 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Разгадан секрет древне-китайской бронзы!? - МК
16:47 12.08.2022

Расшифрованы загадочные ингредиенты древних бронзовых предметов

Анализ 2300-летнего текста, а также состава монет помог исследователям расшифровать древние рецепты изготовления бронзы.

Као Гун Цзи, старейшая известная техническая энциклопедия, была написана около 300 г. до н.э. и является частью более крупного текста под названием "Обряды Чжоу". Древний текст включает шесть химических формул для смешивания бронзы и перечисляет такие предметы, как мечи, колокольчики, топоры, ножи и зеркала, а также способы их изготовления.

В течение последних 100 лет исследователи изо всех сил пытались перевести два основных ингредиента, которые перечислены как "цзинь" и "си". Эксперты полагали, что эти слова означают медь и олово, которые являются ключевыми компонентами в процессе изготовления бронзы. Однако когда исследователи попытались воссоздать рецепты, полученный металл не соответствовал составу древних китайских артефактов.

Теперь два исследователя считают, что они точно определили истинное значение загадочных ингредиентов. Журнал Antiquity опубликовал свои выводы во вторник.

Открытие позволяет лучше понять древнее производство бронзы и открывает новые вопросы о том, когда начался этот процесс, учитывая, что крупномасштабное производство бронзы произошло задолго до того, как шесть рецептов были опубликованы в Као Гун Цзи, сказал соавтор исследования Жуйлян Л, куратор коллекции раннего Китая в Британском музее в Лондоне.

В современном китайском языке цзинь означает золото. Но древнее значение этого слова могло означать медь, медный сплав или даже просто металл, поэтому было трудно определить конкретные ингредиенты.

"Эти рецепты использовались в крупнейшей бронзовой промышленности в Евразии в тот период", - сказал Лю, - Попытки реконструировать эти процессы предпринимались более ста лет, но не увенчались успехом". анализ

Лю и ведущий автор исследования Марк Поллард проанализировали химический состав китайских монет, отчеканенных незадолго до написания "Као Гун Цзи". Поллард - профессор археологии Эдварда Холла в Оксфордском университете и директор Исследовательской лаборатории археологии и истории искусства.

Ранее исследователи думали, что монеты были сделаны путем разбавления меди оловом и свинцом.

Анализ показал, что химический состав монет образовался в результате смешивания двух заранее приготовленных металлических сплавов, один из которых состоял из меди, олова и свинца, а другой - из меди и свинца.

Двое исследователей пришли к выводу, что цзинь и си, вероятно, были предварительно смешанными металлическими сплавами.

"Впервые за более чем 100 лет исследований мы дали жизнеспособное объяснение того, как интерпретировать рецепты изготовления бронзовых предметов в раннем Китае", - заключил Поллард.

Александра Ипполитова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660312020


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