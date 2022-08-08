Пентагон обвинили в тайном сохранении войск в Афганистане, - Игорь Субботин

18:27 11.08.2022

В Кабуле требуют объяснений в связи с операцией против лидера террористической организации

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



8.08.22



Гульбеддин Хекматьяр выразил возмущение ударами США по Кабулу.

Администрацию президента Джозефа Байдена подозревают в сохранении воинского контингента в Афганистане в нарушение договоренностей с движением "Талибан" (запрещено в России). С таким обвинением выступил лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматьяр, комментируя обнародование США данных о ликвидации на территории Кабула лидера "Аль-Каиды" (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Использование беспилотников в одном из столичных кварталов поднимает вопросы не только к США. В экспертной среде говорят, что операция грозит создать трения и с соседними государствами.

Хекматьяр, который смог интегрироваться в политическую систему Афганистана после падения предыдущей кабульской администрации в прошлом году, выразил возмущение ударами США по Кабулу. Поставив под сомнение то, что у Вашингтона действительно есть доказательства устранения аз-Завахири в результате контртеррористической операции, лидер Исламской партии выразил уверенность в том, что использование беспилотника доказало факт сохраняющегося в стране военного присутствия США, несмотря на то что их двусторонние договоренности с талибами предполагают тотальный вывод иностранного контингента. Хекматьяр назвал кампанию американцев посягательством на афганскую нацию, ее независимость и суверенитет.



Комментируя устранение аз-Завахири, американские официальные лица не внесли ясность в то, какие военные базы на территории какой страны им пришлось задействовать для того, чтобы организовать сложную трансграничную операцию. Тем не менее они поспешили развеять слухи о том, что обнаружение самого разыскиваемого террориста стало результатом предательства внутри "Талибана". Версия с доносом всерьез обсуждается на фоне укрепившегося тезиса о глубокой фрагментации движения по самым разным вопросам внутренней политики. Источники издания Politico в администрации Байдена уточнили, что разведывательному сообществу удалось найти лидера "Аль-Каиды" по данным о перемещении его супруги и других членов семьи в Кабуле.



Готовность США использовать афганскую арену для борьбы с теми, кто находится в их черных списках, подстегнула страхи членов "Сети Хаккани" (запрещена в России), наиболее радикального крыла "Талибана". По некоторым слухам, ее лидер Сираджуддин Хаккани, занимающий пост министра внутренних дел во временном правительстве Афганистана, попытался залечь на дно после проведенной американцами операции, опасаясь за собственную жизнь. Госдепартамент считает Хаккани одним из наиболее опасных международных террористов. За помощь в его поимке американские власти обещают награду в 10 млн долл. Его подозревают в причастности к кровопролитному нападению на гостиницу "Серена" в Кабуле в 2008 году.



Несмотря на попытки администрации Байдена представить ликвидацию аз-Завахири как лишний аргумент в пользу идеи об оптимизации военного присутствия в других странах, источники CNN в разведсообществе рассказали о растущих опасениях американских спецслужб по поводу способности отслеживать террористические угрозы в Южной Азии. По словам одного из собеседников канала, сейчас США в значительной степени полагаются на работу беспилотников и локальных информаторов для сбора сведений о том, что происходит в Афганистане. Однако со временем эти возможности могут уменьшиться: полеты дронов, которые приходится запускать из Персидского залива, слишком дорогостоящие, а в работе осведомителей слишком много человеческого фактора.



В Вашингтоне говорят, что многое в дальнейшей стратегии зависит от того, как талибы отреагируют на устранение аз-Завахири. "Действительно ли они позволят "Аль-Каиде" использовать Афганистан? Есть много факторов, влияющих на дебаты. И это не так просто", – признается один из источников CNN. По предположениям разведаналитиков, несмотря на то что талибы могут считать своим долгом покрывать старшее поколение лидеров "Аль-Каиды", у них нет никаких обязательств или стимулов делать то же самое для молодых боевиков. С учетом того, что в Афганистане, по этим оценкам, осталось крайне мало представителей старой гвардии террористической группировки, закономерно ожидать, что ее связи с талибами могут пойти на спад.



"Операция США по устранению лидера "Аль-Каиды" действительно породила немало вопросов, – отметил в разговоре с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – И не только внутри Афганистана: она имеет значение для системы региональной безопасности в целом. Вероятно, этим можно объяснить некоторую растерянность стран региона". По словам эксперта, возникают естественные вопросы, откуда мог лететь американский беспилотник, оснащенный ракетами.



"Если допустить, что он летел со стороны Персидского залива или Индийского океана, то выходит, что ему пришлось пересечь воздушное пространство соседей. Нельзя исключать и вариант взлета с территории некоторых находящихся поблизости стран. В связи с этим вопросы, способные создать серьезную напряженность в отношениях с соседями, могут возникнуть со стороны действующих властей в Кабуле", – подытожил собеседник "НГ".