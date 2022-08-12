 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.08.2022
08:09  Становление либерального национализма в Европе, - Андрей Школьников
07:55  Для креативной индустрии Кыргызстана будет введен специальный налоговый режим, - 24.kg
07:54  Кредит под залог урожая. Выгоден ли он фермерам Кыргызстана? - Нуркиз Сабырова
07:44  Псы войны на Украине. Здесь дыхание смерти ощущается сильнее, - А.Бурт
01:22  Вот тебе и "Дружба": Евросоюз, пытаясь нагадить России, бьет по своим
00:27  Языковое братство. Станет ли казахский язык объединяющим фактором для казахстанцев?
00:24  Сикхи и индуисты бегут из Афганистана. Религиозная нетерпимость обернулась прямым террором, - Лариса Шашок

00:22  Таджикистан стал полигоном для военных из США, но не из РФ, - В.Панфилова
00:19  Под какими социальными лозунгами пойдут в бой новые партии в Казахстане?
00:17  У США остался последний шанс остановить Трампа
Четверг, 11.08.2022
22:02  ЛГБТ: а почему бы им не получить кресло в Совете Безопасности ООН? - Causeur
21:21  Соглашению ОПЕК+ предсказывают вечную жизнь, - Анатолий Комраков
18:27  Пентагон обвинили в тайном сохранении войск в Афганистане, - Игорь Субботин
14:57  Проект "Русофобия", - Александр Проханов
14:43  Боевой вентиль. Россия начала жестко отвечать на западные санкции, - Sabah
14:42  Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле
14:28  Армия Z вбомбила в Украину 1-ю германскую самоходку "Гепард" (видео)
14:23  У Байдена проблемы с... надеванием пиджака
14:16  Удрапавший из Кабула А.Гани продолжает считать себя легитимным президентом Афганистана
14:12  В Таджикистане стартовали учения, организованные Центральным командованием США
14:02  Рахмон женил младшего сына - Сомона
13:47  Сейм Латвии объявил Россию "страной-спонсором терроризма"
13:31  В Узбекистане будет создано движение "Умные женщины" (Окила аеллар)
13:29  Будет ли полезен Народный курултай в Кыргызстане? - С.Шамшиев
13:02  Когда Европа лишится российских газа, нефти, удобрений, а теперь и туристов, что от нее останется? - А.Кренгель
09:43  КазШколу ждет трудный год, - Алма Бектенова
09:41  Грозят ли санкции финансовому сектору Казахстана? - Серик Маселов
08:39  Биоматериал для создания COVID-19 собирался США на территории Украины и Казахстана, - Айнур Курманов
08:30  Директором "Кыргызтранснефтегаза" назначен старый прохиндей Алишер Бейшеналиев
07:23  Как устроена американская машина промывки мозгов, - Александр Свинухов
05:58  Для сближения Асада и Эрдогана ищут точку опоры, - Игорь Субботин
05:54  Оценены шансы демократов посадить Трампа в тюрьму: "Ходит по проволоке"
05:49  Ни одно судно с украинским зерном не проследовало в нуждающиеся страны
05:44  Bloomberg: Путин одерживает победу в энергетической войне
01:30  Переговоры по СВПД в Вене: Иран перехватывает дипломатическую инициативу
01:29  Появится ли в Сербии российская военная база?
00:35  Как Россия восстанавливалась после краха СССР
00:32  Сколько осталось иностранных наемников на Украине
Среда, 10.08.2022
21:56  Казахстан не продавал военную технику в Британию для Украины – оправдывается МИИР РК
21:29  Ташкентский архитектурно-строительный институт превратят в... кластер
18:27  Тайваньская авантюра Вашингтона приведет к его изоляции в АТР, - В.Павленко
14:05  American Conservative: Наткнется ли Байден на новую мировую войну?
14:04  Ядерное разоружение: кризис на французских АЭС ударил по всей Европе
14:01  Латвия переходит на дрова. Газ не по карману, - Delfi.lv
14:00  ЕС выполнил свою угрозу и полностью отказался от российского угля. Кто пострадает больше?
13:57  Узбекистан впервые в истории победил на шахматной олимпиаде
13:54  Индия растет... Сверхдержавам придется потесниться, - Виталий Гранкин
13:51  Трудовые мигранты поехали в Россию на рекорд
13:50  Разместят ли Финляндия и Швеция ядерное оружие НАТО
13:29  Как вылечить Кыргызстан от долларовой лихорадки? - 24.kg
11:50  Бахтиер Исламов - новый глава Верховного суда Узбекистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Псы войны на Украине. Здесь дыхание смерти ощущается сильнее, - А.Бурт
07:44 12.08.2022

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 12.08.2022 |

В конце июля Министерство обороны РФ обнародовало численность иностранных наемников, приехавших на Украину. Всего (на конец июля) – более семи тысяч. Из них продолжили воевать 2106 человек, 1539 погибли, 1257 своевременно убрались восвояси.

Больше всего легионеров прибыло из Польши – 1835. Гибнет поляков много. Один из недавно убитых – боец смешанных боевых искусств Томаш Валентек. Он стал 545-м поляком, уничтоженным на Украине в ходе СВО.

Денежное довольствие у наемников значительно выше, чем у военнослужащих ВСУ: 1500-3000 евро в месяц и больше в зависимости от военной специальности и должности.

Стоит заметить, что платит наемникам не Украина. Это, как правило, деньги Государственного департамента США, западных специальных служб, различных фондов и организаций.

В списке Минобороны РФ – представители многих стран. Здесь "псы войны" из США, Канады, Франции, Грузии, Швейцарии, Швеции, Белоруссии, Прибалтики. Воюют на Украине представители Азии, Африки, Австралии. The Guardian сообщила, что с Зеленого континента прибыл 36-летний ландшафтный дизайнер Мэтт Роу, который продал свой бизнес и бахвалится тем, что "любит рисковать и не боится рисковать".

Роу еще не угодил на скамью подсудимых, а вот южнокорейца Ли Гына эта участь уже постигла. Был ранен на Украине, вернулся домой и попал под уголовное преследование за службу в частях наемников.

В состав контингента наемников из США входят профессиональные военные. "В целом американские наемники использовались на Украине еще в 2014 году, – говорит эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. – Сейчас им [американцам] необходим более системный контроль над ситуацией. Поэтому на поле боя отправляются наемные военные". Среди них операторы различных систем, специалисты по управлению боевыми действиями и другие. Американцы используются также как консультанты в работе реактивных систем залпового огня Himars.

Адъюнкт-профессор факультета политических наук и международных отношений Университета Квинсленда в Австралии Сара Перси занимается исследованием феномена наемников и незаконных комбатантов. Она пишет: "Люди, которые отправляются воевать за границу, часто обнаруживают, что реальность сильно отличается от той, что они себе представляли. Разумеется, в худшую сторону. Это в полной мере обнаруживается на Украине. Иностранцы приехали сюда, полагая, что им не придется особо напрягаться и слишком рисковать, зато можно неплохо обогатиться. Но теперь они молят Бога, чтобы скорее унести отсюда ноги. Конечно, хорошо бы с головой, руками и… деньгами. Однако на Украине дыхание смерти ощущается сильнее, чем в регионах, где уже побывали легионеры. И, если вспомнить, с какой регулярностью они отправляются на тот свет, их вполне можно переименовать в солдат неудачи".

Многих наемников, мягко говоря, напрягла судьба британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, которым суд ДНР вынес смертный приговор. Ждут решения своей судьбы и другие иностранцы, попавшие в руки российских и донбасских военных. Речь идет, в частности, о Джоне Хардинге, Эндрю Хилле, Дилане Хили из Великобритании, Матиасе Густассоне из Швеции, Векославе Пребеге из Хорватии. Расследование уголовного дела в отношении этих людей на днях завершено прокуратурой ДНР и направлено в суд. Напомним, что на иностранных боевиков Женевская конвенция по военнопленным не распространяется. Они просто террористы и убийцы.

Прибывают на Украину среди наемников и женщины…

39-летняя Талита ду Валье из Бразилии начинала карьеру как модель и актриса, затем увлеклась правом и помогала спасать животных. После этого решила освоить военное дело, выучилась на снайпера и присоединилась к воюющим курдам в Ираке. Дальнейший путь Талиты лежал на Украину. Она говорила, что хочет написать книгу о своих приключениях в этой стране. Однако сделать это ей уже не удастся – под Харьковом российская ракета угодила в бункер, где пряталась бразильянка…

Другой снайпер, 63-летняя Дареджан Майсурадзе, уезжая на Украину, дала интервью грузинскому изданию Primetime.ge. Воинственная пенсионерка довольно невнятно объяснила причину своего вояжа. Мол, она "обороняла Сухуми" вместе с украинцами и "борется вместе с Украиной, чтобы спасти Грузию". Впрочем, здесь, вероятно, более уместно прошедшее время: судя по тому, что Майсурадзе давно не выходит на связь с родными, ее уже нет в живых…

"Турне" по Украине матери троих детей Джойс Костер из Нидерландов продолжалось всего пару недель. По ее словам, все 24 человека из ее команды погибли. Сама она едва выжила во время ракетных ударов. Спасаясь от пуль и снарядов, Джойс две ночи ползла по канавам в сторону границы с Польшей. Эти приключения отбили у нее всю охоту воевать. Кстати, за этот вояж ей ничего не заплатили.

А на родине этих наемников все больше задумываются о том, что люди, привыкшие убивать, вряд ли превратятся в тихих и благообразных обывателей. Глава подразделения по борьбе с терроризмом Полиции безопасности Швеции Фредрик Халльстрем говорит: "Эти люди вернутся домой травмированными, и у них порог насилия будет значительно ниже. Для них уже гораздо проще будет прибегнуть к насилию, взять в руки оружие у себя дома".

Основания для превращения выживших иностранных наемников в убийц на родине очень весомые.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660279440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №971
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №973
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратится к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Расширить охват мерами поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Алихан Смаилов
- Реализацию крупных автодорожных проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с главой компании ABG
- Состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №535
- Министр иностранных дел РК встретился с руководством компании ACWA Power
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  