Таджикистан, Афганистан и американские маневры. Все еще впереди. Зреет конфликт, - Семен Багдасаров

21:27 12.08.2022

Багдасаров оценил военные учения с участием США в Таджикистане

"Подождите, это – только начало. Все еще впереди"



В Душанбе под командованием американцев стартовали военные учения Regional Cooperation – 22 ("Региональное сотрудничество"), которые продлятся до 20 августа. На них военнослужащим США – страны НАТО, предстоит отработать боевые задачи по "укреплению региональной безопасности и стабильности" с военными Таджикистана, Казахстана и Киргизии – стран, вместе с Россией входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как следует расценивать военное сотрудничество стран бывшего СССР с нашим главным военно-политическим противником? Что "забыли" США в регионе традиционного влияния России? На эти вопросы "МК" ответил российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.



– Эти учения проводятся под руководством командования Вооруженных Сил США, - говорит эксперт. – Точнее его, так называемого, Центрального командования, штаб которого находится в окрестностях города Доха в Катаре. Зоной его ответственности является ближний Восток и Центральная Азия.



– Как получилось, что страны ОДКБ проводят военные учения под командованием страны–члена НАТО?



– И не просто страны, а под эгидой нашего главного врага – Соединенных Штатов. При этом на территории Таджикистана находится наша крупнейшая 201-я военная база и авиационная группировка. Возникает вопрос: кто, если возникнет такая ситуация, будет там воевать за "укрепление региональной безопасности"?



Все страны, что сейчас проводят там учения, во время гражданской войны в Таджикистане, сразу дали оттуда деру. В Таджикистане воевали мы! Думаете, если теперь что случиться, кроме нас там из них кто-то будет воевать? Не надейтесь.



Нас сейчас втягивают в серьезный конфликт. Это происходит буквально на глазах. При этом наши структуры, молчат, делая вид, что все так и должно быть. Я считаю это позором!



– О каком конфликте речь?



– Нас втягивают в конфликт на афгано-таджикской границе. Я удивляюсь, что здесь, у нас в стране, люди, которые за это должны отвечать, не понимают сути происходящего. Видимо снова хотят, чтобы рядовой Иванов, сержант Петров и лейтенант Сидоров исправляли политические ошибки наших больших руководителей.



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– Американцы все активней ведут себя в Таджикистане?



– Недавно туда приезжал командующий Центрального командования Вооруженных Сил США генерал Майкл Курилла. Его лично принимал президент Таджикистана Эмомали Раҳмон – президент страны, входящей в ОДКБ!



– Афганистан, кстати, выразил протест по поводу проведения этих учений.



– Правильно сделал. Кому понравится, что у твоих границ проводят какие-то учения? Да еще под эгидой США, которые 20 лет воевали в Афганистане, и где убили кучу народу. А как еще афганцы должны были реагировать?



Подождите, это – только начало. Все еще впереди. Зреет конфликт. Американцы воевать там не будут. Ну, может, будет воевать какой-нибудь спецназ типа "Дельты", или, может, еще какие-то небольшие силы. По-настоящему воевать придется русскому Ивану, когда в этот конфликт втянут Россию.



Ольга Божьева