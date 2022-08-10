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В КырАрмии новые "Наставления по физической подготовке ВС"
13:31 12.08.2022

"В КР ввели новые "Наставления по физической подготовке Вооруженных сил""

Светлана Лаптева

Начальник главного управления боевой подготовки Министерства обороны, полковник Акылбек Дононбаев рассказал vb.kg о введении с июня 2022 года в войсках нового "Наставления по физической подготовке Вооруженных Сил Кыргызской Республики 2022"



"Физическая подготовленность военнослужащих способствует качественному выполнению служебно-боевых задач, а также широкой пропаганде и популяризации физической культуры и спорта. Именно поэтому мы решили обращать больше внимания на физподготовку.

Так разработано и утверждено со 2-го июня 2022 года "Наставление по физической подготовке Вооруженных Сил Кыргызской Республики", где оценка физической подготовленности предлагается оценивать по балловой системе.

Рассказываю о соревнованиях и спортивных мероприятиях, которые проведены в соответствии с приказом Министра Обороны Кыргызской Республики.

Например, ранее прошла Спартакиада Вооруженных Сил Кыргызской Республики по военно-прикладным видам спорта среди соединений, частей и учреждений, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Также проводился турнир по волейболу среди главных управлений, отдельных отделов Центрального аппарата Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил Кыргызстана. Был проведен турнир по мини-футболу на Кубок Министра обороны Кыргызстана, посвященный 30-летию образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

28-29 мая 2022 года старший спортсмен главного управления спортивного клуба армии Минобороны прапорщик Рапиев совершил забег на 200 км в честь празднования 30-летия Вооруженных Сил КР. 29-го мая 30 военнослужащих от каждой части совершили 30-ти километровые забеги.

В июне в городе Ош проведен 3-ий турнир по волейболу среди мужских клубных команд высшей лиги, в котором приняли участие 6 команд. По итогам тура команда "Спортивный клуб армии Минобороны Кыргызстана" занял первое место и вышла в национальную лигу КР.

В июле 2022 сборная команда Вооруженных сил приняла участие в 3-х Военно-спортивных играх дружественных армий государств участниц Содружества Независимых государств. Сборную команду Кыргызстана представляли военнослужащие Минобороны, ВВ МВД, погранслужбы и службы госохраны ГКНБ КР.

Соревнования проведены по таким видам спорта как армейский рукопашный бой, гиревое многоборье, стрельба из штатного оружия, офицерское троеборье и военизированный кросс.

Важно упомянуть, что еще до армии будущие призывники должны уделять больше внимания физической подготовке и это целая тема для разговора", - рассказал полковник Дононбаев.

Источник - Вечерний Бишкек
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