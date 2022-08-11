Трамп незаконно натаскал в свое поместье кучу совсекретных документов

21:21 12.08.2022

ФБР нашла в поместье Трампа 11 комплектов секретных документов



Издание Wall Street Journal получило доступ к описи документов, которые были обнаружены агентами ФБР в ходе обыска в имении Мар-а-Лаго во Флориде, которое принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу.



Как отмечается в публикации, в поместье нашли три "конфиденциальных" документе, три с грифом "секретно" и 4 набора документов с грифом "совершенно секретно".



Также ФБР вывезло из дома трампа около 20 коробок с различными предметами, материалами, фотографиями и рукописными записи. В статье сообщает, что в изъятых документах содержалась информация о "президенте Франции".



Авторы: ОСТАП ЖУКОВ