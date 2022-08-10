Под какими социальными лозунгами пойдут в бой новые партии в Казахстане?

00:19 12.08.2022 Чем собираются привлечь к себе внимание электората те два десятка инициативных групп, которые объявили о намерении создать партии и уже на ближайших выборах в мажилис вступить в борьбу за депутатские мандаты? Поскольку основная часть избирателей в общем-то аполитична и думает больше о хлебе насущном, то особый интерес представляют социально-экономические лозунги, взятые на вооружение новыми политическими силами.



Темы, на которых можно поспекулировать



Создаваемые сейчас партии пока не предложили полноценных программ или платформ. В лучшем случае озвучены некие тезисы, требующие более подробных обоснований и выкладок, а также отдельные публичные заявления. Некоторые использовали те или иные лозунги во время проведенных ими митингов и пикетов, большей частью несанкционированных. Конечно, этого явно маловато для того, чтобы делать какие-то далеко идущие предположения и выводы, но приходится довольствоваться тем, что есть.



Понятное дело, без популизма тут не обходится. И чем более радикальные способы выражения своей позиции выбирают партийные лидеры, тем выше градус этого самого популизма. А в первых рядах идут незарегистрированные Демократическая партия Казахстана во главе с Жанболатом Мамаем и "Ел Тірегі" ("Опора нации" или "Народная поддержка") под предводительством Нуржана Альтаева. Они активно эксплуатируют настроения, которые принято квалифицировать как социальное иждивенчество или даже паразитизм и которые, что скрывать, присущи немалой части казахстанского общества.



Одно из их проявлений – неизбывная надежда на то, что однажды будут аннулированы все долги перед банками. В 2019-м государство провело частичную кредитную амнистию, которой были охвачены около полумиллиона человек из социально уязвимых слоев населения, истратив на эти цели примерно 150 миллиардов тенге. Но уже летом следующего года активисты Демпартии во главе с Мамаем потребовали новой амнистии – уже полной и абсолютной. Они пытались пикетировать здание Акорды, чтобы передать туда петицию, в которой настаивали на списании кредитов, полученных более чем пятью миллионами казахстанцев. А это ни много ни мало около семи триллионов тенге – сумма, равнозначная половине всего республиканского бюджета.



"Ел Тірегі" тоже имеет склонность к проведению крикливых митингов. Правда, с требованием кредитной амнистии Альтаев и его сторонники на площади пока не выходили. Но это только пока. В свой "политический манифест" они этот пункт включили. А значит, скорее всего, будут и дальше педалировать данную тему, поскольку знают, как ждут такой милости от государства миллионы граждан – потенциальных избирателей. Кроме того, "Ел Тірегі" считает необходимым ввести гарантированные выплаты всем гражданам страны, чтобы "обеспечить их базовые, минимальные потребности", субсидировать строительство жилья для многодетных семей и т.д.



А год назад лидер партии потребовал ввести материнский капитал в размере 2,5 миллиона тенге на каждого родившегося в стране и ежемесячно выплачивать на каждого несовершеннолетнего казахстанца до достижения им 18-летнего возраста пособие в размере минимальной заработной платы. О том, какой будет "цена вопроса", и сам Альтаев, и его однопартийцы скромно умолчали, но примерные расчеты показывают, что речь будет идти примерно о трех с половиной триллионах тенге каждый год.



Еще один благодатный с точки зрения получения народной поддержки лозунг – снижение пенсионного возраста. Его собирается задействовать, в частности, партия "Namys" ("Честь"). Во всяком случае, на ее учредительном съезде, который собрал меньше половины кворума, необходимого для "учреждения", лидер объедиения Санжар Бокаев выступил за то, чтобы женщины уходили на заслуженный отдых по достижении 58-летия. Про мужчин он ничего не сказал. Как и про другие пункты "социального блока" партийной программы, которой, похоже, пока не существует в природе.



Взять и поделить...



Нет ее пока, судя по всему, и у "Народного конгресса Казахстана", возрождаемого спустя более чем двадцать лет (партия с таким названием существовала в 1990-х) Олжасом Сулейменовым. Но главный социальный лозунг новой-старой политической силы поэт и трибун уже сформулировал: "Взять и разделить на 18 миллионов наших граждан то имущество, которое определяет выражение "народное богатство". Сколько это стоит в номинале, и все это разделить на 18 миллионов. И каждому гражданину Казахстана эта доля будет пожизненно принадлежать и расти. Каждый год, каждый день, по капельке нефти, по грамму угля, металла, золота и всего, чем богата наша страна...".



Олжас Омарович как человек глубоко литературный не мог не знать, что аналогичным образом на вопрос профессора Преображенского ответил Шариков: "Да что тут предлагать?.. Взять все, да и поделить". Впрочем, возможно, поэт имел в виду не совсем то, что вложил в уста своего персонажа Михаил Булгаков, но тем не менее… И потом, как этот дележ осуществить на практике, да так, чтобы он был абсолютно справедливым, чтобы никто не почувствовал себя обделенным? Ведь есть семьи малодетные и многодетные, есть сельчане и горожане (они живут в совершенно разных условиях), есть "пахари" и лодыри, физически здоровые и нетрудоспособные… Возможно ли все это учесть при распределении "народного богатства" между 18 миллионами казахстанцев? И как сделать так, чтобы оно не было растрачено на "текущее потребление", на тои, автомобили и смартфоны (а нам только дай волю), но и работало на развитие страны, на будущие поколения? А главное – не преувеличиваем ли мы степень этого самого "народного богатства"?



Вот у нас любят ссылаться на опыт некоторых арабских стран – ОАЭ, Кувейта, Катара, где сразу после рождения ребенка на него открывают накопительный счет и перечисляют туда из государственной казны определенный (немаленький) взнос, который, обрастая ежегодными процентами, к моменту достижения им совершеннолетия превращается в сумму, эквивалентную нескольким сотням тысяч долларов. Дескать, почему у них такое есть, а у нас, тоже богатых нефтью, – нет?



Но, во-первых, там при гораздо меньшей численности населения углеводородного сырья добывают намного больше, чем в Казахстане: в Кувейте ежегодные объемы добычи нефти в расчете на одного жителя в семь раз, а в Эмиратах – в четыре раза превышают наш показатель. Что же касается Катара, то эта маленькая страна, в которой проживают менее трех миллионов человек (в шесть раз меньше, чем в Казахстане), вместе с Россией и США входит в тройку крупнейших мировых экспортеров газа.



Во-вторых, в названных арабских государствах вышеупомянутой привилегией пользуются представители только коренного населения, а там оно занимает небольшой удельный вес: в Эмиратах – 1,1 из 10 миллионов жителей (11%), в Катаре – 330 тысяч из 2,9 миллиона (11%), в Кувейте – 1,3 из 4,4 миллиона (31%). То есть, валовой национальный продукт создают все, а выплаты за счет "нефтяной" или "газовой" ренты получает лишь небольшая часть. И теперь подумайте: насколько применим этот опыт в казахстанских реалиях?



Пока без конкретики…



На сайте движения HAQ (аббревиатура от слов "Халыққа адал қызмет" – "Честное служение народу", написанных на латинице), которое под руководством Тогжан Кожалиевой уже три года безуспешно пытается пройти регистрацию в Минюсте, чтобы оформиться как партия, можно ознакомиться с проповедуемыми им ценностями. Раздел "Социальный Казахстан" состоит из нескольких пунктов: обеспечение доступности и качества образования и здравоохранения; развитие человеческого капитала; пересмотр системы пенсионного обеспечения; повышение статуса матери и семьи; запуск программы "дети", "родители" (так и написано – прим. авт.).



Словом, общие фразы и никакой конкретики. Возможно, она появится в политической платформе объединения, которая, как указано на сайте, находится в разработке. Хотя за три года можно было не то что политическую платформу – целый роман написать. Во всяком случае, на то, чтобы вкратце сформулировать, как будущая партия собирается менять систему пенсионного обеспечения, в чем заключается суть программы или программ, касающихся детей и родителей, что понимается под повышением статуса матери и семьи, - времени на это у активистов HAQ было более чем достаточно.



Успела обзавестись своим сайтом и Yntymaq ("Единение", "Солидарность"), которая создается на базе одноименного координационного совета, ранее двигавшегося "по профсоюзной линии", и называет себя, ни много ни мало, "партией лидеров". Она заявила о себе лишь несколько месяцев назад, но уже подготовила основные положения своей программы. Правда, опять же только тезисно и общо, без упоминания способов и механизмов достижения целей: поэтапное повышение минимальных государственных социальных стандартов до уровня, обеспечивающих развитие человека; обеспечение рабочих и служащих достойной заработной платой и достойными условиями труда; всесторонняя поддержка семьи, материнства и детства; обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.



Вообще, чтобы посчитать будущие партии, которые имеют собственные сайты, хватит пальцев одной руки. Одна из этих немногих – "Жер қорғаны" ("Защита земли"), тоже создаваемая на базе одноименного движения Мухтаром Тайжаном. Пока она сконцентрирована на земельных вопросах, и среди ее целей есть, например, такая: вернуть в собственность государства земли в радиусе 5-20 километров вокруг каждого аула и организовать на них общественные пастбища. Но если Тайжану удастся-таки создать и зарегистрировать партию, то за другими требованиями социального характера дело наверняка не станет, и, зная его натуру, можно предположить, что он попытается перехватить популистскую повестку у лидеров других политических объединений.



Тот же земельный вопрос, а также подъем села, похоже, будут в центре внимания и партии "Ел мен жер" ("Народ и земля"), которую намеревается создать старожил казахстанской политики Балташ Турсумбаев, бывший председатель Государственного агропромышленного комитета еще Казахской ССР, вице-премьер в первом правительстве независимого Казахстана, а впоследствии оппозиционный деятель. Но пока что-то конкретное о программе "Ел мен жер" сказать сложно. Впрочем, как и о программах многих других политических сил, сделавших заявку на участие в ближайших парламентских выборах…



Автор статьи: Бауыржан Маханов Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660252740





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