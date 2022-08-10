Для креативной индустрии Кыргызстана будет введен специальный налоговый режим, - 24.kg

07:55 12.08.2022

, 11 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Парк креативных индустрий - это специальный налоговый режим, который будет стимулировать выход бизнеса из тени. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор Ассоциации креативных индустрий Назгуль Кубакаева.



По ее словам, курс взят сейчас на то, чтобы вывести отечественные компании на мировые рынки. Это будет повышать инвестиционную привлекательность Кыргызстана. Но тут стоит учесть, что для сотрудничества с иностранными компаниями обязательно требуется налоговая и кредитная история. Если креаторы из Кыргызстана будут оставаться в тени, то не смогут стать участниками процесса.



"Сейчас условия налогового режима обсуждаются. Они будут более выгодными, чем общий налоговый режим. Благодаря этому все участники рынка креативных индустрий будут формализоваться, выходить в свет, станут полноправными участниками экономических процессов. Они смогут подавать свои заявки для участия в различных конкурсах, получать инвестиции от компаний и привлекать партнеров из-за рубежа. На сегодня четко определен критерий для резидентов Парка креативных индустрий. 90 процентов заработка должны получать от продажи креативного продукта. А дальнейшие сопутствующие критерии и условия работы сейчас определяются, будет принято специальное постановление кабинета министров", - рассказала Назгуль Кубакаева.



Напомним, 8 августа 2022 года президент подписал закон о Парке креативных индустрий. Кыргызстан стал первой страной в мире, принявшей подобный документ.