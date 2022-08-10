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Таджикские "Ротшильды", или кому принадлежит золото Таджикистана, - Довуд Хотири
12:15 12.08.2022

Август 10, 2022

Довуд ХОТИРИ
Автор блога таджикский инженер и предприниматель Довуд Хотири говорит, что просто не может оставаться равнодушным к судьбе страны, ее экономическому благополучию.

Кому как, но я получаю неповторимое удовольствие, когда общаюсь с человеком, который лучший в своем деле. И не важно он сварщик, врач или ученый физик, важно то, что он лучший кадр в своей отрасли.

Правда в том, что большинство этих профессионалов своего дела - это советские кадры, и их с годами становится все меньше и меньше. Что не говори, но, к нашему сожалению, Природа берет свое - годы идут, люди рождаются люди умирают…

В прошлом столетие, во времена расцвета СССР, советская геология, и в том числе таджикская, была ведущей в мире. Благодаря именно советской геологии сегодня Россия в условиях жесточайших мировых санкций выживает, потому что все крупные месторождения полезных ископаемых, которыми Россия сегодня кормится, были открыты и разработаны именно во времена СССР.

Также и существует таджикская экономика, но за годы своей 30-летней эйфорийной независимости не было открыто ни одно (ни Одно!!!) крупное месторождение полезных ископаемых в республике. Всем чем гордиться, чем питается сегодня таджикское государство, это месторождения полезных ископаемых, которые были открыты и разработаны таджикскими геологами во времена Таджикской ССР. И проблема не в кадрах, проблема в отношении правительства к этой отрасли.

Вследствие этой политики лучшие геологи, маркшейдеры, горные инженеры и мастера горных дел, водители горнодобывающей техники покинули нашу республику. Сегодня мне посчастливилось встретиться с заслуженным геологом Таджикской ССР, который нынче живет и работает в Подмосковье. Забегая вперед хочу сказать, что этот геолог - лучший по золотоносным месторождениям таджикской земли.

Хотел я весело побеседовать со своим наставником и чтоб он рассказал светлые советские времена, работу таджикских геологов. Но, к сожалению, беседа наша получилось тяжелым, она получилось в форме Исповеди таджикского геолога - как много боли, как много обид накопилось в его сердце.

Он тяжело вздохнув говорит мне, что Яхсуйское месторождения россыпного золота является самым крупным и богатым месторождением крупнозернистого россыпного золота в Средней Азии. Древнее русло золотоносной реки, которая протекала более 20-25 млн лет назад, начиналась с Дарвозского хребта и растекалась по нынешнем землям Сангворского, Ховалинского, Муминабадского и Шуроабадского районов. Вот поэтому это предприятие во времена СССР называлась "прииск Дарвоз", а потом с приходом англичан в середине 90-х годов переименовали на Совместное британско-таджикское предприятие "Дарвоз".

С конца 90-х годов пошла большая утечка кадров. Что в результате привело к тому, что с нулевых годов, когда предприятие переименовали на ГУП " Тиллои Точик", на смену специалистов в руководство пришли люди с улицы.

В 2009 году Алимурод Элмуродов был назначен директором ГУП " Тиллои точик", до этого он работал директором швейной фабрики "Гулистон", шил шортики и трусы детские. Что он знал о горной промышленности? Ничего. Единственное его "ценность" была в том, что он был родственником и другом зятя президента. Все что он сделал в свои долгие годы управлении золотым прииском, для развития горной промышленности Таджикистана, это подсобное хозяйство при ГУП "Тиллои Точик", где выращивали овощи.

Потом назначили чиновника с министерства финансов РТ, который сделал из предприятия торговую лавку. Потом пришел в руководство строитель. И наконец, семь лет назад руководителем назначили Зарифа, племянника Зохира Сохибова, старшего зятя президента Эмомали Рахмона.

К тому времени Зарифу было 33 года, он, конечно же, не знал, что такое золотодобыча, и вообще, где находится это месторождение. Говорит о том, что этот молодой "одаренный" новоиспеченный директор имел большой опыт работы в промышленности в свои 33 года, думаю, не стоит. Вся его ценность, это то что он был членом Семьи. Рядом с ГУП "Тиллои Точик", работала золотодобывающая компания " Артель старателей", которую переименовали в "Дастрас", и его директором стал Сохибов Фатхулло.

Золотодобывающее предприятие "Союззар" переименовали в "Нахш", и получил его в "наследство" Амриддин Нахшов, двоюродный брат, член Семьи. Предприятие "Одина" переименовали в "Авесто Одина" и работает в Даштако, кому принадлежит Авесто - без комментариев. Месторождения с Себикоппа до Зилолака "получил" Исмоил, сын Ходжи Каюма, компания "Авесто Одина". И это только золотоносные месторождения Ховалинского района, там за хребтом в Сангворском районе (бывшей Тавильдаре) работает в месторождениях "Сагирдашт" и "Банди Сариоб", компания Таком Голд, который принадлежит Хасану Асадуллозода. В месторождении Айнинского района в Чоре тоже работают люди Хасана Асадуллозода. В сторону Муминабадского и Шуроабадского района в месторождениях, благодаря другому зятю Ашрафу, работают Гуловы, тоже члены Семьи.

Из истории мы знаем, что в 18 веке, когда семья- клан Ротшильдов финансово окрепла, она решили завладеть всеми месторождениями золота по всей планете. Они этим до сих пор и занимаются. Такое ощущение, что наша "Семья" тоже на какой то момент почувствовала себя "Ротшильдами" таджикской земли, и начала делить между собой все золотоносные месторождении республики. Если я не прав, то скажите мне, по каким критериям назначаются директора ГУП "Тиллои Точик"? По каким критериям распределяются готовые месторождения, которые разработали в прошлом таджикские геологи в Таджикской ССР? Где проходят эти конкурсы, тендеры на лучший инвестиционный проект по разработки добычи месторождений полезных ископаемых нашей земли - Республики Таджикистан?

Вместо тендеров в мировых СМИ был огромный конфуз, когда Шамсулла Сахибов продал иностранцам золотой рудник "Пакрут" в обмен на дом в Лондоне и 8,2 миллиона долларов в подарок. В Таджикистане это дело не расследовалось, поэтому игра с национальными ресурсами страны продолжается.

Самое обидное то, что эти залетные ребята в погоне за золотом ведут варварскую добычу, что приводит к разубоживанию золотоносной земли и экологическим катастрофам. Когда произошло потопление города Куляба, где были жертвы, никто не сказал, что это произошло именно из за варварской добычи золота в верховьях реки Яхсу. Когда отходы песка - эфиля с хвостов ППМ (промывочных фабрик) вместо того, чтобы закопать в выработанных карьерах по техусловиям, они, чтобы сэкономить на ГСМ, выбрасывают в реку Яхсу, это приводит в низовьях реки к водным катастрофам.

Дааа, не получилось у меня теплой задушевной беседы с великим (не побоюсь сказать это) таджикским геологом. Время берет свое, каждый из нас незаметно стареет и молча понимает, что в его жизни не видать расцвета таджикской экономики, пока таджикские "ротшильды" в своей ярмарке тщеславия занимаются распродажей недр нашей земли.

РЕДАКЦИЯ: Мнение автора статьи в рубрике "Блогистан" может не совпадать с мнением редакции Радио Озоди

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660295700


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