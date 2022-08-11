Назарбаев открыл в Нур-Султане самую большую мечеть Центральной Азии

17:31 12.08.2022

Новая мечеть открылась в Нур-Султане



НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице открылась новая мечеть. В торжественной церемонии открытия принял участие Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА "Казинформ".







"В эту священную пятницу мы открываем в нашей столице прекрасную мечеть. Это важное событие не только для нашей столицы, но и для всех наших жителей, мусульман", - сказал Нурсултан Назарбаев.



По словам Елбасы, за годы Независимости в столице было построено много религиозных сооружений.



"С обретением независимости мы во всех регионах страны открываем мечети. Пусть Аллах услышит все молитвы, которые читаются в этих мечетях. За день до прекращения своих полномочий в марте 2019 года заложил первый кирпичик мечети. Со мной был нынешний Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Мы молимся за то, чтобы Аллах нас благословил и независимое наше государство процветало", - добавил Елбасы.



Как отмечалось ранее, мечеть станет самой большой в Казахстане и Центральной Азии. Высота главного купола составляет почти 90 метров, а минареты возвышаются на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 30 тыс. человек.