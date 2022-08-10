Поднадоевшие понаехавшие. Украинских "беженцев" выселяют из европейских стран, - А.Уваров

13:27 12.08.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ



Поднадоевшие понаехавшие

Украинских "беженцев" выселяют из европейских стран



Хлебосольная на первых порах Европа все чаще и чаще поворачивается к украинским беженцам задней частью туловища, отказывая в собственных гарантиях антироссийского гуманитарного гостеприимства. За полгода приема у европейцев закончились возможности, доброта и терпение. Прагматизм берет вверх даже у самых рьяных "принимальщиков": британцев, поляков и прибалтов. Лишь за последний месяц разнообразные отказы стали звучать от половины Европы.



С 1 августа украинских беженцев перестали обеспечивать жильем в Грузии. По данным мэрии Тбилиси, программой расселения воспользовались 5,1 тыс. человек, а расходы из бюджета на такую поддержку постоянно растут и уже достигли 14 млн грузинских лари ($ 5 188 960). Для Грузии тяжеловато. Так что пока оставили лишь ежемесячное пособие в размере 300 лари на семью.



Серьезные проблемы появились в Латвии, где правительство принимает решение о приеме украинцев, а всю остальную волокиту скидывает на муниципалитеты и мэрии, которые лишние средства готовы тратить не на беженцев, а на слом советских памятников.



В июле глава МВД Латвии Кристапс Эклонс заявил, что в стране устали от украинских беженцев. По его словам, ситуация с Украиной влияет на все общество - и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять беженцев.



Украинских "беженцев" выселяют из европейских стран



В Литве с добровольной гуманитаркой так. Надпись: "Класть сюда. Спасибо"



Рижское самоуправление уже отказало принимать украинцев, ибо физически не хватает мест для их расселения. О невозможности размещать беженцев в помещениях самоуправления сообщил председатель Лудзенской краевой думы Эдгар Мекшс.



Рост числа мигрантов с Украины (пока их 48 906) в Эстонию привел к тому, что власти вопиют, что Эстония не резиновая и не может принять больше, чем может.



Эстония скоро лопнет



Агентство Elta сообщает, что "неправительственные организации Литвы, помогающие в приеме беженцев и координирующие их расселение у жителей, не раз в последнее время отмечали, что все возможности практически исчерпаны".



10 августа Sky News опубликовала данные британского Управления национальной статистики (ONS) о спонсорах по схеме "Дом для Украины", которая позволяет гражданам Украины и их родственникам приехать в Великобританию при наличии спонсора, который может предоставить жилье минимум на шесть месяцев.



Так вот, семь из десяти (70% опрошенных) британских спонсоров схемы заявляют, что их способность оказывать поддержку теперь ограничена кризисом стоимости жизни.



В Шотландии за отсутствием приспособленного жилья беженцев размещают в каютах арендованного пассажирского судна, причем 739 кают не имеют окон, что вызвало ужас журналистов The Mail on Sunday.



Гостеприимный Эдинбург размещает украинцев в каютах, как в тюремных камерах



Правительство Шотландии собирается привлечь для решения проблем укробеженцев армию, но там отвечают, что в казармах тоже нет мест, и армия может лишь арендовать еще один корабль и всунуть его на рейд реки Клайд. В итоге Шотландия вслед за Уэльсом с 12 июля временно приостановила прием беженцев с Украины.



Украинцев обрадовали власти Ирландии, объявившие, что 3000 украинских беженцев должны освободить студенческие общежития до конца августа, ибо свои студенты дороже заезжих иноземцев. Как пишут СМИ, "беженцев вернут в центры для мигрантов, где им снова придется спать на полу".



Известно, что ограничения вводят и в гостеприимной Польше, где отныне жилье и питание предоставляют только незащищенным группам. В Варшаве закрываются двери благотворительных организаций, занимавшихся кормлением и социальной поддержкой беженцев с Украины. Беженцам предлагают начинать работать.



Польша. Пичалька



С 25 июля в силу вступили новые правила вывоза животных с Украины в Польшу. Теперь для этого требуют паспорт европейского образца, микрочип и евровакцинацию от бешенства, которая проведена не ранее даты микрочипирования.



Мэр Познани Яцек Яськовяк опасается, что в связи с введением моратория на прием беженцев в страны Европы украинцы могут "застрять" в Польше, где ресурсов уже не хватает.



Дошло до того, что знаменитый Ягеллонский университет в Кракове решил выселить 162 украинских беженца из двух общежитий, ранее выставленных на продажу, хотя украинцам обещали проживание на 18 месяцев, что теперь вуз отрицает.



В Финляндии украинцев ценили не как беженцев, а как собирателей клубники, но с февраля те стали приезжать с семьями, а это влетало хозяевам в копеечку, потому в Хельсинки решили заменить клубничных украинцев на клубничных азиатов. У тех, если есть дети, то и они стоят на плантациях раком и не требуют соцпособий.



Германия первоначально тоже "щиро принимала щирых". По последним данным, тевтоны приютили 915 тысяч человек. Но деньги стали заканчиваться и в управлениях некоторых земель Германии ввели мораторий на прием украинцев. В первую очередь отказались Бавария, Северный Рейн-Вестфалия, а в Саксонию вообще пускают только тех, у кого уже живут там близкие родственники: тети и дяди больше не считаются. Просто какой-то капут!



В Чехии решили, что украинцы должны официально трудоустраиваться, и теперь после 150 дней пребывания государство прекращает оплачивать медстраховку. Как известно ранее, чехам надоело чрезвычайное излишество желто-блакитного и власти городов по требованию местных жителей стали запрещать развешивать флаги Украины на админзданиях и памятниках, как это было с конной статуей маркграфа Йошта в центре Брно. Как сказали в городе Червены-Костелец: "Мы же живем в Чехии, а не на Украине".



Более того, "флаговые акции" украинцев на автобанах, когда они мешают движению, уже не раз приводили к тому, что чехи до прибытия полиции вышвыривали "гиднюков с прапорами" с дороги, насовав им тумаков.



Чехи очищают дороги от укров



Сезон любви к украинцам закончился, потому раздражающие флаги велят снимать везде, например в испанской Бенальмадене, где украинцев предупреждают: "Никаких флагов".



В Испании надоели украинские флаги



Европейцам надоели и раздражают не только флаги, нескончаемые шоу, рост цен и появление тысяч бюджетных нахлебников, они готовы помогать реально нуждающимся. Но когда среди беженцев немало таких, что приезжают в Европу на люкс-авто и скрываются от войны в казино, это начинает бесить даже толерастов Старого Света.



Украинские беженцы. "Шоб я так жил"



Опять же там не понимают миграции украинцев по принципу "из Европы – домой, на выходные – в Европу". Скажем, те же сирийцы, туда, где война, не мотаются. Вот почему вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уже сообщила, что в случае возвращения на Украину на длительный срок украинцы должны сниматься с регистрации в странах ЕС и заново перерегистрироваться в случае возвращения.