Становление либерального национализма в Европе, - Андрей Школьников

08:09 12.08.2022 Андрей Школьников 8 августа 2022



становление социал-национализма – практически единственный отличный от "чуда" путь обретения субъектности после распада глобального мира



Возрождение пассионарности в Европе через национализм идет поверх стратегий основных местных игроков – Ватикана/Континентальных элит Европы, Британии, ЕС/Фининтерна. Если для первых ничего нового и удивительного в этом нет, то для правых либералов из Фининтерна и ЕС приемлемость национализма была не столь очевидна до тех пор, пока в информационное пространство не была вброшена через Фрэнсиса Фукуяму концепция национал-либерализма. Рассмотрим предпосылки и перспективы возрождения национализма в Европе в не совсем привычной форме



Ситуация в Европе с точки зрения самозащиты и выживания складывается тяжелая, десятилетия политики сознательного поощрения и воспитания нулевой пассионарности сделали свое дело и уничтожили тех, кто в период перемен оказывались самыми активными и востребованными. После окончания Второй мировой войны было ощущение, что болезнь преодолена и нацизм и фашизм остались в прошлом. Ан нет, все больше сигналов показывают – возрождение национализма вплоть до перерождения его в откровенный нацизм становится все более вероятным.



Проблема пассионарности



В XVII-XVIII веке западные страны – на высоком уровне пассионарности – покорили практически весь мир, построив механизм завоевания, владения и управления колониями с помощью превосходства в вооружении и технологиях. Уровень комфорта жизни европейцев начал нарастать, воспитанные в спокойных условиях дети уже не показывали должного уровня жесткости, силы и воли. Туда, где предки без сожалений вЫрезали бы всех недовольных, стали приходить готовые договариваться, торговать, обсуждать и идти на уступки люди. Прошло несколько поколений – и вот уже потомки бывших хозяев мира не способны навести порядок даже в собственном дворе, пресмыкаясь перед теми, кого их предки не считали за людей.



К естественному процессу затухания пассионарности добавилась целенаправленная политика последних нескольких десятилетий, когда западные элиты стали системно и жестко сдерживать, зажимать и выхолащивать собственные народы. Возникает закономерный вопрос – почему это так происходило. Попытка рационально объяснить этот парадокс приводит к странным предположениям – вплоть до того, что произошла подмена элит, элиты сошли с ума и т.д., – постоянно подпитывающим конспирологические изыски и фантазии.



Общее вырождение европейских народов не могло не коснуться их элит, слабость и немощь которых по сравнению с былыми временами являются очевидными для всех. Для сохранения собственной власти правящие инстанции пошли самым простым путем – ускорить процессы деградации подконтрольных народов, чтобы никто не оспаривал их локального доминирующего положения. Еще большее давление оказывалось на представителей элиты подчиненных народов.



К началу XXI века сложилась следующая ситуация: западные элиты стали лишь бледной тенью своих решительных предков, собственные же народы и элиты подчиненных народов были низведены до уровня вырождения с утратой навыков формирования субъектности. Рискуя потерять практически все по мере распада глобальной мир-системы, западные элиты оказались перед выбором:



- попытаться поднять пассионарность своих народов как инструмент гарантированного выживания и борьбы за власть;



- стать кочевыми элитами, повысив свою пассионарность, взяв под плотный контроль перспективные народы и сделав их своим инструментом;



- уничтожить пассионарность у всех прочих народов, низведя их на еще более низкий уровень.



Выбор этот, что очевидно, весьма ограничен, времени, ресурсов и механизмов на качественную реализацию хотя бы одного из вариантов уже нет. С метаниями между политической экологией/борьбой с глобальным потеплением, принудительной медициной, "инклюзивным капитализмом", похоже, шли поиски и работа в рамках третьего варианта. Остальные два, кроме всего прочего, потребовали бы заключения большого количества морганатических и/или межнациональных браков представителей западных элит с пассионариями, чего в реальности не происходит.



И, да, чем больше деградировало простое население, тем сильнее шли сходные процессы и среди элит, превращая постепенно их modus vivendi в анти-Спарту…



Таким образом, нельзя спорить с тем, что в стремлении удержать власть внутри своих народов западные элиты для лучшей управляемости простым населением формировали, а то и сознательно направляли деградационные процессы. Основной механизм такой политики – целенаправленное снижение пассионарности, все дальнейшие потери являются лишь следствием этого. По результатам жизнедеятельности нескольких поколений можно видеть, что уровень энергии, ответственности, готовности к самопожертвованию и т.д. населения на Западе упал до дна. Потомки бывших рабов и слуг, мало в чем, по сути, отличающиеся от своих предков, безнаказанно творят в Европе что хотят.



Иллюзия пассионарности в Европе



В конце 2021 года в связи с набирающим силу закрытием Европы на очередной локдаун пошли вопросы о разнице отношения к вакцинации и QR-кодам у нас и на Западе. Дескать, там люди выходят и митингуют, не боятся высказывать свое недовольство, а у нас молчат, быть может, у них выше пассионарность и не все обстоит так уж плохо? Однако стоит понимать, что пассионарность не тождественна публичному проявлению недовольства, хамству, агрессии, разрушению или бунту, это продуктивный процесс, направленный на достижение некой цели/мечты и, главное, готовность ради этого осознанно идти на жертвы.



Возьмем в качестве примера Францию, где уже несколько лет постоянно и бессмысленно митингуют "желтые жилеты", а президентом на второй срок все равно выбран ненавистный столь многим Эммануэль Макрон. Если посмотреть на ядро стойко митингующих, то изначально это … пацифисты-леваки всех мастей, наиболее понятная нам аналогия – это "болотная площадь", т.е. средний класс, буржуа, интеллектуалы, студенты, мелкие предприниматели, которые хотят лучшей жизни. Позже туда влились другие группы, но общее настроение не поменялось. Демонстрации в сотни тысяч стали декоративным элементом национальной культуры, но в общем потеряли смысл, поскольку самая суть их выродилась. В меньшей степени то же самое можно увидеть и в других странах: сытые люди выходят поплакаться, постенать, пожаловаться государству, и не более… Попытки защитить себя – единичны.



Несмотря на все недовольство, большинство людей послушно идет и вакцинируется, прививает детей, получает QR-коды, записывается на следующие уколы и т.д. Митинги используются как места сброса эмоций, и не более. В той же Франции оказалось свыше 90% вакцинированных без учета детей до 12 лет, обязательной вакцинации не подлежавших.



В ходе общения и выяснения настроений обычных людей становится понятно, что выборка нерепрезентативна, делалась через наших мигрантов, но все же типичные ответы на вопрос: "Местные реально верят, что все вернется и станет как было?" можно свести к следующему: "Нет, они хотят, чтобы стало лучше, чем было". Занавес. То есть абсолютное большинство послушно следует указаниям, позволяя себе, куда ж тут денешься, немного поворчать, однако оно не готово пожертвовать за свои убеждения даже малым комфортом: "Как же можно без зеленого паспорта, без посещения ресторанов?!! Я, конечно, против, но прививку сделал". Словом, настоящие пассионарии…



В России ситуация сложнее, люди понимают, что выступлениями ничего не добьешься и ищут варианты: одни уходят в молчаливую оппозицию, другие саботируют, третьи … таки варианты находят. На каждое ограничение находится множество путей обхода, люди у нас такие, из принципа да что-нибудь да придумают, для коренных же европейцев – это нонсенс.



И, да, пассионарность проявляется в несогласии с принятием на себя решений, противоречащих убеждениям, а вот публичное недовольство и жалобы на несправедливость проходят по другой статье…



Таким образом, приходим к выводу: десятилетия европейской политики нулевой пассионарности сделали свое дело, открытое проявление недовольства является лишь отдушиной, где разрешается высказывать свои несогласия с властями без каких-либо последствий. Все это давно превратилось в игру: населению дают выпустить пар, и оно после этого, в страхе за потерю привычного образа жизни и обретение пусть и минимального дискомфорта на фоне неукоснительного благополучия окружающих, делает все, что ему велят.



Возникает вопрос, можно ли и, если да, то как быстро, повысить пассионарность в Европе, чтобы иметь шанс на выживание в будущем.



Национал-либерализм



С начала 1990-х до 2019-2020 гг. доминирующим массовым представлением о будущем мира была парадигма правого либерализма, глашатаем и концептуальным пропагандистом которого стал Фрэнсис Фукуяма, поведавший urbi et orbi об очередном "конце истории". Далее появилось множество "экономистов", наполучавших нобелевских премий за байки и сказки о выходе мира на бескризисное развитие в условиях нерегулируемого рынка, над которым простирается лишь "незримое Провидение" (в русском переводе – "невидимая рука рынка").



Вышедшая в апреле 2022 года пропагандистская статья Фрэнсиса Фукуямы, по-видимому, давно ожидалась, кураторы решили признать, что либерализм, т.е. терпимость, уважение свобод и прав личности, верховенства закона и прочие красивые слова-штампы, нуждается в … национализме. Интересно читать, как автор фактически признается в неспособности космополитического либерализма, вместо высокого "уровня жизни", довольствующегося лишь ее сохранностью, противостоять национальным интересам. Любое проявление последних шельмуется обычно как национализм, равно как у догматических марксистов проявление национальных интересов часто отождествляется с фашизмом.



Итак, с одной стороны, Фрэнсис Фукуяма диагностирует у последователей либерализма духовную пустоту, с другой, считает, что, например, сопротивление украинцев вызвано повальной приверженностью идее независимой либерально-демократической Украины, т.е. что они готовы умереть за либеральные идеалы. Вы поняли верно – нацистские преступления и повсеместная свастика суть, по Фукуяме, проявления либерального многообразия.



Если отбросить шелуху и словесные кружева, то на период до объединения всех государств воедино в статье предлагается внести изменения в концепции правых либералов-глобалистов. Потакая слабостям и несовершенствам людей, нужно "временно" интегрировать национализм в либерализм или, если по-простому: "обещать будем что угодно, вешать станем потом". Фактически перед нами – признание провала либеральной глобализации и указание ее адептам на местах: переходите на партизанские методы работы, притворитесь патриотами и разрушайте государства изнутри, затаитесь, ваше время придет позже.



Промежуточные задачи либералов:



- создание в существующих государствах национал-либеральных режимов с правами, распространяющимися только на граждан [предельный испанский фашизм…];



- нарушение внутреннего этнического и религиозного баланса (через беженцев, изменения границ и т.д.);



- передача власти, если это выгодно, отдельным нацменьшинствам;



- приучение людей к жизни в мультикультурных странах с забвением и отказом от собственной этнической и религиозной идентичности ["россияне" вместо русских, украинцев, татар; рожденные во Франции негры и арабы – "французы" и т.д.], где незатронутой остается лишь идентичность политическая/принадлежность к государству;



- "естественный" процесс объединения мультикультурных государств по всему миру в одно.



С точки зрения геостратегии эти цели и задачи неизменны и утопичны, им должно сопутствовать, кроме того, очень серьезное изменение природы человека. На выходе предполагается интеграция всего населения в Атлантическую цивилизацию с Духом Ктулху в качестве паллиативной религии.



И, да, и в России давно есть такие – либерал-государственники, всегда действующие в соответствии с чужими указаниями и политикой партии и разрушающие страну изнутри. Из-за отношения к принудительной вакцинации, кстати, многие совершили вынужденный каминг-аут…



Таким образом, согласимся, что признание необходимости наряжать либерализм, для последующей победы, в одежды национализма, да еще идущее от одного из общемировых пропагандистов, – дорогого стоит. На самом-то деле речь идет о констатации неспособности либеральных взглядов и идей самостоятельно победить национальные идентичности –именно потому и предлагается действовать партизанскими методами, разрушая страны и этносы изнутри.



Стратегия очень любопытная, она подразумевает возрождение через национализм пассионарности подконтрольных праволиберальных народов с уничтожением культурной опосредованности и последующей подменой понятия нации на гражданскую принадлежность.



Посмотрим, как же идеи подобного возрождения могут быть реализованы в Европе, уже пострадавшей в ХХ веке от коричневой чумы.



Перспективы нацизма и фашизма в Европе



На фоне все более просматриваемого на Украине нацизма, роста террора по отношению к собственному населению и двуличной позиции стран ЕС и США многие стали задаваться вопросом, не грозит ли Европе возрождение нацизма и фашизма. Исторические корни для этого, несомненно, есть, во второй половине 1930-х не имели во власти явных признаков этой болезни только два европейских капиталистических государства – Франция и Чехословакия.



В самых первых статьях по геостратегии, я показывал, что становление социал-национализма (отличия от Третьего Рейха будут) в Европе – практически единственный отличный от "чуда" путь обретения субъектности после распада глобального мира. Субъектом и инициатором этого проекта могут стать континентальные элиты Европы/Ватикан плюс народы, живущие на землях бывшей Австро-Венгрии.



В рамках толерантной, мультикультурной Европы такое развитие событий могло тогда показаться неочевидным, но сейчас ситуация изменилась. Разберемся, что должно произойти, чтобы подобный сценарий стал реальностью. С традиционными элитами никаких проблем не будет: если по их готовности к переменам больших сомнений не было, то и либералы уже тоже не сильно скрывают симпатии к национализму. Пару лет назад вовсю звучали сомнения в готовности европейских обществ принять жесткие формы ограничений, но всеобщая принудительная вакцинация и быстро разожженная ненависть к русским в начале 2022 года и показали крайне высокую степень управляемости и отсутствие ментального иммунитета к самому жесткому манипулированию.



Самые большие проблемы в деле не просто возрождения национализма, а построения нацизма в Европе – наличие рядовых карателей, счет которых должен идти на сотни тысяч, а то и на миллионы. Несколько поколений сознательного уничтожения пассионарности выжгли почву для быстрого формирования новых чернорубашечников и нацистских батальонов.



Среди собственно европейских граждан потенциальными бойцами по большей части являются лишь неадекватные, асоциальные и психически больные, поэтому большая их часть должна вербоваться из инородцев, что, естественно, еще хуже. Если набирать штурмовые бригады из африканцев, то оставшиеся войска взбунтуются и элиты просто не удержатся. Остается развязать гражданскую войну, раздать оружие "своим" и отправить их убивать чужаков, повязав их кровью и надеясь сохранить контроль над кровавой вакханалией. Или использовать украинцев.



На фоне предыдущего политические реформы, введение фашистских принципов управления и т.д. не выглядят чем-то сложным. Будь пассионарность европейского общества выше, через 3-4 года на месте ЕС стоял бы единый либерал-националистический Четвертый Рим с повадками Рейха. Но ныне деградация зашла очень далеко, без внешней помощи вопрос не решить.



Практически все время уничтожения и зачистки нацистов "Азова"* в Мариуполе проходила информация о регулярных попытках вывезти их с помощью авиации и/или договориться о коридоре в сторону Украины. Промелькнуло также упоминание об некой ассоциации со 100 тыс. немцев, оказавшимися после Второй мировой войны в Латинской Америке, и еще большем их количестве, что стали служить Западу. Ближе к окончанию кампании на Украине вполне логичной, вероятно, будет готовность ЕС принять на своей территории и защитить всех украинских военных, особенно бойцов из нацбатальонов, предполагаю – как будущих послушных карателей.



В настоящее время основным сценарием для Европы видится следующий:



- 2021-2023 гг. – экономический кризис, переходящий в социально-экономический, ограничение прав населения (нормирование, принудительная медицина, изъятие активов и др.);



- 2023 г. – массовый вывоз в Европу неонацистов с Украины в качестве будущих чернорубашечников, в обмен на службу в армии/внутренних войсках местных стран [скорее всего не выйдет, поздно поймут];



- 2023-2024 гг. – интеграция принципов национал-либерализма в политическое пространство Европы [надо было раньше, сейчас не успеют];



- 2023-2026 гг. – нашествие неоварваров из-за голода на Ближнем Востоке и в Африке;



- 2024-2025 гг. – начало социально-экономической катастрофы, с падением реальной экономики на 50-70%% от уровня 2019 года;



- 2024-2025 гг. – попытки централизации ЕС и зажимания государств на принципах общеевропейского национал-либерализма вплоть до становления неонацизма [оптимальный срок был бы 2027-2030 гг., но времени нет];



- 2024-2025 гг. – сокращение присутствия и уход США / НАТО из Европы, обострение вопросов безопасности;



- 2025-2026 гг. – разрушение из-за мировой катастрофы и внутреннего напряжения химерной общеевропейской конструкции национал-либерализма, но формирование в ЕС националистических территорий-анклавов;



- 2025-2027 гг. – снижение влияния, вплоть до прекращения работы, институтов ЕС, выход из него отдельных стран под знаменем традиционного национализма или левой повестки;



- 2025-2030 гг. – разрушение системы государственной власти, фрагментация и распад европейских стран на отдельные области и небольшие части (Европа регионов);



- 2026-2027 гг. – приход России в Восточную и Центральную Европу при реализации стратегии "Третий Рим", в случае отказа – запуск стратегии "Четвертый Рим" с центром в бывшей Австро-Венгрии;



- 2026-2027 гг. – начало получения контроля Британии над Северной и Западной Европой в рамках стратегии "Новая Ганза";



- 2027-2030 гг. – раздел/формирование новой конфигурации континента.



И, да, готовность и желание европейских элит запустить в качестве объединяющей идеи новую форму национализма/нацизма не вызывает удивления и даже радует: много времени упущено, большая часть нацистов не выживет…



Таким образом, считаю, что падение уровня пассионарности и деградация смыслов зашли в Европе настолько далеко, что сейчас там не осталось кадровой основы для построения нацизма за счет собственных, внутренних ресурсов. Речь здесь идет о нескольких сотнях тысяч рядовых карателей, готовых без сомнений и переживаний убивать любого, на кого укажут.



Для доведения до такого уровня нынешнего населения необходимо 5-7 лет жестких социальных экспериментов, подобных происходившим в 2020-2022 гг., с запуском внутренних гражданских конфликтов и раздачи оружия "правильным ребятам". Однако катастрофа произойдет раньше.



Высока вероятность того, что, не имея собственной сильной армии и внутренних войск, Европа попытается создать новую реинкарнацию СС из остатков украинских войск. Последние должны будут защищать ЕС от арабов и негров через 2-3 года, когда континент накроет социально-экономическая катастрофа. Европейцев совершенно не смутит, что значимая часть "защитников" будут откровенными нацистами, готовыми убивать собственное население, не говоря уже о чужом. Где же еще холеным западным европейцам найти людей, способных проливать кровь своих и чужих, без разбора, как не среди прошедших войну нацистов.



Резюме



Будучи колыбелью марксизма, приведшего к появлению Красного проекта/СССР – системного антикапитализма, элиты Европы и всего Запада искренне боялись Мировой революции. Сознательно спровоцированное элитой ослабление духа и пассионарности народов привело Европу к текущей ситуации – с аморфным и утратившим волю к сопротивлению населением, готовым безропотно принять практически любой вариант будущего. Эта деградация добралась уже и непосредственно до элиты.



Завершение периода глобального господства США и надвигающаяся мировая катастрофа обнажили проблему – удобное для управления, но утратившее пассионарность население совершенно не подходит для сохранения влияния западных элит в период острого кризиса. Практически единственным вариантом обретения воли и сил для сопротивления остается возрождение национализма, для чего и подготовлен новый формат от Фрэнсиса Фукуямы – "национал-либерализм".



Уровень внутренних проблем на Западе столь велик, что одной идеологией уже не обойтись, нужно жестко перекраивать/искажать социальные и духовные принципы, по которым живут люди, вплоть до принятия неонацизма. Для насаждения последнего необходимо несколько сотен тысяч чернорубашечников, основной удар которых должен прийтись по мигрантам-неоварварам и их потомкам. На сегодня потенциальных карателей в Европе просто нет. Можно было бы попробовать вывести их с Украины и надлежащим образом подготовить, но для подобного массового и "специализированного" наплыва еще ничего не готово (для внедрения и закрепления главенства национал-либерализма в политическом поле нужно лет 5-7), да и "лучшие экземпляры" продолжают массово гибнуть на Донбассе.



*террористическая организация, запрещенная в РФ Источник - shkolnikov.inf

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