Мирзиеев открыл в Ташкенте первый ипотечный центр

17:38 12.08.2022

Открылся Ташкентский ипотечный центр



Глава государства 10 августа посетил ипотечный центр, организованный в Яшнабадском районе города Ташкента.



Вопрос жилищного обеспечения населения находится под постоянным вниманием нашего государства. Его решению способствует масштабное строительство домов государственным и частным сектором. Для содействия населению в приобретении жилья предлагаются ипотечные кредиты. Однако не все проинформированы о возможностях и процедурах ипотеки.



Например, в текущем году коммерческим банкам на финансирование ипотечных кредитов запланировано выделить из бюджета 13 триллионов сумов. Однако за первые шесть месяцев населению выдано лишь 30 процентов этих средств.



Поэтому на состоявшемся 6 июля видеоселекторном совещании Президент указал на необходимость сокращения бюрократии и создания ипотечных центров, обслуживающих население комплексно.



Первый такой центр начал свою работу в столице. Здесь собраны все предложения на ипотечном рынке и организована прозрачная система. Посетителям будет предоставляться ​​подробная информация о строящемся в Ташкенте жилье, банках, выдающих ипотечные кредиты, их условиях. Также будет оказана помощь в процедуре оформления договоров купли-продажи, залога и ипотечного кредита, государственной регистрации права на жилье. Самое главное, все услуги предоставляются в одном месте.



- Много решений принимается, условий создается для улучшения жизни наших людей. Но многие не в полной мере осведомлены об этом. А те, кто в курсе, не знает, куда идти. Этот центр будет предоставлять комплексные услуги и облегчит заботы тех, кто хочет приобрести жилье. Теперь необходимо развивать электронные платформы центра и сделать его еще более комфортным для людей, - сказал Шавкат Мирзиеев.



Глава государства обратил внимание на то, что тысячи людей не могут воспользоваться ипотекой на частный дом с земельным участком, и дал соответствующие указания ответственным лицам.



- Необходимо внедрить ипотеку на дома с участком. Такая ипотека будет народной ипотекой, - сказал Президент.



В центре имеются офисы строительных и девелоперских компаний. Для покупателей созданы все условия.