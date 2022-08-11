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Вот как начнется третья мировая война: по той же схеме, что в 1914 году
17:44 12.08.2022

Le Figaro
Франция

Рено Жирар: третья мировая война – конфликт, которого никто не хотел?

Известный своей независимой позицией публицист Рено Жирар ставит вопрос на страницах Figaro: почему США как будто умышленно подрывают хрупкий мир в Тайваньском проливе? Да, нынешняя ситуация двусмысленна. США как бы не признают Тайвань, но накачивают его оружием. Но разве такое только у границ Китая происходит?

Рено Жирар

История доказала, что проводить внешнюю политику ради внутриполитического успеха крайне опасно.

Похоже, мы входим сегодня в Формозском проливе (между островом Тайвань и материковой территорией Китая) в самую опасную геополитическую фазу. Иногда спрашиваешь себя: не напоминает ли ситуация там положение в Европе в начале лета 1914 года, когда судьба континента вдруг решилась на Балканах? Не идут ли Китай, США и Тайвань без осознания опасности, словно лунатики в темноте, к вооруженному противостоянию? Так же, как Австро-Венгрия в 1914 году, словно сомнамбула, двинулась против Сербии, союзницы России, в отместку за теракт в Сараево. А потом это втянуло весь мир в Первую мировую войну.

Именно этот вопрос приходит в голову, когда сначала американцы, а затем китайцы без всякой необходимости цепляются за неоправданно рискованные позиции.

Действительно ли американке Нэнси Пелоси, спикеру Палаты представителей от Демократической партии, нужно было ехать на Тайвань 3 августа 2022 года – при полном осознании того, что этот визит вызовет негодование Коммунистической власти Китая (КПК)? Разве для морального духа мужественной тайваньской демократии было недостаточно того, что Джо Байден на пресс-конференции в Токио 23 мая 2022 года, заверил, что Америка вмешается военным путем, если остров подвергнется нападению вооруженных сил коммунистического Китая? После протестов Пекина Вашингтон уточнил, что в зафиксированном в 1978 году положении якобы ничего не изменилось: США официально признавали только один Китай, но Пекин воздерживался от силовых мер в отношении Тайбэя. А если статус-кво не изменялся, то в чем же состояла необходимость для мадам Пелоси, вызывающей неприязнь у китайских коммунистов, все-таки полететь и усложнить ситуацию? Так какие же дипломатические преимущества дает такая провокационная политика, такое размахивание красной тряпкой под носом у быка?

За три месяца до промежуточных выборов (в первый вторник ноября), которые обещают быть чрезвычайно сложными для Демократической партии США, которая может потерять свое большинство в Палате представителей в пользу Республиканской партии, можно понять желания Нэнси Пелоси. Она хотела, чтобы о ней говорили. Но выбор столь провокационного дипломатического шага был безответственным с ее стороны.

Бурную реакцию китайской стороны также не назовешь торжеством разума. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) организовала воздушные и военно-морские учения с боевыми патронами в Тайваньском проливе, иногда залезая далеко за серединную линию между материковым Китаем и островом. Коммунистический Китай никогда раньше не проводил столь масштабные военно-морские учения вокруг Тайваня. Дело в том, что в том же ноябре 2022 года состоится XX съезд Коммунистической партии Китая. Председатель Си Цзиньпин намерен баллотироваться на третий срок и хочет показать себя сильным лидером. Требование присоединения острова Тайвань к материковой родине, несомненно, разделяет подавляющее большинство китайцев.

Итак, основные мотивы Нэнси Пелоси и Си Цзиньпина в настоящее время связаны с внутренней политикой. А нет ничего опаснее внешней политики, проводимой на основании внутриполитической повестки дня.

Поскольку многие корабли ВМС США курсируют в международных водах в этой части Восточно-Китайского моря, мы имеем дело с взрывоопасной ситуацией. Потому что мы больше не можем исключать китайско-американский военный инцидент в мировом океане, который приведет к усилению напряженности. И под давлением со стороны СМИ и националистов как в Китае, так и в Соединенных Штатах, может возникнуть эскалация, которую в скором времени никто не сможет остановить. Напомним: после убийства 28 июня 1914 года наследника престола Австро-Венгрии Фердинанда венская пресса решила использовать эту сенсационную новость для подъема тиражей. В итоге своими антисербскими и антироссийскими статьями тогдашние журналисты подлили немало масла в тот самый огонь, который потом уничтожил множество призывников из их же газетного цеха. Журналисты тогда просто недооценили опасности, которые несоразмерная реакция Австро-Венгрии принесет всему европейскому континенту.

И китайцам, и американцам опасно трогать статус-кво Тайваня. Да, нынешняя ситуация двусмысленна со стратегической точки зрения. Но это тот случай, когда двусмысленность надо сохранить любой ценой. В недавней статье в National Interest профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон отметил, что, если правительства США и Китая будут продолжать проводить свою сомнамбулическую политику, мы не сможем избежать войны. Сценарий апокалипсиса представить себе не так уж и сложно: Россия присоединится к Китаю, и поединок между альянсами приведет нас к третьей мировой войне.

Китайский кризис опаснее украинского. Каким бы ужасным ни был конфликт на Украине, он ограничен определенными рамками. Запад заявил, что войска его стран не войдут на территорию Украины, и даже обещал не поставлять оружие, которое может достичь территории России. Русские заявили, что они не будут использовать ядерное оружие, зарезервированное только на тот случай, если жизненно важные интересы России окажутся под угрозой. Кроме того, ООН удается позитивно воздействовать на конфликт, о чем свидетельствует "зерновой коридор" для судов между Одессой и Босфором.

Увы, в Восточно-Китайском море таких рамок в настоящее время нет. Не следует думать, что мир между ядерными державами, худо-бедно державшийся 72 года, будет продлен механически, без усилий со стороны ответственных жителей нашей планеты.

Комментарии читателей:

Un Beaucairois
Конфликты на Тайване и Украине используются США. Это американцы заставляют мир ходить по краю мировой войны, думая тем самым сохранить свое превосходство. Кстати, все, что американцы предприняли вне своих национальных границ в последние десятилетия, обернулось катастрофой для Франции и Европы: трагедия Сараево и бомбардировки Сербии, вторжение в Ирак, интервенция в Ливии, оккупация Афганистана, разжигание гражданской войны в Сирии... Когда наконец Франция и Европа проснутся?

extra lucide
Запад не исключил на самом деле со своей стороны поставки [Украине] оружия, которое могло бы достичь территории России. Через своего госсекретаря американцы дали понять, что не прочь дать Киеву такое оружие, которое могло бы уничтожить те оборонные объекты в России, с территории которых ведутся удары по Украине. Что же касается сползания китайцев в сторону конфликта с Тайванем, то, вероятно, это жест направлен на успокоение волнений и на сплочение гражданских и военных властей.

roland2
Мы должны вести себя по образцу позиции США во время двух мировых войн: нейтралитет, изоляционизм, ждать и наблюдать как можно дольше.

3338396
Война не так близко. Эти учения имеют внутреннее предназначение. Дело в том, что в мирное время порабощенные народы вольно или невольно аплодируют своим формальным "сюзеренам", то есть лидерам, правящим их странами в рамках ныне существующих границ. Но погодите: если вспыхнет конфликт, порабощенные народы восстанут против своих правителей. И те это знают.

Gdidees
У этих интеллектуалов всегда одни и те же разговоры! Прежде всего, не обязательно так уж рваться понравиться китайскому автократическому режиму или российским властям. Именно от таких интеллектуалов бежал в Лондон генерал де Голль, так как понял, что они собираются отдать Францию нацистской Германии. Нет, господин Жирар, я совершенно не разделяю вашу точку зрения, и даже если США не являются примером, я предпочитаю быть с ними, чем с авторитарными режимами. В тот день, когда авторитарный режим придет к власти во Франции, я думаю, вы прекратите свои самодовольные высказывания, но будет слишком поздно!

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660315440


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