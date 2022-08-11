Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

00:06 13.08.2022

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы



Текст: Айнура Алиева



Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России?



Во вторник сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне пришвартовался в турецком порту Мерсин, сообщил ТАСС источник в администрации северного ливанского порта Триполи. Изначально планировалось, что Razoni доставит украинское зерно (26 527 тонн кукурузы) в Ливан, но из-за срыва доставки более чем на пять месяцев местный покупатель отказался от закупки – и судно даже не заходило в порт. Оно вышло из Одессы 1 августа по морскому гуманитарному коридору после заключения "продуктовой сделки" Россией, ООН, Турцией и Украиной в Стамбуле 22 июля. Судно было досмотрено в Стамбуле, что предусмотрено договоренностями.



В конце прошлой недели министр транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что Razoni изменил свой статус и ждет новых указаний о месте назначения. Как отмечали наблюдатели, Ливан – средиземноморская страна с восьмимиллионным населением – страдает от кризиса продовольственной безопасности, резкого роста цен на продукты, из-за нехватки пшеницы выстроились очереди за хлебом. Именно поэтому было решено отправить первое судно с зерном в эту страну. Худший экономический кризис Ливана в его современной истории, начавшийся в конце 2019 года, привел к тому, что три четверти его населения живут в бедности, а ливанский фунт потерял более 90% стоимости.



