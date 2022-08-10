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У США остался последний шанс остановить Трампа
00:17 12.08.2022

Трамп не только бывший президент, но и – весьма вероятно – будущий

Текст: Дмитрий Бавырин

В доме бывшего президента США впервые в истории провели обыск агенты ФБР. Параллельно его допрашивает прокуратура Нью-Йорка. Посадить Дональда Трампа – это последняя возможность для действующей власти избежать великого позора. Но дело в том, что Трамп может стать президентом, даже сидя в тюрьме.

У российских журналистов давно сложилось ощущение, будто для Дональда Трампа на родине нормальной жизни нет. Что его там травят, гонят, преследуют, пытаются засудить или свести в могилу. Что он с допросов буквально не вылезает. Что ему даже в Twitter заткнули рот.

Поэтому новость о том, что ФБР провело обыски во флоридском имении миллиардера Мар-а-Лаго, мало на кого в России могла произвести впечатление. Что-то вроде – позвольте, а разве у Трампа обыски не по два раза в месяц?

На самом деле нет. Для США это событие беспрецедентное – и комментарии к нему соответствующие. Губернатор той самой Флориды Рон Десантис в сердцах назвал собственную страну "банановой республикой", имея в виду преследование политических оппонентов.

Трамп не только бывший президент, но и – весьма вероятно – будущий. По крайней мере, он остается лидером электоральных симпатий среди республиканцев, а в переизбрание Джо Байдена большинство демократов отказываются верить даже из вежливости.

Мар-а-Лаго обыскивали не меньше 30 агентов (по некоторым данным, до сотни). Самого экс-президента в доме не было, и есть версия, что федералы специально подгадали время: по протоколу они должны были бы надеть на хозяина наручники, чтобы ограничить его в действиях до окончания обыска. В этом случае скандал был бы еще громче.

В итоге, шокировав гостей Трампа, федералы вскрыли сейф и увезли его содержимое с собой. Искали документы. По свидетельствам гостей – любые.



По предположительной версии обвинения, покидая Белый дом, Трамп увез ряд секретных бумаг с собой, хотя должен был сдать их в государственный архив. Это уже федеральное преступление, потому и подключилось ФБР.

Сам Трамп настаивает, что забрал только личную переписку, включая письмо от Ким Чен Ына, и что Джо Байден знал об обысках в Мар-а-Лаго. В Белом доме это категорически отрицают.

Как известно, Ричард Никсон тоже отрицал, что в Уотергейтском скандале замешаны его люди. А суть скандала была в том, что федералы обыскали предвыборный штаб демократов и нашпиговали его "жучками". Потом выяснилось, что глава государства врал, дело шло к импичменту, и Никсон добровольно ушел в отставку – первым и последним в истории института президентства США.

Похоже, эти истории объединяет еще и то, что в обоих случаях речь идет о заговоре спецслужб против господина президента. Только теперь все более прямолинейно – это заговор против того, кого обыскивают, а не против того, кого пытаются с помощью обыска подставить.

Кстати, менее чем за два года до отставки, но уже после начала скандала Никсон выиграл выборы у кандидата от демократов Макговерна в 49 из 50 штатов. На выборах 2024-го кандидата-республиканца не ждет такой же триумф – Америка со времен Никсона сильно изменилась, но должно случиться чудо, чтобы он проиграл по сумме баллов.

А чтобы этим кандидатом не стал Трамп, его пытаются посадить. Демократы используют последнюю возможность не допустить реванша "невыносимого сексиста", которого они уже было списали со счетов.

Их можно понять. Учитывая эгоцентризм Трампа, после победы он наверняка будет мстить. И Демократической партии, и семейству Байденов, и ФБР. Даже безотносительно беспрецедентных обысков, федералы наравне с функционерами демократов участвовали в фабрикации "русского дела". Теперь предлагается верить, что все остальные дела против Трампа "настоящие".

Их действительно много. Через двое суток после обыска Трамп давал показания в прокуратуре штата своего основного базирования – наглухо демократического Нью-Йорка. Точнее, побывал у прокурора, заранее предупредив всех, что давать какие-либо показания откажется, и что дело, по которому его компании подозревают в уклонении от налогов, – еще один пример политической травли.

Возможно, что и так. Прокуроры, ведущие это дело, подозрительно часто увольняются, а суть претензий крайне запутана и не указывает лично на Трампа.

Есть и третье дело – призрак штурма Капитолия. Расследование по нему тоже не закончено, и подозреваемые в попытке госпереворота сидят за решеткой, несмотря на безоружный характер их акции. К "госперевороту" Трампа могут "пристегнуть" в самый последний момент – и весьма влиятельные люди работают над тем, чтобы это случилось.

Не одно, так другое, не другое, так третье – какое-нибудь из дел обязательно выстрелит (и у федералов явно больше шансов, чем у прокуратуры Нью-Йорка). Но это, несмотря на поднятую консервативными СМИ истерику, еще не повод переживать за Трампа.

Строго говоря, он может баллотироваться в президенты и выиграть выборы, даже сидя в тюрьме. А сразу после этого – помиловать сам себя. Американское законодательство этого не запрещает, если суд не назначит в качестве специального наказания запрет занимать государственные должности (вплоть до пожизненного).

Такая кампания стала бы настоящей сенсацией. Но, возможно, это чересчур экстравагантно даже для Трампа – и более вероятен другой исход. В самом худшем для миллиардера случае его помилует тот, кто будет штурмовать Белый дом в 2024-м под флагами республиканцев вместо него. С высочайшей долей вероятности, это будет как раз губернатор Флориды Десантис – последовательный и яркий "трампист".

Учитывая катастрофическую непопулярность Байдена, ряд американских политологов предполагают, что скандал с обыском и допросом только поможет кампании Трампа.

То есть демократы сделали хуже себе же, пытаясь придумать хоть что-то, чтобы не допустить реванша "рыжего чудовища" (еще одно распространенное в либеральной печати оскорбление).

Правда, говорят это политологи в основном на консервативном FoxNews. Есть и другое мнение: по сравнению с Десантисом кандидат Трамп значительно более уязвим. На нем груз прошлых ошибок, у него несносный характер, наконец, на момент выборов ему уже стукнет 78 лет. Байдену сейчас 79 – и видно, что это проблема.



Парадокс, но правда: Трамп – электоральный лидер, наиболее популярный политик в стране, но в то же время единственный из возможных кандидатов-республиканцев, кто в итоге может проиграть кандидату от демократов – не Байдену, но какому-нибудь Питу Буттиджичу (министр транспорта, которого нынешний президент, по слухам, видит своим преемником).

Это могло бы навести на мысль, что мы имеем дело с более тонким заговором – изощренной комбинацией, цель которой разозлить и испугать Трампа, вызвать его на бой, сделать его баллотирование неизбежным (пока он официально не объявил о своем выдвижении, сохраняя пространство для маневра). Но эту мысль стоит гнать подальше: действующая американская власть не выглядит способной на столь хитрую игру.

Иногда совы – именно то, чем они кажутся. Прямолинейным и тупым заказом, который стал для некомпетентной администрации Соединенных Штатов последней соломинкой на пути к политической катастрофе.

Источник - Взгляд
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