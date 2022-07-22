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Вот тебе и "Дружба": Евросоюз, пытаясь нагадить России, бьет по своим
01:22 12.08.2022

Из-за санкций ЕС поставки нефти в Чехию, Словакию, Венгрию перекрыты. Прибалты втихаря наш газ стали покупать

Иван Рыбин

Украина перекрыла южную ветку нефтепровода "Дружба", без российского топлива остались Венгрия, Чехия и Словакия. Около 10% поставок нефти в ЕС заблокированы, в ближайшие дни в Центральной Европе начнется топливный кризис. В данном случае бандеровцы ни при чем, правая рука "общечеловеков" не в курсе, что делает левая. С одной стороны, нефть и газ из РФ нужны Евросоюзу, с другой уж очень хочется нагадить.

"Поставки осуществляются на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. Услуги оказываются в оплаченных объемах. При осуществлении платежа от 22.07.2022 за транзит российской нефти по территории Украины в августе текущего года денежные средства были возвращены на счет ПАО "Транснефть" 28.07.2022.

Для решения вопроса ПАО "Транснефть" направило обращение в уполномоченный банк для дальнейшей передачи информации в адрес европейского регулятора для получения разрешения на проведение расчетов по договору с АО "Укртранснафта", прорабатываются варианты альтернативного прохождения денежных средств, осуществляются ежедневные консультации и переговоры с обслуживающими банками", - говорится в официальном сообщении "Транснефти".

То есть Украина, по сути, ни при чем, АО "Укртранснафта" тупо не получила деньги, так как власти ЕС платеж не провели. Типа, запрещено. После чего в Киеве перекрыли винтили. Да, госбюджет России от этого пострадает - по южной ветке перекачивается около 15 млн. тонн нефти в год, - но веселей всего станет получателям. Особенно Венгрии, на эту страну приходится около половины всех объемов, так, в июле страна купила около 700 тысяч тонн российской нефти.

Мадьяры уже вовсю суетятся, венгерская нефтяная компания MOL готова сама оплатить за транзит, лишь бы сырье пошло. А там, типа, сочтемся.

"Транспортировка нефти по трубопроводу „Дружба" была приостановлена на несколько дней, насколько нам известно, из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора. Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию", - заявили в венгерской компании. ч

Если же данный "финт ушами" не выгорит, то в Венгрии и у их соседей разразится самый настоящий транспортный коллапс. Зависимость от российской нефти там колоссальная, она составляет от 70% (Венгрия) до 90% и более (Словакия и Чехия). Да, теоретически наше сырье можно заместить. Но не сразу, потребуется выстроить логистику и найти на мировом рынке необходимые объемы. А таковые не возникают по щелчку пальцев, ровно как свободных от фрахта танкеров тоже нет, да и нефтяные терминалы в портах не простаивают. В общем, все очень и очень сложно.

В принципе, было бы очень даже неплохо, если венгры, чехи и словаки походят пешком. Для здоровья полезней. Плюс на ходу можно и подумать. До "швейков" вряд ли что-нибудь дойдет, а вот мадьяры и словаки непредсказуемы. В смысле, для Брюсселя. Могут и выкинуть какой-то неожиданный и неприятный фортель. То, что виноваты не русские и даже не укронацисты, в этих странах знают, все вопросы - к руководству ЕС. Которое пляшет под дудку Вашингтона и антироссийски настроенных персонажей в самом союзе.

Кстати, эти самые персонажи сами же покупают "вражеское" российское топливо, прямо как какой-нибудь хитрый хасид, который втихаря ест свинину.

"Около 90% того, что Латвия импортировала в прошлом году, было российским, но мы больше не собираемся покупать газ российского производства. У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в этом не было необходимости", - заявил еще в середине июня сего года премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

План оказался прост - покупать тот же российский газ, но не напрямую из РФ, а через посредников. Видимо, таким образом он становится европейским. По типу, как свинина за запертыми дверьми. Но подобные тонкости лабусов-бибисов не очень волнуют. Латвия возобновила импорт российского газа, об этом свидетельствуют данные компании Conexus Baltic Grid.

Что творится у соседей по побережью точно неизвестно, но, похоже, и там вовсю втихую покупают российский газ. А как иначе-то? Шарикусы и чухонцы тоже не хотят замерзать, правда, при этом не прекращают антироссийскую риторику.

"Власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы российским туристам. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека", - считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Сам факт оценивать посещение какой-либо страны как привилегию - это полный рецидив расистского по своей сути мышления и абсолютно недопустимые вещи, которые должны быть осуждены всем так называемым мировым сообществом, включая политиков в Соединенных Штатах Америки и Европе", - ответил чухонской дамочке первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам (франция КПРФ) Дмитрий Новиков.

Нет, не осудят, тут политик неправ. Но во всем остальном так и есть.

Латыши, которые втихаря качают наш газ, тоже не сидят сложа руки. Местные депутаты-националисты готовят поправки к закону "Об иммиграции", предусматривающие возможность не продлевать временные виды на жительство гражданам России и Белоруссии.

Латвия с конца февраля 2022 года больше не выдает новые визы россиянам. Кроме откровенных врагов нашего народа, которые там нынче тусуются в большом количестве. Да, пока можно еще съездить на похороны близкого человека, но не более того.

Тут бы нашим политикам ответить, но не словесно, а делом. Уменьшить квоты на поставку газа в ЕС, дабы энергоносителя на долю прибалтасов уже не хватало. Чтобы за каждый кубометр "голубого топлива" шла самая настоящая война. Между "общечеловеками". И смотреть, не делятся ли газом с бибисами и чухонцами. Делятся? Еще прикрыть краник, глядишь, образумятся. Точно образумятся, своя рубашка любому немцу, австрийцу или французу куда ближе к телу, чем прибалтийская.

Именно таким образом, играя на противоречиях в ЕС, России и следовало бы проводить свою политику. Только часть нашей "элитки" страна под контролем "пятой колонны", которая занимается прямо противоположным. А "народ безмолвствует", прямо как у классика.

"Сегодня большая часть людей вокруг нас искренне считает, что вот у них есть маленький внутренний мирок, а где-то там в „большой Москве" пусть что-то решают, после чего они как-то подстроятся. В этой парадигме так и будет происходить - в очень небольшой группе элит будет приниматься решение, а всем остальным придется подстраиваться. Не хотите управлять своей жизнью - не управляйте, имеете на это законное право. Но не обижайтесь на последствия", - предупреждает предприниматель и общественный деятель Дмитрий Потапенко.

Евросоюз отнюдь не един, ровно, как и вся антироссийская коалиция, все вообще достаточно аморфно, любая страна преследует свои интересы. Даже "дружественная". Впрочем, дружественность эта будет ровно до того момента, пока не кончится выгода. Потом может начаться обратное. Это уже мы проходили.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660256520


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