Языковое братство. Станет ли казахский язык объединяющим фактором для казахстанцев?

00:27 12.08.2022 За последние годы казахский язык серьезно укрепил свои позиции, основательно проникнув во все сферы жизнедеятельности. Исходя из этого, вполне логично наблюдать за тем, что отныне в языковом строительстве усилия государства направлены на обеспечение полноценной деятельности казахского языка как государственного, на дальнейшее повышение языковой культуры и развитие языкового капитала, на популяризацию государственного языка как духовно-культурной ценности.



Нет причин для беспокойства



Выступая на первом заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил позиции казахского языка. "Позиции государственного языка укрепляются день ото дня. Кроме того, казахский язык проникает в мировую коммуникационную среду. Недавно известная компания APPLE добавила казахский язык в языковую систему iOS. Телеканал NICKELODEON, транслирующий на сорока языках, начал вещание на казахском языке. По инициативе молодежи уже шесть лет издается журнал NATIONAL GEOGRAPHIC на нашем родном языке. И таких хороших новостей немало. Поэтому, я думаю, нет причин для особого беспокойства. Тем не менее, мы должны быть настойчивыми в нашей работе в этом направлении. Пока существует казахское государство, будет и казахский язык", - отметил президент.



Стоит отметить, что ранее глава государства в своей статье "Независимость превыше всего", также подчеркивал, что "в период Независимости созданы все условия для развития казахского языка. За это время в разы выросло количество школ и учебных заведений, детских садов, в которых обучение ведется на казахском языке. Сегодня значительно возросло число знающих родной язык казахов, а также представителей других этносов. Сформированы все правовые методы и гарантии для того, чтобы сделать казахский язык, действительно, объединяющим фактором народа страны".



И, действительно, как констатируют аналитики, принимавшие участие в разработке государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы, за последние двадцать лет кардинальным образом была расширена инфраструктура обучения государственному языку, активно осуществляется перевод делопроизводства на казахский, внедрен национальный стандарт, определивший перечень должностей, профессий и специальностей, для которых установлены требования к уровню знания языка. К неоспоримым плюсам можно отнести появление типовой программы обучения казахскому языку взрослого населения, систематизирование как процесса обучения, так и содержания методических пособий. Языковеды подчеркивают, что разработан лексический минимум по каждому языковому уровню, в поддержку изучающих и говорящих на государственном языке создано 72 учебно-методических пособия, 49 книг для детей, 46 отраслевых словарей и 70 познавательных, научных, публицистических книг. Так, например, был выпущен однотомный большой толковый словарь казахского языка "Қазақ сөздігі" и разработанный на инновационной основе учебный комплекс "Даналық әліппесі". Значительно был увеличен спектр возможностей дистанционного обучения, а масса появившихся на отечественном телевидении проектов и анимационных фильмов нацелены на развитие практики употребления казахского языка в повседневной жизни.



К положительным аспектам аналитики также относят разработку многоуровневой систему оценки знания языка "Казтест" по аналогии с IELTS и TOEFL, а также методологического сопровождения системы аккредитации государственных языковых центров, внедрение разнообразных обучающих электронных сервисов, таких как портал Тilalemi.kz, орфографическая и терминологическая базы Emle.kz и Тermincom.kz. Реализация всех этих мер, в том числе, привела и к укреплению коммуникативной функции государственного языка. Как отмечается, "объем вещания в электронных средств массовой информации на казахском языке, а также доля государственного языка в печатных СМИ превысили 73 процента".



Новые вызовы и угрозы



Впрочем, нельзя сказать, что проблемы в сфере развития казахского языка полностью сняты. Его полноценному функционированию в качестве языка межнационального общения, как отмечают специалисты, препятствуют неравномерный уровень владения языком и невысокий уровень мотивации применения государственного языка в социально-коммуникативной среде. При этом, как показывают статистика, объективных причин к тому не наблюдается.



По имеющимся данным, 95,5 процента узбеков, проживающих в Казахстане, 93,7 процента уйгур и 92,7 процента кыргызов владеют казахским языком на уровне бытового общения, 12 процентов - на высоком уровне. Со славянскими этносами ситуация сложнее, но, тем не менее, очевидно ее улучшение. Как отмечают исследователи, устную речь на казахском языке понимают 25 процентов русских, 21 процент украинцев, 19 процентов белорусов, 20 процентов поляков, 24 процентов немцев. Но доля тех из них, кто умеет еще читать и писать на казахском, не превышает и трех процентов, что является довольно серьезным аргументом, свидетельствующем о необходимости сглаживания подобных факторов, существенно снижающих скорость превращения казахского языка в язык межнационального общения. Вместе с тем, из общей картины нельзя исключать тот факт, что в ходе проведенных социологических исследований 2,7 процента из числа представителей русской диаспоры и 9,4 процента представителей других этносов указали казахский язык в качестве родного. Это позволило исследователям сделать однозначный вывод о том, что "доля говорящих на казахском языке растет не только за счет казахского этноса, но и представителей других этносов".



Очевидно, что серьезных барьеров для расширения применения государственного языка в сфере как официальной, так и общественно-бытовой, межэтнической коммуникации не имеется, а значит моменты, оцениваемые сегодня в качестве негативных, при использовании определенных инструментов и механизмов, могут быть эффективно сняты.



Какими могут быть эти механизмы и инструменты? Разработчики государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы проанализировали международный опыт и обозначили ряд потенциальных вариантов. В первую очередь, речь, конечно же, о совершенствовании законодательной базы. "Страны Прибалтики, Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан изменили законы о языках, принятые при советской власти, - отмечают они. - Во многих странах знание государственного языка является обязательным для граждан. На основе международной практики выявлено, что существует два типа вопросов, служащих образцом для внедрения в практику Казахстаном: первое – требование и обязанность, а второе – установление ответственности в отношении языка".



Также они отмечают перспективность внедрения принципов национального прагматизма в проведении государственной языковой политики и концентрируют внимание на соответствующем опыте Японии и Китая: "Во многих государствах употребление английского языка открывает новые возможности для национальных интересов в таких важных направлениях как экономическая интеграция, доступ к новым технологиям и др. Однако английский язык поддерживается лишь с точки зрения национального прагматизма. В Японии и Китае предусмотрен механизм преподавания английского языка на этапе завершения начального образования. В этих странах обучение иностранному языку не начинается в дошкольном возрасте. Все дисциплины преподаются на родном языке, а английскому языку обучают только в качестве языкового предмета".



Может Казахстан заинтересовать, считают они, и особенности реализации языковых политик некоторых стран постсоветского пространства. Например, соседней России, где для языковой адаптации мигрантов принятые нормативы, в соответствии с которыми для получения разрешения на проживание требуется наличие сертификата о владении русским языком и знании культуры. Или Эстонии, которая предоставляет лицам, владеющим государственным языком, неоспоримые, законодательно закрепленные преимущества, то положительно сказывается как на количестве владеющих языком, так и на качестве владения: "Знание эстонского языка на рынке труда является главным фактором для трудоустройства, а также расширения своего бизнеса. Лицам, владеющим эстонским языком, предоставляется больше возможностей для карьерного роста и получения более высокой заработной платы".



Как считают проводники отечественной языковой политики, учитывая высокий уровень развития казахского языка и наличия разветвленной и всесторонней инфраструктуры для его изучения, внедрение позитивных примеров из международного опыта может оказать серьезное влияние на качество языкового строительства в нашей стране. Главное, как дают они понять, избежать "лобовой атаки", о контрпродуктивности которой в одном из своих интервью говорил Касым-Жомарт Токаев. По мнению аналитиков, политизация языковых вопросов может привести к расколу в обществе. В этой связи вполне уместно напомнить, риски какого плана имел в виду президент. "Языковая проблема имеет огромное политическое значение, - подчеркивал он, - и при неправильном обращении с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны. В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений. Кроме того, нам следует учитывать геополитический фон, в котором особняком стоит самая протяженная в мире сухопутная граница с Россией. География – это тоже важный фактор геополитики. Но это не значит, что работа должна быть заморожена. Ее нужно продолжать, причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания".



Среди других угроз полноценного развития государственного языка, не имеющих в своей основе причин политического характера, разработчики государственной программы отмечают следующие: "низкий уровень языковой культуры населения может закрепить казахский язык в статусе языка "бытового" общения, препятствовать созданию актуального контента на казахском языке", "низкий уровень статуса казахского языка ограничивает потенциал казахоязычного населения".



Комплексный подход



Для закрепления позиций казахского языка, его совершенствования и повышения качества употребления, а также снижения имеющихся рисков и угроз, система государственного языкового строительства была серьезно переориентирована. Новая языковая политика, проводимая государством, отныне предусматривает более комплексный подход, сочетающий в себе как довольно традиционные меры, так и альтернативных пути решения текущих и перспективных задач.



В первую очередь, речь идет о модернизации казахского языка на основе латинской графики. Реализация этого направления потребует больших усилий как с точки зрения изменения сути и логики ряда нормативно-правовых и законодательных актов, так и со стороны ученых, лингвистов, языковедов, чьи научные изыскания способны облегчить переход на латинскую графику. Основными задачами по данному направлению государственная программа реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы определяет ортологическую кодификацию казахского языка на основе латинографического алфавита, совершенствование, унификация и кодификация отраслевой терминосистемы языка, регулирование и стандартизацию ономастического пространства в рамках перехода на латинскую графику. Еще одна из значимых задач касается создания условий для эффективной реализации проекта "Национальный корпус казахского языка". Как отмечают разработчики программы, "необходимость создания корпуса вызвана серьезным отставанием от мировой практики. Сегодня многие крупные и малые языки мира имеют национальные корпуса, которые по значению для познания языка и его развития сопоставляются с изобретением микроскопа, телескопа, рентгеновского аппарата, томографа в развитых странах. Несмотря на интеллектуальные и материальные затраты, проекты по созданию национальных языковых корпусов получают широкую поддержку. Поэтому создание корпуса – это важнейшая государственная задача". По сути, это информационно-справочная система, основанная на интеллектуальных и технических инновациях, которая будет аккумулировать оцифрованные тексты для широкого круга пользователей с возможностью молниеносного поиска в базе по ключевым словам.



Реализация этого направления рассчитана на продолжительный срок. Главное тут, как неоднократно обращал внимание глава государства, поэтапность перехода на новый алфавит. Еще два года назад Касым-Жомарт Токаев говорил, что "создание нового алфавита – это непростой вопрос. Разработку новой графики невозможно завершить за один день и даже за один год. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно". В ходе первого заседания Национального курултая, прошедшего в июне текущего года, президент подтвердил ранее высказанную позицию, сказал, что не нужно спешить с искусственным переходом с кириллицы на латиницу. "Некоторые представители общественности обеспокоены тем, что мы до сих пор не можем избавиться от кириллицы. Но, прежде всего, это очень сложный лингвистический вопрос. Это тоже следует понимать. Мы уже дважды пытались перейти на латинскую графику. Однако неудачно. Поэтому необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять радикальное решение", - отметил Касым-Жомарт Токаев, при этом сделав акцент на том, что одна из главных препятствующих переходу проблем заключается в несовершенстве правил правописания, и поручив Академии наук провести работу по новой орфографии казахского языка. "Только тогда можно будет говорить о переходе на латиницу. Мы не должны торопиться. Достаточно посмотреть на надписи на билбордах на улице и названия министерств. Наш язык искажен. Откровенно говоря, это кажется противным природе казахского языка, неестественным и даже смешным. Нам не нужна такая поверхностная языковая реформа. Нам нужна настоящая реформа. Язык – это душа нации. К нему нельзя относиться с пренебрежением. Поэтому мы примем только ту графику, которая повысит статус нашего языка", - заключил президент.



Второе крупное направление государственной программы касается усиления роли государственного языка как языка межэтнического общения. Достижение поставленных по этому направлению задач будет обеспечиваться мерами воздействия в различных сферах жизнедеятельности. Например, в области образования - за счет усовершенствование подготовки казахоязычных специалистов, увеличения количества грантов, выделяемых на магистратуру по лингвистическим специальностям, обновления учебно-методических комплексов подготовки казахоязычных специалистов лингвистического профиля. Также предлагается сконцентрироваться на повышении качества контента, создаваемого на казахском языке, в том числе и за счет перевода мировой классики, которая будет доступна как в бумажном, так и в электронном форматах. Конечно же, серьезная нагрузка ляжет на плечи ученых, которым предстоит серьезно проработать вопросы методического, научного, экспертно сопровождения заложенных в программе мер.



Для решения задачи по повышению уровня владения казахским языком в организациях государственного и негосударственного сектора предлагается сделать акцент на повышении культуры письменной и устной речи. В числе ключевых мер создание курсов самостоятельного изучения языка с использованием новых технологий, улучшение качества содержания казахоязычных версий сайтов учреждений и организаций, организационная и учебно-методическая поддержка центров, кабинетов и кружков обучения казахскому языку.



Не менее важное значение придается увеличению количества выпускаемых казахоязычных изданий в области бизнеса, психологии, личностного развития, новых IT-технологий и средств, обучения основам IT-программирования, интеллектуального развития, новой классической литературы. С этой целью авторы государственной программы настаивают на необходимости создание сервиса коллективных переводов востребованной и социально значимой литературы, а также на необходимости упорядочивания употребления терминов на казахском языке в сферах финансов, экономики и бизнеса. Такой подход, по их мнению, будет способствовать "вовлечению активных казахоязычных граждан в процесс перевода и адаптации книг, журналов и публикаций с английского и русского языков на казахский по принципу краудсорсинга; изданию и распространению в различных форматах казахских экономических словарей и словарей бизнес-терминов; распространению периодических терминологических обзоров с разъяснением и рекомендациями по использованию терминов в сферах финансов, экономики и бизнеса".



Серьезным подспорьем в этом направлении может стать проект "Абай институты", направленный на продвижение и популяризацию государственного языка, который был реализован добровольцами, а также деятельность волонтеров, которые, в том числе могут совершать на регулярной основе мониторинг грамотности употребления языка в текстах наружной и визуальной рекламы, в официальных документах и публикациях, учебниках, СМИ, товарных инструкциях и этикетках.



Вообще же, как считают авторы государственной программы, именно волонтеры способны придать необходимый импульс в популяризации казахского языка. Расчет на то, что они могут взяться, например, за создание материалов для параллельного чтения на основе казахских сказок и эпосов или перевод популярных зарубежных передач на казахский с последующей их ретрансляций на видеохостингах, за проведение информационной кампании по созданию дружелюбной языковой среды и поддержке изучающих казахский язык.



Нацеленность на результат



По итогам прошлого года государственная программа реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы показала неплохие результаты. Например, что касается вопросов ономастики и совершенствования терминологического фонда, то министерства и ведомства, ответственные за реализацию этих направлений, сообщают, что было проведено четыре заседания Республиканской терминоло гической комиссии при правительстве. Их результатом стало утверждение почти трех тысяч новых терминов, что позволило расширить действующий терминологический фонд еще на 15 процентов. Утвержденные термины касались таких сфер как искусственный интеллект, военное дело, литература, лингвистика, СМИ, индустрия, архитектура и строительство. В сфере ономастики упор сделан на изменение идеологически устаревших и повторяющихся наименований, встречающихся в регионах, на исторические названия местности и традиционные названия, близкие к национальному познанию. В прошлом году было рассмотрено свыше тысячи предложений, поступивших в этой связи от центральных и местных исполнительных органов. Положительные решения были приняты по 256 объектам, одному району и по 884 улицам и проспектам.



Что касается непосредственно знания и употребления языка, то наблюдается рост доли населения, владеющим государственным языком. По итогам минувшего года количество населения, владеющее казахским, достигло 91 процента, против 90,5 процента, зафиксированных годом ранее: "Согласно результатам исследования установлено, что 55,7 процента населения профессионально владеют казахским языком, 22,5 процента - свободно говорят, читают, не умеют писать, 5 процентов - понимают и объясняют, но не умеют говорить, писать, 7,8 процента хорошо понимают, но не говорят, 8 процентов понимают некоторые слова".



С 35 до 47 процентов увеличилась доля выпускников школ с неказахским языком обучения, владеющих государственным языком на уровне В2 (выше среднего). Также отмечается, что по результатам диагностического и сертификационного тестирования с системе "Казтест" 1557 работников организаций, предоставляющих государственные услуги (31,3 процента), продемонстрировали владение государственным языком на среднем (В1) уровне. Что касается государственных служащих, то 1512 из них (14,6 процента), прошедших тестирование, показали владение государственным языком на уровне выше среднего (В2). Еще 224 государственных служащих и работников организаций, оказывающих государственные услуги (1,5 процента) показали высокий уровень владения государственным языком (С1).



Что касается расширения контента на казахском языке, то, согласно опубликованного отчета по исполнению госпрограммы, в государственных СМИ его доля существенно увеличилась, достигнув показателя в 81 процент. "В том числе: теле и радиоканалы – 76,52 процента: "Qazaqstan" – 99,17; "Qazsport" – 57,90; "Balapan" – 100; "Хабар" – 65; "Хабар 24" – 53,04; "Еl arna" – 69,66; "Abai TV" – 72,76; "Qazaq TV" - 70,5; "Qazaq radiosy" - 95,75; "Shalqar radiosy" - 100 ; "Astana radiosy" – 74,49; "Classic radiosy" – 60. Печатные издания -100 процентов, мнтернет-ресурсы-67,38 процента. В том числе: АО "МИА" Казинформ" - 67,38; Inform.kz -42,16; baq.kz -100; strategy2050.kz -42; el.kz -72; e-history.kz -62,1; adebiportal.kz -81,69; kaztube.kz -71,7, - отмечается в документе. Отдельно подчеркивается, что на основании информации, представленной госорганами городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей, степень охвата визуальной информацией, соответствующей нормам государственного языка, составила 72 процентов.



Автор статьи: Маргарита Вайда Источник - qmonitor.kz

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