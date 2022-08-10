Соглашению ОПЕК+ предсказывают вечную жизнь, - Анатолий Комраков

21:21 11.08.2022 Россия может потерять до 20% нефтедобычи

Анатолий Комраков



В стране стараются сохранить прошлогодние объемы добычи нефти.

Уровень добычи нефти в мире достиг допандемийных показателей. Россия пока держит марку и сохраняет свою высокую долю на рынке, несмотря на уже действующие ограничения. Однако после полного отказа Евросоюза от импорта российской нефти ее добыча в РФ может упасть, по оценкам международных аналитиков, на 20%. Западный союз, скорее всего, не дождется антироссийских действий со участников соглашению ОПЕК+, считают эксперты "НГ". Однако попытки внедрить механизм ценового потолка на российскую нефть все еще несут угрозу нашим нефтяным доходам, которые лежат в основе российского бюджета.

Добыча нефти в мире в июле по сравнению с июнем выросла на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), до 100,5 млн. Это самый высокий уровень с начала пандемии, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Там это увеличение связывают с восстановлением мощностей после плановых ремонтных работ в Северном море, Канаде и Казахстане, а также увеличением объемов добычи у Саудовской Аравии в соответствии с повышением квоты ОПЕК+.



По оценкам МЭА, предложение нефти на мировом рынке во второй половине 2022 года вырастет до 101,6 млн б/с. Отмечается, что страны, не входящие в ОПЕК, нарастят поставки на 640 тыс., и лидером роста станут США. Агентство ждет повышения поставок со стороны стран ОПЕК+ на 400 тыс. б/с. Однако в этой группе рост добычи у Ливии, Казахстана и стран Персидского залива будет компенсирован продолжающимся снижением у России, считают в МЭА. С начала года там отметили незначительный рост добычи в РФ. "Мы больше не прогнозируем падения добычи нефти в России в 2022 году, ожидаем меньшего снижения в 2023 году", говорится в докладе.



С начала санкций у МЭА был самый консервативный прогноз по РФ, предполагающий падение добычи с 11 до 8 млн б/с, причем очень быстро, пишут авторы аналитического телеграм-канала Macro Markets Inside (MMI). Bloomberg, со ссылкой на обзор МЭА, пишет, что после вступления в силу санкций ЕС добыча в РФ упадет на 20%. Напомним, с начала декабря ЕС прекращает покупку нефти, а с начала февраля 2023 – нефтепродуктов. Эмбарго означает, что РФ должна будет найти куда пристроить 1 млн б/с нефтепродуктов и 1,3 млн б/с сырой нефти. Нефть продать на другие рынки проще, а вот перенаправить такой объем нефтепродуктов – нереально из-за логистических проблем (у нас нет таких портовых мощностей) и их невостребованности на других рынках, отмечают аналитики канала. "Так что просадка до 9,5–10 млн б/с выглядит минимальным снижением. Это лучшее, на что мы можем рассчитывать в следующем году. Ну и, конечно, эти санкции нанесут серьезный удар по нефтепереработке, которая потеряет как минимум пятую часть выпуска", пишут они.



ОПЕК в ежемесячном отчете организации, опубликованном в четверг, отмечает, что повышение данных по добыче нефти в России (10,88 млн б/с в 2022 году по сравнению с прогнозом в 10,63 млн б/с месяц назад) было компенсировано понижением данных по США, Норвегии и Казахстану.



ОПЕК ждет роста добычи в РФ на 80 тыс. б/с в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. "Оценка предыдущего месяца была повышена из-за более высокого, чем ожидалось, производства за последние два месяца", говорится в отчете.



В отношении добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в России сохраняется значительная неопределенность. В 2023 году, по прогнозам ОПЕК, добыча ЖУВ в России сократится на 0,4 млн б/с и составит в среднем 10,5 млн. Основными драйверами роста предложения в 2023 году станут, полагает ОПЕК, США, Норвегия, Бразилия, Канада и Гайана. Тогда как добыча нефти будет сокращаться в России и Азербайджане.



Пока Россия побеждает на энергетических рынках невзирая на санкции, отмечает Bloomberg. В июле добыча вернулась к уровням начала года, составив в среднем 11 млн б/с, и в последние недели Москва восстановила цены после их снижения, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке, отметили там. Кроме того, вопреки ожиданиям Запада, что после начала действия запрета на импорт нефти из РФ, ОПЕК откажется от союза с Россией, произошло обратное (см. "НГ" от 03.08. 022). А в Европе страны борются за право оплатить транзит нефти из РФ. В четверг Чехия заявила, что тоже заплатит Украине, чтобы не остаться без топлива, чем ей фактически пригрозили Будапешт и Братислава.



Если все страны-участницы ОПЕК+ будут следовать утвержденному для них графику объемов добычи нефти, то к началу сентября 2022 года сделка, заключенная в мае 2020-го, формально будет выполнена, отмечают ученые Института Гайдара и РАНХиГС в своем мониторинге. Основная неопределенность на рынке нефти будет заключаться в том, продолжат ли ее основные участники координировать свои действия, и на каких условиях, или перейдут к режиму свободной конкуренции, пишут они.



Согласно их данным, основным потребителем, который наложил санкции на поставки российской нефти и нефтепродуктов, является Евросоюз. Европа покупает 138,2 млн т нефти (53,2%) и 57,5 млн т нефтепродуктов (53,8%). На долю США приходится 22,3 млн т импортируемых из РФ нефтепродуктов (20,9%). В случае отказа от поставок из России эти объемы необходимо будет компенсировать. Однако, отмечают ученые, потенциал для того есть только у Саудовской Аравии (СА) и ОАЭ: к началу сентября свободные мощности СА составят 1,2 млн б/с, а у ОАЭ – почти 1 млн б/с. Нарастить производство могут также Венесуэла, Иран и США за счет сланцевой нефти.



Недопущение такого сценария жизненно важно для России, экономика которой еще долго будет зависеть от нефтегазовых доходов. "Нефтегазовый сектор остается опорой промышленности и экономики. Как в сценарии сохранения тенденции глобализации, так и при преобладании регионализации мировой экономики ожидается увеличение спроса на сырьевые ресурсы. Это будет поддерживать развитие российской экономики и ее сырьевого комплекса даже в условиях ухудшения отношений с развитыми странами", – отмечается в докладе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН). По оценкам, несырьевая продукция будет играть заметную роль в совокупном экспорте в лучшем случае за пределами 2040 года. "При сохранении относительно низких цен на углеводороды доля сырьевых товаров в экспорте может сократиться с 74% в 2019 до 63% в 2035 году, а доля углеводородов – с 61% до 47%", – говорится в докладе.



Эксперты "НГ" приводят аргументы, почему ОПЕК не станет "воевать" с РФ. "На самом деле у ОПЕК+ существует хартия о сотрудничестве между странами-участницами альянса, которая носит бессрочный характер. То есть если даже в следующем году соглашение ОПЕК+ прекратит существование, сотрудничество подписавших хартию стран – производителей нефти останется. Также останется сам нефтяной картель ОПЕК, и сотрудничество между Россией и ОПЕК будет возможным, – говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. – Более того, предпосылки для формирования ОПЕК+ были заложены еще в 2009 году, когда добычу нефти сократили, чтобы остановить обвал нефтяных цен, не только ОПЕК, но еще и некоторые не входящие в ОПЕК страны, включая Россию. Поэтому на развитии российского ТЭК продление или непродление соглашения ОПЕК+ негативно отразиться не должно".



"Продление соглашения ОПЕК+ выгодно России, поскольку оно дает возможность договариваться с ключевыми арабскими производителями нефти о координации усилий по недопущению затоваривания рынка, – сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – Объем реальных свободных добычных мощностей у Саудовской Аравии и ОАЭ остается предметом дебатов (оптимисты говорят о 2,7 млн дополнительных баррелей в день, на которые может быть увеличена добыча). Но даже если оптимисты неправы и реальные свободные мощности этих двух ключевых стран меньше, все равно с ними лучше договариваться о предупреждении попыток односторонне нарастить добычу и потеснить Россию (к чему арабов так активно пытаются уже несколько месяцев подтолкнуть американцы)".



"После февраля 2023 российские нефтяники должны будут найти покупателей на 1 млн б/с нефтепродуктов и 1,3 млн б/с сырой нефти, – подсчитал для "НГ" аналитик "Финам" Александр Потавин. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660242060





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов дал поручения по реализации проекта "G4 City" в Алматинской области

- Увеличить охват детей в сельской местности дополнительным образованием поручил Алихан Смаилов

- Люди должны видеть, что поднимаемые ими проблемы решаются - Алихан Смаилов о новом формате встреч с населением

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №540

- Осенние ожидания

- Кадровые перестановки

- Возможности новые, проблемы старые

- В Алматинской и Жетысуской областях проходят учения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси

- Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

