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Полыхнет ли в Косово новая Балканская война?
17:28 12.08.2022

В Косово разгорается новое обострение: "Готовят ликвидацию наших людей"
До следующей вспышки конфликта между Белградом и Приштиной остались считанные дни

На время затихший конфликт между Косово и Сербией может вновь обостриться. Сербский президент Александр Вучич открыто предупреждает о возможном нарастании агрессии со стороны косовских сепаратистов. При этом грядущие переговоры между главой Сербии и премьер-министром Косово вряд ли смогут положительно повлиять на отношения конфликтующих сторон.

На встрече с журналистами в четверг Александр Вучич заявил о готовящемся нападении албанских сепаратистов на севере края Косово и планируемой в Приштине "ликвидации" сербов под предлогом борьбы с преступностью.

Премьер же Косово Альбин Курти намекнул накануне, что нападение готовится именно со стороны Сербии. Агентство Reuters привело слова косовского премьера: "Я не говорю, что на нас нападут на этой неделе или в ближайшее время, но было бы совершенно безответственно исключать возможность роста напряжения и новых конфликтов".

Последний раз конфликт между Белградом и Приштиной дошел до точки кипения в ночь с 31 июля на 1 августа, когда в северной части Косово возникли жаркие столкновения между проживающими там сербами и местной полицией. В прессе заговорили о возможности появления новой "горячей точки". Несмотря на то что тогда удалось удержать ситуацию под контролем, в высказываниях Вучича отражается высокий градус волнения по поводу развития отношений между Сербией и частично признанным Косово.

По словам сербского президента, "Приштина использует ситуацию на Украине для кампании против Сербии". Вучич называет ложью утверждения о том, что Сербия хочет напасть на кого-то: как раз наоборот – это Приштина хочет напасть на север Косово и Метохию и готовит ликвидацию наших людей".

"Они готовят ликвидацию наших людей на севере. Я открыто об этом заявляю, – цитирует слова Вучича сербская телекомпания РТС. – Я предостерегаю их от этих действий под предлогом борьбы против криминала. Не убивайте людей. Мы никого не будем убивать. Нам нужны мир и стабильность".

В этой ситуации сесть за стол переговоров кажется единственно правильным решением. Встреча Вучича с главой косовского правительства Курти назначена на 18 августа в Брюсселе. Они встретятся с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и Мирославом Лайчаком, спецпредставителем ЕС по косовско-сербскому диалогу.

Однако однозначное решение конфликтных вопросов вряд ли произойдет в результате переговоров. Готовясь к брюссельскому рандеву, Вучич априори настроен скептически: "Они не хотят никакого компромисса. Все, что они пока сказали, это то, что они будут навязывать свою волю".

Помимо территориальных разногласий (не говоря уж о тотальном несогласии по статусу Косово, которое Сербия считает своим краем) дело усугубляется и разобщенностью в вопросе о Сообществе сербских муниципалитетов. Это своего рода орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Возник разговор о подобных сообществах еще в 2013 году, когда подписывались Брюссельские соглашения и Соглашение об общих принципах в 2015 году.

Конфликт в этом вопросе заключается в простой формуле: Белград хочет наделить эти сообщества исполнительными полномочиями, а Приштина выступает за создание Сообщества в форме частной ассоциации.

Петар Петкович, глава Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии, ранее так комментировал ситуацию: "Сербы хотят формирования Сообщества сербских муниципалитетов со всеми исполнительными полномочиями и компетенциями, как это было оговорено Брюссельскими соглашениями 2013 года и Соглашением об общих принципах 2015 года, а не так, как этого хочет заместитель премьер-министра непризнанного Косово Бесник Бислими, сравнивающий ССМ с неправительственной организацией".

И без того сложную обстановку усугубляет и приближение 1 сентября, а именно эту дату власти Приштины объявили крайней в вопросе возобновления запретов на въезд граждан Сербии на территорию Косово по сербским документам. Также с начала осени от живущих на севере края сербов потребуют использования автомобильных номеров не сербского, а косовского образца.

По словам старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Александра Пивоваренко, потенциал возникновения новой напряженности между Белградом и Приштиной к 1 сентября достаточно высок.

– Вероятность есть. Именно по той причине, что урегулирование, которого достигли в конце предыдущего обострения 31 июля, касалось периода 30 дней, – комментирует эксперт. – Косовская сторона в лице Альбина Курти продолжает использовать конфронтационную риторику. А слова Александра Вучича о том, что готовятся акции, повторяются при каждом обострении. Это характерное для Белграда заявление, которое при этом не лишено оснований. Это вполне обоснованная риторика и, безусловно, предзнаменование сложных событий.

Полина Коноплянко

Источник - МК
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