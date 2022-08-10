Таджикистан не совсем адекватно воспринимает происходящее в мире, - А.Князев

13:30 12.08.2022

Князев: Таджикистан не совсем адекватно воспринимает происходящее в мире



Таджикистан предоставил свою территорию для учений "Региональное сотрудничество – 2022" под командованием США и с участием американской армии. Маневры продлятся до 20 августа. В них участвуют военные из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и Пакистана. США стремятся восстановить утраченные позиции в регионе после ухода из Афганистана.



Это показатель того, что руководство Таджикистана (РТ) не совсем адекватно воспринимает происходящее в мире, считает доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.



"Геополитическое противостояние, возникшее в мире между, с одной стороны, США, с другой – Россией, Китаем и еще рядом стран, затянется надолго. Власти Таджикистана не понимают, что мир изменился, и полагают, что доктрина многовекторности и дальше будет работать. Для некоторых стран она еще срабатывает, но не для Таджикистана", – сказал Александр Князев.



По мнению эксперта, проводить многовекторную политику может себе позволить пока только Узбекистан.



"У республики есть мощный потенциал: географический, ресурсный, коммуникационный и экономический. Таджикистан же относится к тем странам, которые в самое ближайшее время могут оказаться в тупиковой ситуации, пытаясь лавировать между глобальными центрами силы.



И в Москве, и в Пекине вряд ли станут открыто реагировать на нынешние действия Душанбе, но это "упадет" в копилку негатива в отношениях с Россией и Китаем. Впрочем, как и в отношениях с Ираном, которые Таджикистан пытается восстанавливать и которые сегодня важны для Душанбе. Такая политика Душанбе временная, и она лишь усугубляет положение Таджикистана с теми странами, которые являются для него ключевыми", – полагает Князев, считая, что это же относится и к Казахстану, и к Кыргызстану, которые также идут на сближение с США. Разница лишь в том, что подобные действия Нур-Султана будут острее восприниматься в вышеназванных столицах.



Напомним, что накануне посольство США в Таджикистане сообщило о начале военных учений, организованных Центральным командованием США. "Маневры направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и на обмен информацией", – говорится в заявлении посольства США в Таджикистане. Сообщается также, что американские и таджикские военные отдельно отработают двусторонние полевые маневры в учебном центре Фахрабад. На открытии учений с приветственным словом к участникам обратился посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм: "Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, "Региональное сотрудничество – 2022" предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе", – сказал он.



Ранее, в июне, Душанбе посетил командующий Центральным командованием США Майкл Курилла. С президентом страны Эмомали Рахмоном и министром обороны Шерали Мирзо он обсудил совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранению региональных угроз и оказанию поддержки вооруженным силам Таджикистана. По словам Курилла, США за последние 30 лет предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 млн долл.



Как отметил Александр Князев, на эти учения, вероятнее всего, негативно отреагируют и в Кабуле. Поскольку понятно, какие внешние угрозы существуют для Таджикистана. В основном это Афганистан. "Если бы это были, предположим, учения антитеррористического характера, направленные на нейтрализацию террористических проявлений внутри региона, то это была бы другая история, а поскольку данные учения подразумевают отражение угроз извне, значит, талибы вправе интерпретировать, что именно они являются главной угрозой для Таджикистана, и военные учения – это демонстрация для них", – подчеркнул эксперт.



Директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук Александр Кобринский считает, что сам факт учений без участия России на территории Таджикистана уже вызывает некоторое удивление, учитывая, что именно Россия обеспечивает безопасность РТ от внешних угроз, и ее 201-я военная база стоит на страже суверенитета и стабильности республики. "Время, выбранное для учений, идеально для США и сомнительно с точки зрения общественности России и, уверен, Китая. Тренировки американских солдат даже в количестве 60–100 человек в подбрюшье сразу трех стран – России, Китая и Афганистана в условиях очевидного прямого противостояния Россия – США, США – Китай и США – Афганистан представляются неуместными, если Таджикистан считает себя союзником России и партнером Китая", – сказал Кобринский.



Эксперт полагает, что в тот момент, когда Россия и Узбекистан "выравнивают", настраивают на позитивный лад отношения с Афганистаном, Таджикистан предпочитает примкнуть к США в негласной антиафганской группе и стать плацдармом для действий США, направленных на деструктивную линию в отношениях с Кабулом. Эта линия, в свою очередь, преследует цель недопущения как России, так и Китая к конструктивной работе с Кабулом, для чего США будут прилагать усилия к постоянной дестабилизации обстановки в этой стране.



"Не следует упускать из виду стремление англосаксов создать дугу нестабильности от Европы до Центральной Азии. В момент, когда обстановка в Сербии стабилизировалась на некоторое время, военные США прибыли в Таджикистан, а за пару недель до этого в Киргизии прошло совещание руководителей спецслужб – и тоже без участия России, зато с участием Турции – страны НАТО. В это же время возникли подозрения о продаже Казахстаном старого советского оружия Великобритании, Словакии, Чехии. Очевидно, что это оружие пойдет в Украину", – отметил Кобринский.



Он полагает, что сделанный ранее прогноз, о том, что "англосаксы будут стремиться оторвать республики Центральной Азии от России и наносить чувствительные уколы Китаю в ЦА, находят подтверждение". "Прогноз на дальнейшее – негативный для России, подсказывающий, что срочно нужно менять методы сотрудничества и работы в Центральной Азии. А советники Эмомали Рахмона, лоббирующие интересы США, рискуют ввергнуть Таджикистан в хаос и междоусобную войну. Многовекторная политика – это всегда в итоге государственный переворот", – резюмировал эксперт.



Между тем Александр Князев полагает, что страны ОДКБ будут поставлены перед фактом ужесточения обязательств в рамках данного военного блока, а возможно, и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в своих внешнеполитических контактах, тем более в такой области, как военная. "В формате ШОС и в формате ОДКБ появится тенденция к тому, чтобы ограничить участие стран-участниц с третьими странами, не участвующими в данных блоках и тем более недружественными для ведущих стран – России и Белоруссии в ОДКБ и России и Китая – в ШОС", – считает Князев. По его мнению, Таджикистан должен был бы отказаться от предоставления своей территории для проведения американских учений в текущих условиях. "Раздражение Москвы и Пекина должны вызывать даже просто военно-технические контакты с США. Более терпимо отношение к контактам с Турцией, которая хоть и член НАТО, но не является сегодня враждебной ни Китаю, ни России. Военная помощь от стран, которые являются потенциальными противниками любой из участниц ОДКБ, выглядит не совсем адекватной и является определенным недостатком ОДКБ. Думаю, что в ближайшее время будет тенденция к тому, чтобы его исправить", – заключил Князев.



Автор: Виктория Панфилова