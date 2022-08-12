Псы войны на Украине. Здесь дыхание смерти ощущается сильнее, - А.Бурт

07:44 12.08.2022

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 12.08.2022 |



В конце июля Министерство обороны РФ обнародовало численность иностранных наемников, приехавших на Украину. Всего (на конец июля) – более семи тысяч. Из них продолжили воевать 2106 человек, 1539 погибли, 1257 своевременно убрались восвояси.



Больше всего легионеров прибыло из Польши – 1835. Гибнет поляков много. Один из недавно убитых – боец смешанных боевых искусств Томаш Валентек. Он стал 545-м поляком, уничтоженным на Украине в ходе СВО.



Денежное довольствие у наемников значительно выше, чем у военнослужащих ВСУ: 1500-3000 евро в месяц и больше в зависимости от военной специальности и должности.



Стоит заметить, что платит наемникам не Украина. Это, как правило, деньги Государственного департамента США, западных специальных служб, различных фондов и организаций.



В списке Минобороны РФ – представители многих стран. Здесь "псы войны" из США, Канады, Франции, Грузии, Швейцарии, Швеции, Белоруссии, Прибалтики. Воюют на Украине представители Азии, Африки, Австралии. The Guardian сообщила, что с Зеленого континента прибыл 36-летний ландшафтный дизайнер Мэтт Роу, который продал свой бизнес и бахвалится тем, что "любит рисковать и не боится рисковать".



Роу еще не угодил на скамью подсудимых, а вот южнокорейца Ли Гына эта участь уже постигла. Был ранен на Украине, вернулся домой и попал под уголовное преследование за службу в частях наемников.



В состав контингента наемников из США входят профессиональные военные. "В целом американские наемники использовались на Украине еще в 2014 году, – говорит эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. – Сейчас им [американцам] необходим более системный контроль над ситуацией. Поэтому на поле боя отправляются наемные военные". Среди них операторы различных систем, специалисты по управлению боевыми действиями и другие. Американцы используются также как консультанты в работе реактивных систем залпового огня Himars.



Адъюнкт-профессор факультета политических наук и международных отношений Университета Квинсленда в Австралии Сара Перси занимается исследованием феномена наемников и незаконных комбатантов. Она пишет: "Люди, которые отправляются воевать за границу, часто обнаруживают, что реальность сильно отличается от той, что они себе представляли. Разумеется, в худшую сторону. Это в полной мере обнаруживается на Украине. Иностранцы приехали сюда, полагая, что им не придется особо напрягаться и слишком рисковать, зато можно неплохо обогатиться. Но теперь они молят Бога, чтобы скорее унести отсюда ноги. Конечно, хорошо бы с головой, руками и… деньгами. Однако на Украине дыхание смерти ощущается сильнее, чем в регионах, где уже побывали легионеры. И, если вспомнить, с какой регулярностью они отправляются на тот свет, их вполне можно переименовать в солдат неудачи".



Многих наемников, мягко говоря, напрягла судьба британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, которым суд ДНР вынес смертный приговор. Ждут решения своей судьбы и другие иностранцы, попавшие в руки российских и донбасских военных. Речь идет, в частности, о Джоне Хардинге, Эндрю Хилле, Дилане Хили из Великобритании, Матиасе Густассоне из Швеции, Векославе Пребеге из Хорватии. Расследование уголовного дела в отношении этих людей на днях завершено прокуратурой ДНР и направлено в суд. Напомним, что на иностранных боевиков Женевская конвенция по военнопленным не распространяется. Они просто террористы и убийцы.



Прибывают на Украину среди наемников и женщины…



39-летняя Талита ду Валье из Бразилии начинала карьеру как модель и актриса, затем увлеклась правом и помогала спасать животных. После этого решила освоить военное дело, выучилась на снайпера и присоединилась к воюющим курдам в Ираке. Дальнейший путь Талиты лежал на Украину. Она говорила, что хочет написать книгу о своих приключениях в этой стране. Однако сделать это ей уже не удастся – под Харьковом российская ракета угодила в бункер, где пряталась бразильянка…



Другой снайпер, 63-летняя Дареджан Майсурадзе, уезжая на Украину, дала интервью грузинскому изданию Primetime.ge. Воинственная пенсионерка довольно невнятно объяснила причину своего вояжа. Мол, она "обороняла Сухуми" вместе с украинцами и "борется вместе с Украиной, чтобы спасти Грузию". Впрочем, здесь, вероятно, более уместно прошедшее время: судя по тому, что Майсурадзе давно не выходит на связь с родными, ее уже нет в живых…



"Турне" по Украине матери троих детей Джойс Костер из Нидерландов продолжалось всего пару недель. По ее словам, все 24 человека из ее команды погибли. Сама она едва выжила во время ракетных ударов. Спасаясь от пуль и снарядов, Джойс две ночи ползла по канавам в сторону границы с Польшей. Эти приключения отбили у нее всю охоту воевать. Кстати, за этот вояж ей ничего не заплатили.



А на родине этих наемников все больше задумываются о том, что люди, привыкшие убивать, вряд ли превратятся в тихих и благообразных обывателей. Глава подразделения по борьбе с терроризмом Полиции безопасности Швеции Фредрик Халльстрем говорит: "Эти люди вернутся домой травмированными, и у них порог насилия будет значительно ниже. Для них уже гораздо проще будет прибегнуть к насилию, взять в руки оружие у себя дома".



Основания для превращения выживших иностранных наемников в убийц на родине очень весомые.