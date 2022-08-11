Сикхи и индуисты бегут из Афганистана. Религиозная нетерпимость обернулась прямым террором, - Лариса Шашок

00:24 12.08.2022 11.08.2022



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) РФ.



Афганские сикхи даже в храме не могут чувствовать себя в безопасности.

Недавняя волна насилия, обрушившаяся на общины сикхов и индуистов в Афганистане, делает маловероятным их дальнейшее проживание на территории страны после второго прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ). Религиозная нетерпимость, распространенная в афганском обществе, и растущие проблемы в сфере безопасности, создаваемые террористической организацией "ИГ-Хорасан" (запрещена в РФ), могут в обозримой перспективе положить конец присутствию сикхов в Афганистане.

ТЕРАКТ В СИКХСКОМ ХРАМЕ



Рано утром 18 июня вооруженные боевики атаковали место отправления культа сикхов в Кабуле. Несколько взрывов прогремели в гурдваре (сикхском храме) Карте Парван в районе Баг-э-Бала, после чего боевики открыли огонь и забросали гурдвару гранатами. В результате теракта погибли по меньшей мере два человека, еще семеро получили ранения.



Ответственность за нападение на гурдвару взяла на себя "ИГ-Хорасан" – региональное ответвление террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Описывая нападение как "акт поддержки посланника Аллаха", "ИГ-Хорасан" заявила, что нападение было направлено против индусов и сикхов, а также защищавших их "вероотступников". Один из боевиков "проник в храм индуистских и сикхских многобожников" в Кабуле, убил охранника, открыл огонь по прихожанам из автомата и использовал ручные гранаты, говорится в обращении "ИГ-Хорасан", размещенном на пропагандистском сайте группировки Amaq (запрещена в РФ).



"ИГ-Хорасан" также заявила, что нападение было совершено в отместку за уничижительные комментарии в адрес пророка Мухаммеда. Имелись в виду высказывания против ислама и пророка, сделанные Нупуром Шармой, ныне отстраненным представителем правящей индуистской националистической партии Бхаратия Джаната Парти (БДП), во время теледебатов в прямом эфире в Индии 26 мая.



Высказывания Шармы вызвали бурную реакцию среди мусульман в Индии и за рубежом. Правительства более десятка мусульманских стран Азии осудили его слова, а некоторые даже потребовали от Индии публичных извинений. Руководство радикального исламистского движения "Талибан" призвало индийское правительство "не позволять таким фанатикам оскорблять священную религию ислам и провоцировать чувства мусульман".



В письме от 6 июня "Аль-Каида на Индийском субконтиненте" (АКИС, запрещена в РФ) предупредила, что намерена совершить теракты в Нью-Дели, Мумбаи, Уттар-Прадеше. и Гуджарате, чтобы "побороться за честь пророка".



Предупреждение от "ИГ-Хорасан" поступило всего за несколько дней до нападения на гурдвару в Кабуле. В десятиминутном видеоролике говорилось, что террористы-смертники совершат теракты в крупных индийских городах, чтобы "отомстить" за оскорбительные высказывания Шармы в адрес Пророка. На видео были показаны кадры ранее совершенных атак группировки в Афганистане, в том числе нападение на аэропорт Кабула в августе 2020 года и взрыв смертника в марте 2020 года в гурдваре Рай Сахиб в Кабуле. "ИГ-Хорасан" предупредила, что за этим последуют новые атаки.



ПРЕСЛЕДУЕМОЕ МЕНЬШИНСТВО



Как и все жители Афганистана, сикхи сильно пострадали в ходе десятилетий гражданской войны. Как и шииты-хазарейцы, они подвергались дискриминации из-за своей веры, обычаев и образа жизни.



Исторически индуисты и сикхи жили в Афганистане как торговцы и ростовщики, однако затянувшийся конфликт вынудил многих представителей общины покинуть страну. По некоторым оценкам, количество сикхов и индуистов в Афганистане сократилось с нескольких сотен тысяч в 1980-х годах до нескольких сотен человек во время антитеррористической кампании США.



Тенденция к росту нетерпимости в отношении сикхов совпала с ростом панисламистского движения, возглавляемого моджахедами в Афганистане с 1990-х годов. Финансируемые Саудовской Аравией медресе распространяли жесткую ваххабитскую идеологию, которая подпитывала джихад против СССР в Афганистане, но сужала пространство для плюрализма в афганском обществе. Ислам использовался для консолидации политической власти и сплочения сельских районов Афганистана с призывом к исламскому джихаду против светского коммунистического правительства.



Сикхские общины сталкивались с постоянным риском для жизни в Афганистане со времен моджахедов. В 1988 году боевик-исламист убил 13 сикхов, открыв огонь во время религиозного праздника, а в 1989 году ракета попала в гурдвару и убила 17 сикхов в Джелалабаде. Также фиксировались множественные случаи вымогательства и преследования. При этом роль немусульманских общин в будущем страны отодвигалась на второй план.



Когда радикальное исламистское движение "Талибан" впервые пришло к власти в 1996 году, его нетерпимость к символизму и ритуальным практикам других религий была безудержной. Продвигая принципы исламского фундаментализма, талибы уничтожили буддийские статуи в Бамиане и другие неисламские артефакты в Афганистане. На индуистов и сикхов талибы смотрели свысока, требуя, чтобы те приняли ислам. Немусульман заставляли носить желтые нашивки, чтобы идентифицировать их на публике.



После падения первого режима талибов Конституция 2004 года предоставила индуистам и сикхам определенные гарантии безопасности, материальной поддержки и представительства в политике. Однако, несмотря на защиту со стороны государства, в афганском обществе по отношению к ним по-прежнему сохранялась нетерпимость.



Религиозные меньшинства в Афганистане на протяжении многих лет сообщали о словесных преследованиях со стороны суннитского большинства. Их собственность неоднократно отчуждали насильственным образом, они подвергались угрозам и оскорблениям. В государственных учреждениях сикхи и индуисты сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве, а их дети – с травлей в школах.



Когда талибы вернулись к власти в 2021 году, они открыто обязались защищать религиозные и этнические меньшинства. Но множественные сообщения об убийствах представителей меньшинств боевиками движения показывают, что заверениям талибов нельзя доверять. Талибы уже нарушили ряд обещаний, касающихся свобод женщин и прав человека в целом. По этой причине у международного сообщества нет оснований предполагать, что положение афганских сикхов изменится при нынешнем режиме.



Совсем недавно участились крупномасштабные целенаправленные нападения на сикхов, поскольку "ИГ-Хорасан" усилила присутствие в Афганистане. И, как следствие, продолжила наносить тяжелые потери их сокращающемуся сообществу.



Религиозные убеждения "ИГ-Хорасан" соответствуют идеологии "Исламского государства" по созданию исламского халифата, который строго соблюдает сунну и руководствуется исламской юриспруденцией. Идеологи этой модели клеймят неверными немусульман и тех, кто не принимает их интерпретацию ислама, оправдывая их казни. Подобные убеждения представляют собой постоянную угрозу для неисламских общин, включая афганских сикхов и индуистов.



МАССОВЫЙ ИСХОД



В последние годы массовому исходу сикхов и индуистов из Афганистана способствовали правительство Индии, международные неправительственные организации и собственно сикхская диаспора. После нападения на гурдвару в марте 2020 года около 500 человек были переселены в Индию в рамках частной спонсорской программы под названием "Моя семья – моя ответственность". Десятки сикхов и индуистов были эвакуированы во время падения прозападного режима в Кабуле в августе 2021 года. Когда-то оживленные афганские гурдвары были по большей части заброшены или переданы на попечение мусульманам, поскольку семьи сикхов массово бежали из Афганистана.



Преследование и неоднократные насильственные нападения на сикхов в Афганистане нанесли тяжелый урон их сообществу, численность которого и без того резко сократилась за последние десятилетия. По данным афганского информационного агентства Tolo News, в 1980-х годах в Афганистане проживало около 220 тыс. сикхов и индуистов. Эта цифра упала до 15 тыс. в начале 1990-х и до 1350 в 2016 году.



Многочисленные насильственные акты в отношении сикхов в период с 2018 по 2021 год, особенно нападение на гурдвару Рай Сахиб, вынудили тысячи представителей общины бежать из Афганистана. Когда талибы захватили власть 15 августа 2021 года, в стране было всего 200 сикхов, из числа которых правительство Индии эвакуировало десятки в последующие недели.



Атаки на гурдвару Карте Парван, вероятно, будут иметь далеко идущие последствия. Сообщается, что после нападения Индия уже выдала экстренные визы 111 сикхам. Вероятно, после недавних событий их сообщество в стране сократится до нескольких десятков.



По этой причине особая идентичность афганской сикхской общины находится под угрозой. Гурдвары были важным местом, предоставлявшим членам общины возможность проводить собрания и религиозные обряды. Разрушенная в результате недавнего теракта гурдвара Карте Парван была последней из сохранившихся в Кабуле.



В отсутствие какого-либо политического представительства вполне вероятно, что заботы индуистов и сикхов в Афганистане останутся без внимания. У суннитского руководства "Талибана" отсутствует интерес к присутствию этих диаспор в стране. Более того, соблюдение талибами шариата только усилит нетерпимость к ним со стороны афганского общества. В данный момент очевидна нарастающая конкуренция между "Талибаном" и "ИГ-Хорасан", однако маловероятно, что талибы будут воевать с последними ради безопасности афганских сикхов и индуистов.



Руководство талибов в меру возможностей обеспечило защиту религиозных меньшинств, однако политическая воля и материальные возможности талибов ограниченны. Неопределенность скорее всего вынудит остатки афганских сикхов и индуистов окончательно покинуть страну по мере того, как международные НПО и частные спонсоры будут организовывать их переселение. Источник - НГ

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