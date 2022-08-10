Кредит под залог урожая. Выгоден ли он фермерам Кыргызстана? - Нуркиз Сабырова

07:54 12.08.2022

12 августа 2022, Бишкек - , Нуркыз САБЫРОВА



В Кыргызстане с 1 сентября в пилотном режиме заработает проект кредитования фермеров под залог урожая. На его разработку потребовалось три года. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы предусмотреть все риски.



Как это работает?

С осени фермеры смогут получить крупный кредит в банке, оставив под залог свой урожай. Для этого надо получить у склада, где оставляют на хранение продукцию, складское свидетельство. Это ценная бумага, в которой указано, в какую сумму оценили товар фермера.



С этим документом земледелец может обратиться в банк и получить под процент ту сумму, на которую оценен его товар на складе.



Кредитом он может оплатить услуги хранения. Товар фермера будет находиться на складе до окончания кредитного договора с банком, ожидая момента, пока вырастет его стоимость. Погасить задолженность перед кредитором фермер сможет, продав урожай по завышенной цене.



"Это намного облегчит жизнь фермерам. Чтобы взять крупный кредит в банке, им необходимо оставить в качестве залога сельскохозяйственную технику, дом или машину. Но у многих нет такого имущества, а если есть, то банки оценивают его ниже рыночной стоимости", - рассказал начальник управления развития агропродовольственной цепочки добавленной стоимости Минсельхоза Уран Чекирбаев.



Такой проект действительно облегчит жизнь фермерам и поможет им своевременно готовиться к полевым работам. Еще он частично решит вопросы с финансами до продажи урожая. Но инициатива требует больших доработок.



Кто получит выгоду от проекта?

Проектом с 2019 года занимаются Министерство сельского хозяйства и Госфиннадзор. Для разработки механизмов ведомства проводили встречи с фермерами, владельцами складов и банкирами. Если выгода для первых двух очевидна, то для банков это не привлекательно. Им легче в случае неуплаты кредита продать движимое или недвижимое имущество, оставленное под залог, чем искать рынки сбыта сельхозпродукции.



Менеджер по проектам Союза банков Кыргызстана Рустам Сарыбаев считает, что финансовые организации со временем захотят работать с таким продуктом.



"Наш рынок насыщен конкуренцией банков и микрофинансовых компаний. Поэтому они заинтересованы в новых продуктах и расширении услуг. Такой продукт не будет иметь большой вес в кредитном портфеле финансовой организации, но он даст возможность зарабатывать, предлагая фермерам другие свои продукты. К примеру, открытие депозитного счета, платежной карты", - считает Рустам Сарыбаев.



К пилотной выдаче займов по складским свидетельствам подключились "Айыл Банк" и "РСК банк". В дальнейшем к нему хотят привлечь другие финансовые организации. Процентная ставка по кредитам у всех будет своя.



Кредиты могут быть как по льготным, так и коммерческим ставкам. Здесь решается проблема только с залогом.



Уран Чекирбаев

Если сравнить процентные ставки по агрокредитованию комбанков Кыргызстана, они варьируются от 9 до 30 процентов годовых. Исходя из этого, сложно сказать, действительно ли проект поможет фермерам, если ставки по кредитам будут такими высокими.



О других рисках

Проект кредитования по складским свидетельствам будет хорошо работать с товарами, которые долго хранятся, например с зерном или кукурузой. Со скоропортящимися фруктами и овощами могут возникнуть конфликты в случае их порчи.



"По договору склад отвечает за сохранность товара. Если он испорчен из-за плохих условий хранения, то ущерб должен возместить владелец склада. Но если товар испортился из-за плохого качества, вина на фермере", - объяснил Уран Чекирбаев.



Он отметил, что для решения этого спора совместно с донорами разрабатывают программу страхования ответственности складов, чтобы в случае пожара, грабежа и других непредвиденных обстоятельств ущерб возмещала страховая компания.



"Сразу все не предусмотришь. Мы в рабочей группе это обсуждали и решили дорабатывать по ходу пилотирования", - сказал Уран Чекирбаев.



Минсельхоз для участия в проекте составил список из 400 товарных складов, но только 14 из них соответствуют современным стандартам логистических центров, где соблюдаются температурный режим и санитарные условия.



На сегодня право на выдачу складских свидетельств от Госфиннадзора получили семь организаций. Среди них компании, которые в этом проекте могут выступать как фермерами, так и владельцами складов. В их случае они смогут сами себе выдавать ценные бумаги на получение кредита. В ходе разработки проекта они открыто заявляли, что заинтересованы в нем больше не как владельцы складов, а как фермеры, потому что это предоставит им дополнительные финансовые возможности для расширения производства.