым читаемым, самым популярным советским поэтом. Произведения Пушкина издавались миллионными тиражами. Пушкина читали в школах, на заставах, декламировали в воинских частях. На сценах театров ставились сказки, оперы, созданные по произведениям Пушкина. Пушкин напитал предвоенный советский народ своими великими энергиями. И в 1941 году на полях сражений столкнулись Пушкин и "Аненербе".



Пушкинская золотая рыбка оказалась сильнее демонов Рейна. Пушкинский Евгений Онегин одолел мрачного Зигфрида. Пушкин вместе с Жуковым пришел в Берлин, и его длани вместе с дланями советских пехотинцев держали древко победного знамени на куполе Рейхстага.



Проект "Русофобия" включен в другой, еще более грандиозный проект - проект "Великое обнуление". Запад, стремясь к господству над всем человечеством, тщится уничтожить все многообразие и неповторимость народов, их многоцветие и суверенность, превратить человечество в липкую, серую, отлученную от божественных основ одноцветную массу, над которой стоят сверхлюди, управляющие ходом истории, вымарывающие из истории неугодные народы, к числу которых в первую очередь причислены русские.



В недрах проекта "Великое обнуление" формируется новый загадочный мировой субъект, который условно называется "технотронный фашизм XXI века". Его рождение мы наблюдаем на Украине на примере Зеленского. Не надо непрерывно хохотать над Зеленским, глумиться над ним, называть его клоуном или паяцем. Пусть это делают Кукрыниксы. Нам же, сражающимся на "территории смыслов", предстоит разгадать Зеленского как зловещий субъект.



Зеленский - реторта, в которую сливается множество растворов, множество эссенций, составляющих загадочный кипящий коктейль. В Зеленском, который надевает вышиванки, присутствует древнеславянское, дохристианское язычество с Перуном, идолами, богами древних славян. В нем присутствует германское духовное подполье с его магической символикой, которая видна на мертвых телах полка "Азов"*. В нем присутствует гордыня первородной Руси с Киевом - матерью городов русских. В нем присутствует ультралиберальная идеология Запада с гей-парадами, инфернальным культом наслаждения, шоу-бизнесом, заменяющим культуру и веру. В нем присутствует загадочная иудейская мистика, каббалистические тайны. И вся эта фантасмагорическая смесь облучается энергиями цифровой реальности, наделяется искусственным интеллектом, смешивается, кипит, порождает фантастические небывалые энергии, которые фашизируют мир.



На Украине, на Крещатике родился этот фантастический зловещий субъект, именуемый технотронным фашизмом XXI века. Из украинской лаборатории, где был синтезирован, он перенесен в мир. На глазах фашизируется Польша. Фашизируется Германия, где к власти пришли потомки эсэсовцев. И европейские демократии, обессиленные толерантностью, не способные рождать лидеров, неуклонно превращаются в национальные тоталитарные государства. Зеленские будут возникать во Франции, Италии, Испании, Скандинавии.



Фашизируется Америка. Новый фашизм Америки - это не Ку-клукс-клан, не белый шовинизм, не экстравагантный яростный Трамп. Это Хиллари Клинтон, Обама, Байден, черный расизм, левый экстремизм, евгеническая культура, которая никогда не умирала в Америке и всегда помышляла об исправлении человечества путем исключения из него недочеловеков.



Евгеническая культура Америки в 1920-х годах привела к массовой стерилизации неполноценных американцев, к газовым камерам с газом семейства "Циклон". Евгеническая культура была перенесена в Германию и породила Гитлера и теорию сверхчеловека, зажгла крематории по всей Европе и сделала еврейский народ топливом в печах Освенцима и Майданека.



Сегодня на Украине Русская Мечта сражается с технотронным фашизмом. В Авдеевке и Попасной, о которых никогда не ведал мир, решается судьба этого мира. Русские "Ураганы" и "Грады", русские "Калибры" и "Кинжалы", ополченцы Донбасса и батальоны ВДВ атакуют проект "Русофобия", пробивая в нем дыры. И опять, в который раз Россия, кровью умытая, венценосная и бессмертная, берет на себя грех мира - происходит великое русское омовение.



И так много в живой русской воде слез и крови.



*террористическая организация, запрещенная в РФ