ЛГБТ: а почему бы им не получить кресло в Совете Безопасности ООН? - Causeur

22:02 11.08.2022 Causeur

Франция



ЛГБТ: а почему бы им не получить кресло в Совете Безопасности ООН?



Во Франции теперь есть министр по вопросам гендерного разнообразия (на снимке), а скоро появится еще и посол по делам ЛГБТ+. Самому же сообществу геев, лесбиянок и тансгендеров мало старой аббревиатуры. Они теперь называются LGBTQIABCDEF+. Автор журнала "Козер" замечает, что тут уже речь идет не о равенстве, а о привилегиях.



В прошлый четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о создании в стране поста посла по делам ЛГБТ+. Он начнет представлять эту важнейшую часть населения нашей страны к концу года. В столь же спешном порядке будет создан и фонд в размере трех миллионов евро для финансирования десяти новых центров ЛГБТ+. Дело, конечно, срочное: во Франции их насчитывается всего 35, так что немедленно нужно добавить новые.



Кто-то увидит странное совпадение в том, что это умножение LGBTQIABCDEF+ центров пришлось на время, когда партячейки и депутаты партии "Непокоренная Франция" (LFI) вовсю требуют отставки четырех министров, подозреваемых в гомофобии. Эта партия всегда быстро угадывает за заявлением своего противника преступную враждебность по отношению к гомосексуализму. Ненависти к французам в районах, где "этническое многообразие" правит бал, эта партия в упор не видит. Но кто знает: может, создание рабочего места для гомо-посла и вправду лишь совпадение.



Славное сорокалетие



Заявление об этой новой вакансии в эшелонах власти прозвучало во время торжественного визита госпожи премьер-министра в центр ЛГБТ+ в Орлеане по случаю "сорокалетия действия закона о декриминализации гомосексуализма". Заявление призвано звучать в унисон с обещанием Эммануэля Макрона бороться с дискриминацией в отношении ЛГБТ+ в Европе и во всем мире, о чем президент объявил в интервью журналу Têtu ("Упрямец") еще в апреле.



Тематические послы, призванные представлять то или иное угнетаемое меньшинство, появились во Франции в начале 2000-х годов. И вот уже они представляют голос Франции на международном уровне по соответствующим темам, протягивая руку ЛГБТ-сотрудничества или ЛГБТ-переговоров куче других стран. Дополнительное влияние Франции в мире? Почему бы и нет? Но актуальность этого нового назначения вызывает сомнения. Она представляется типичной пиар-акцией, да еще и с весьма шатким основанием.



Обманчивый закон Миттерана



Путаница началась после того, как президент Франсуа Миттеран представил приятый при нем закон 1982 года как эпохальную юридическую норму, декриминализирующую гомосексуализм. То есть – прекращающую уголовную ответственность за и вправду не ужасное чувство любви к человеку одного с вами пола. На самом же деле Миттеран врал: гомосексуализм к тому времени уже не считался преступлением во Франции. Представление его в таком виде было политической стратегией, которая возводила левых (а Миттеран был президент-социалист) на пьедестал освободителей любви, а их оппонентов отправляла в старый мир, во времена, когда сжигали ведьм.



Теперь мы знаем: такая стратегия усложняет жизнь нормальным людям. Она создает благодатную почву для роста движений "вокизма" - всех этих запоздалых борцов с расизмом и мужским шовинизмом, которые пришли на поле боя, когда победа давно одержана.



Так и закон о "декриминализации однополых сексуальных отношений" при Миттеране: он фактически пришел на смену нормам, установленным еще режимом Виши. Законы эти вовсе не были такими уж репрессивными: там было лишь написано, что "всякий, совершивший непристойный или противоестественный акт с несовершеннолетним лицом своего пола в возрасте до 21 года" (21 год тогда считался возрастом совершеннолетия), - так вот, всякий такой гомосексуальный любитель юных наказывался лишением свободы сроком до трех лет. Половые отношения между гетеросексуалами были объявлены допустимыми с 13 лет, если влюбленные были приблизительно одного возраста, а в 1945 году этот "возраст Ромео и Джульетты" отодвинули к 15 годам. Так что получалось, что половые отношения между двумя совершеннолетними лицами и даже с участием несовершеннолетних до 15-летнего возраста режимом Виши допускались как в гомосексуальных, так и в гетеросексуальных вариантах. Такое вот равенство – оно у нас уже было на момент закона 1982 года.



Мода в стиле gay friendly



Но мода на gay friendly(дружественный к геям) стиль правления сейчас так сильна, что Элизабет Борн все повышает и повышает ставки в этой игре. Она призывает родину прав человека (Францию) вести борьбу за признание прав гомосексуалистов, би- и трансгендеров на национальном, европейском и мировом уровнях. Благородное дело, ничего не скажешь. Правда: есть одна нестыковочка: что-то мы не слышали, чтобы Эммануэль Макрон поднимал эту тему на приеме в честь эмира Мохаммеда бен Язеда – диктаторствующего правителя страны, где гомосексуалистов карают смертной казнью.



Но какое реальное значение может иметь и какую пользу принесет Франции это ее новое посольство с радужным флагом?



Сообщество без границ



Как это ни парадоксально, расширенное название, которым его наделили, сужает поле его деятельности и единообразие его миссии. Аббревиатура ЛГБТ со знаком + не относится к фактической, объективной или правовой реальности. Она относится к сообществу, которое может расширять себя до бесконечности. Уже сегодня эта аббревиатура обозначает лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, а теперь добавляются еще и все остальные категории людей, которые не являются строгими гетеросексуалами. Появились еще и пансексуалы, асексуалы, интерсексуалы, небинарные, квиры и т. д.



Достаточно сказать, что на фоне отсутствия единообразного законодательства непонятно, кого мы будем защищать и каким образом. Было бы неплохо найти наименьший общий знаменатель, чтобы претендовать на защиту: кого считать угнетенными и нуждающимися в защите среди всех этих тончайших отличий между самыми курьезными меньшинствами?



Использовать аббревиатуру ЛГБТ+ и защитить ее посольским статусом значит (помимо уступки "вокизму" и "культуре отмены") рискнуть растоптать Францию, нашу нацию и республику. Ведь получается, что мы защищаем лишь множество общин и меньшинств, а не нашу общую Родину. В нормальных условиях гомосексуалисты и транссексуалы, являясь частью нашего национального сообщества и нашими соотечественниками, уже были бы защищены – фактом своего гражданства. Их права и обязанности не могут претерпевать изменения из-за их пола или сексуальной ориентации. Мечта многих гомосексуалистов в прошлом как раз и заключалась в том, чтобы не быть отвергнутым обществом, а слиться с "нормальными" гражданами.



От равенства – к привилегиям



В наши дни во многих странах мира сексуальные меньшинства уже перешли ту ступень, когда они боролись за то, чтобы не быть изгоями, изолированными людьми, которых отвергают и считают больными. Тогда, до этой ступени, эти сообщества хотели естественным образом интегрироваться в общую культурную среду. Вопреки этим желаниям, организации, кичащиеся аббревиатурой ЛГБТ+, заявляют о своем праве на привилегии, на "инаковость" как раз там, где все честные люди прежде искали всеобщего полного равенства. Прячась за флагом, кодами, претензиями, приписывая людям множество разных "сексуальностей", обличая "гетеронормативность", эти люди вешают Дамоклов меч обвинения в гомофобии над всеми, кто с ними не согласен. Они присваивают себе право говорить от имени всех гомосексуалистов Франции, каждого ее региона. А вот это уже неравенство: скоро мы увидим профсоюз геев, водительские права пансексуала или особый убыстренный порядок выдачи гей-визы в паспорте.



Не признавая за собой греха лоббизма, движение ЛГБТ+ показывает, что оно просто безответственно сеет смуту на национальном уровне. Транссексуалы – не гомосексуалисты, и дискуссия тут неуместна. Она лишь рискует поставить в неловкое положение посла, у которого будет достаточно хлопот, чтобы заниматься еще и "педагогикой" для трансов. Риторика насчет "воспитания уважения к геям" и "педагогике борьбы с ненавистью" и так слишком часто используется правительством. Во Франции уже многие боятся, что так называемая толерантность приведет мужчин к желанию кастрировать себя, чтобы иметь вагину и пользоваться привилегиями.



Карикатурно? Да, признаю, но карикатура выходит грустная. Избалованные дети Запада, сосредоточенные на своих персонах, хотят все сразу и в одно и то же время. Они не хотят навести порядок в своей комнате и еще меньше разобраться со своим гендером, забывая, что во многих частях света пробуждение, которого требует вокизм, не наступает в одно и то же время.



Кроме того, если дать слово всем одновременно, мы не услышим никого. Наш посол не раз споткнется по ряду вопросов, таких как GPA (закон о суррогатном материнстве, запрещенный во Франции), гарантирующий гомосексуальным парам родительство. Будет ли он причислен к гомофобам в тех странах, где эта практика разрешена?



Давайте подождем, чтобы увидеть избранного счастливца, будущего посла. Хотя это посольство уже производит странное впечатление синекуры для субсидий, алиби для чистой совести – и все это при якобы небольших затратах за казенный счет. Кстати, разве у нас уже нет Конституции – текста универсального характера, который имеет конституционную ценность? Разве нет Декларации о правах человека, ценности которой должны защищать наши послы, где бы они ни находились? Разве мы, в конце концов, не являемся наследниками эллино-иудео-христианской цивилизации, где человеческое достоинство имеет один смысл? Давайте защищать себя такими, какие мы есть. А то сами не заметим, как нас переделают.



Мари Пенсар (Marie Pinsard) Источник - ИноСМИ

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