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Четверг, 11.08.2022
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Среда, 10.08.2022
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Сухой закон: как Европа выживает без водыСухой закон: как Европа выживает без воды
13:22 12.08.2022

Из-за аномальной погоды энергокризис в Старом Свете усугубляется

Более половины территории ЕС и Великобритании в этом году испытывает на себе последствия засухи, которые усугубляются аномальной жарой. Знаменитый Гринвич-парк в Лондоне теперь больше похож на пустыню. Угроза возникновения пожаров и нехватка воды приводят к проблемам не только в сельском хозяйстве и судоходстве, но и в энергетике. Властям приходится ограничивать водоснабжение и идти на нарушения экологических норм. Как европейцы справляются с погодной катастрофой - в фотогалерее "Известий"

Уровень воды в Рейне - торговой водной артерии Германии - упал до критических отметок и продолжает снижаться. Если судоходство остановится, прекратится транспортировка грузов, пострадает множество предприятий, осложняется и работа электростанций

Во Франции рекордная жара уничтожает урожай подсолнечника и фруктов

Русло По, самой большой реки в Италии, на которую приходится почти треть сельскохозяйственного производства страны, местами превратилось в пустыню с растрескавшейся землей

Река пересохла настолько, что на обнажившемся дне удалось обнаружить бомбу времен Второй Мировой войны

Европейским фермерам нечем кормить и поить домашний скот

Некоторые пруды и озера высыхают полностью

Фермерам нечем поливать поля, под угрозой гибели оказались многочисленные виноградники

Швейцарии из-за сокращения объемов энергии, вырабатываемых ГЭС, приходится открывать резервы топлива

Сильнейшая засуха ударила и по туристической отрасли - некогда полноводная река Ду на границе Франции и Швейцарии полностью высохла, десятки прогулочных катеров оказались в песке (фото)

Во Франции из-за погодной аномалии усугубился энергетический кризис - реки Рона и Гаронна слишком нагрелись, чтобы охлаждать ядерные реакторы расположенных на них АЭС. Властям пришлось пренебречь экологическими нормами и ослабить требования к АЭС, которые предписывают снижать мощность либо вообще останавливать станцию, если температура в реке поднимается выше нормы

Запасы водохранилищ Испании во время засухи сократились до 39,2%, что является самым низким показателем с 1995 года

Самая тяжелая обстановка сложилась в автономных сообществах Андалусия, Галисия, Кастилия-и-Леон, Каталония, Наварра и Эстремадура. В некоторых муниципалитетах ограничили полив улиц, отключили души на пляжах, запретили бассейны. Улучшения ситуации пока не ожидается

Источник - Известия
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