Сухой закон: как Европа выживает без воды

13:22 12.08.2022

Из-за аномальной погоды энергокризис в Старом Свете усугубляется



Более половины территории ЕС и Великобритании в этом году испытывает на себе последствия засухи, которые усугубляются аномальной жарой. Знаменитый Гринвич-парк в Лондоне теперь больше похож на пустыню. Угроза возникновения пожаров и нехватка воды приводят к проблемам не только в сельском хозяйстве и судоходстве, но и в энергетике. Властям приходится ограничивать водоснабжение и идти на нарушения экологических норм. Как европейцы справляются с погодной катастрофой - в фотогалерее "Известий"



Уровень воды в Рейне - торговой водной артерии Германии - упал до критических отметок и продолжает снижаться. Если судоходство остановится, прекратится транспортировка грузов, пострадает множество предприятий, осложняется и работа электростанций



Во Франции рекордная жара уничтожает урожай подсолнечника и фруктов



Русло По, самой большой реки в Италии, на которую приходится почти треть сельскохозяйственного производства страны, местами превратилось в пустыню с растрескавшейся землей



Река пересохла настолько, что на обнажившемся дне удалось обнаружить бомбу времен Второй Мировой войны



Европейским фермерам нечем кормить и поить домашний скот



Некоторые пруды и озера высыхают полностью



Фермерам нечем поливать поля, под угрозой гибели оказались многочисленные виноградники



Швейцарии из-за сокращения объемов энергии, вырабатываемых ГЭС, приходится открывать резервы топлива



Сильнейшая засуха ударила и по туристической отрасли - некогда полноводная река Ду на границе Франции и Швейцарии полностью высохла, десятки прогулочных катеров оказались в песке (фото)



Во Франции из-за погодной аномалии усугубился энергетический кризис - реки Рона и Гаронна слишком нагрелись, чтобы охлаждать ядерные реакторы расположенных на них АЭС. Властям пришлось пренебречь экологическими нормами и ослабить требования к АЭС, которые предписывают снижать мощность либо вообще останавливать станцию, если температура в реке поднимается выше нормы



Запасы водохранилищ Испании во время засухи сократились до 39,2%, что является самым низким показателем с 1995 года



Самая тяжелая обстановка сложилась в автономных сообществах Андалусия, Галисия, Кастилия-и-Леон, Каталония, Наварра и Эстремадура. В некоторых муниципалитетах ограничили полив улиц, отключили души на пляжах, запретили бассейны. Улучшения ситуации пока не ожидается