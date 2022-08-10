Таджикистан и Афганистан. Боевики готовы к штурму? - Сергей Кожемякин

13:26 12.08.2022

Таджикистан и Афганистан. Боевики готовы к штурму?



Таджикско-афганские отношения снова накалились. В Душанбе обвиняют соседей в росте наркотрафика и развязывании террора, ряд источников сообщает о создании специального таджикского подразделения "Талибана"*. Потенциальный конфликт на границе может обострить ситуацию внутри республики.



Победа "Талибана"* в Афганистане поставила его соседей перед непростым выбором. Мало того, что пришедшие к власти силы находились под международными санкциями - ряд стран непосредственным образом помогал сражавшейся с боевиками коалиции. Это касалось и республик Центральной Азии. Здесь находились американские военные базы, и даже после их вывода регион оставался важным маршрутом снабжения иностранного контингента.



Несмотря на это, большинство столиц довольно быстро приняли новую реальность. За последний год в Кабуле побывали высокопоставленные - вплоть до уровня главы МИД - чиновники из Узбекистана, Казахстана, Туркмении и Киргизии. Налаживаются торговые связи, обсуждается совместная реализация инфраструктурных проектов.



Единственным исключением остается Таджикистан. Его руководство отказалось от контактов с афганским правительством и отзывается о последнем исключительно в нелицеприятных выражениях. Как писала "Правда" (см. номер от 26-27 июля с.г.), особенно ярко это проявилось в ходе встречи глав республик Центральной Азии в киргизской Чолпон-Ате. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон упрекнул "Талибан"* в нежелании создавать правительство с участием различных этнических и политических сил. Вместо этого, добавил он, новые власти проводят курс жесткого религиозного консерватизма, вводя всевозможные ограничения и запреты.



За выступлением Рахмона последовали другие обвинения. Директор таджикского Агентства по контролю за наркотиками Хабибулло Вохидзода заявил о резко возросшей активности афганских наркоторговцев. По его словам, с августа прошлого года по июль этого на границе двух стран было изъято свыше 3 тонн наркотических веществ - почти в три раза больше, чем годом ранее. Сближению Кабула и Душанбе не способствуют и такие инциденты, как отправка обратно в Афганистан изданных там тысяч экземпляров Корана. Как заявил в конце июля глава Комитета по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана Сулаймон Давлотзода, изъятая партия книг общим весом 13 тонн не прошла религиоведческую экспертизу. Помимо этого, в республике выражают недовольство задолженностью Кабула за поставляемую электроэнергию. Согласно соглашению, заключенному еще до прихода "Талибана"* к власти, в этом году Таджикистан должен продать соседней стране 1,5 миллиарда кВт-ч электроэнергии общей стоимостью 69 миллионов долларов. Однако средства в Душанбе не поступают уже полгода, а размер накопившегося долга составляет десятки миллионов долларов.



Не менее хлесткие заявления раздаются с другой стороны границы. Еще несколько месяцев назад ряд политиков, включая лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра, обвинили Таджикистан в поддержке воюющего с Кабулом Фронта национального сопротивления. По их словам, это может заставить власти "взять под крыло" таджикскую оппозицию. Еще более предметные угрозы прозвучали в начале августа. Афганские СМИ привели высказывание заместителя командующего корпусом "Омари" муллы Мохаммада Джана Хамзы, сделанное им в приграничной провинции Тахар. В присутствии правительственных чиновников военачальник заявил, что если Таджикистан не прекратит вмешиваться во внутренние дела соседей, то афганские войска смогут за неделю захватить республику.



Сотрясанием воздуха дело не ограничивается. Близкие к афганскому правительству издания сообщили о создании организации "Техрик-е Талибан Таджикистан" ("Движение талибов Таджикистана"). Как сообщается, в нее войдут воюющие на стороне талибов боевики-таджики. Ядром группировки, вероятнее всего, станет отряд "Джамаат Ансаруллах"*. В прошлом году это подразделение численностью до 300 человек сыграло решающую роль в установлении власти движения в приграничных с Таджикистаном уездах провинции Бадахшан. С тех пор оно базируется здесь, выполняя функцию пограничных войск. Командует отрядом уроженец Таджикистана Махди Арсалон (он же Мухаммад Шарипов), находящийся на родине в розыске по обвинению в терроризме.



Недавно "Джамаат Ансаруллах"* привлек к себе внимание тем, что установил на границе наблюдательную вышку. На ней расположена звукоусилительная аппаратура, с помощью которой, как сообщают из Душанбе, транслируются "оскорбительные и провокационные речи на таджикском языке". Но и это не все. На скале у подножия вышки крупными буквами выведено имя Махди Арсалона, хорошо читаемое с другой стороны границы.



Реакция афганских властей оказалась весьма лукавой. На просьбу одного из СМИ прокомментировать действия "Джамаата Ансаруллах"* глава пресс-службы "Талибана"* Забихулла Муджахид сообщил, что Кабул не позволит угрожать соседним странам. Вместе с тем он призвал таджикские власти вступить с афганским правительством в официальный диалог и открыто изложить свои претензии. "Если у таджикской стороны есть какие-то вопросы или опасения, пусть они поговорят с нами официально и, дай Аллах, мы устраним угрозы", - заявил Муджахид. В Душанбе его совету, разумеется, не последовали.



То, что эпицентром конфликта может стать район, прилегающий к Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, вызывает явную тревогу у властей республики. Все последние месяцы Душанбе стремится задушить местную вольницу, проявлявшуюся в большом влиянии так называемых неформальных лидеров. Продолжаются аресты, а в начале августа в Душанбе начался судебный процесс над участниками протестов в регионе. По данным генеральной прокуратуры, по делу проходит почти 80 человек. Среди них бывший старший советник командующего пограничными войсками Таджикистана генерал-майор Холбаш Холбашов. Все это не добавляет популярности властям, создавая благоприятную почву для попыток дестабилизации.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин