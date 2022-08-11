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США не решаются на войну с Китаем, они уже воюют на Украине, - Люк Ферри
00:34 13.08.2022

Le Figaro
Франция

Люк Ферри: "Война с Китаем. Вы серьезно?"

Передача Тайваня Китаю - лишь вопрос времени, утверждает на страницах Figaro аналитик Люк Ферри. США просто нечего противопоставить решимости Китая. Ядерное оружие после Хиросимы американцы первыми применить не смогут. А их обычные вооружения отправлены на Украину, где США воюют чужими руками, пишет Ферри.
Что будут делать американцы, когда Китай захватит Тайвань, а это, вероятно, только вопрос времени? Само собой разумеется, что американская демократия у нас вызывает больше симпатий, чем авторитарные режимы Китая и России. Китайский коммунизм, хотя и менее кровавый, чем во времена Мао, остается монстром для подавляющего большинства европейцев. Что касается Путина, который нас презирает из-за нашей деградации, то и ему вряд ли удастся преодолеть негатив в наших СМИ. А почти все европейские газеты или лепят из него диктатора, или сравнивают его с Гитлером и Сталиным. Абсурдность таких сравнений очевидна любому знакомому с историей человеку, но у масс-медиа свои законы восприятия, у их аудитории и такой абсурд может быть популярен.

Бросить Китай в объятия Путина

Оправдывает ли это желание американцев снова изображать из себя мировых жандармов, бесспорных лидеров "свободного мира", как хотела заявить о себе на весь мир Нэнси Пелоси, совершая визит на Тайвань? Позвольте мне в этом усомниться, и это по двум причинам, о которых энтузиасты этого визита, кажется, быстро забыли. Во-первых, он не будет иметь никакого другого эффекта, кроме как бросить Китай в объятия Путина в самый неподходящий момент. Во-вторых, существует необратимый дисбаланс в области оружия массового уничтожения между демократиями и авторитарными режимами. Как бы то ни было, американцы больше не могут претендовать на господствующее положение в мире, так как военные преступления, совершенные ими в Хиросиме и Нагасаки, сегодня просто немыслимы, неприемлемы как для западного общественного мнения, так и для сегодняшних лидеров в крупнейших странах мира. Более того, сами американские официальные лица в итоге осудили их, как это сделал Эйзенхауэр в своих мемуарах, утверждая, что в апреле 1945 года "Япония искала способ сдаться, не теряя лица, поэтому не обязательно было наносить удар этим чудовищным оружием".

Поэтому сегодня США хоть и ведут на самом деле войну против России на Украине, все же внешне имитируют ситуацию "а я тут ни при чем". Они зарезервировали себе "зрительские" места за тысячи километров, да еще и получают огромные барыши. Они используют украинцев, чтобы избежать прямого конфликта, который рискует подтолкнуть Россию к применению ядерного оружия, на что мы, западные страны, теперь совершенно неспособны. Больше никакой Хиросимы и никакого Нагасаки: трудно представить, чтобы демократическая страна приняла решение и умышленно сравняла с землей город, пусть даже вражеский. Многое можно списать на "случайные промахи", но в целом нельзя применять оружие массового поражения: оно ведет к гибели всего населенного пункта, с его гражданским населением, включая женщин и детей. А такое весь мир тут же квалифицирует нынче как военное преступление.
Испугались Афганистана, а идут на Китай?

Если даже перед лицом немногочисленного афганского народа воякам из США пришлось срочно собирать чемоданы, то что они могут сделать против Китая, который теперь является союзником России? Мы должны прислушаться к тому, что генерал де Голль говорил о территориях, уступленных Китаем другим странам. В книге Алена Пейрефита "О де Голле" генерал произносит такие слова: "Неизбежно, но однажды китайцы почувствуют себя достаточно сильными, чтобы потребовать возвращения уступленных территорий. Нам не обязательно ввязываться в эти ссоры, но мы должны присутствовать повсюду. Есть что-то ненормальное в том, что у нас нет отношений с самой густонаселенной страной мира под предлогом того, что ее режим не нравится американцам…".
Это больше всего относится к Тайваню, поскольку китайские лидеры, несомненно, способны на худшее в случае вооруженного конфликта с США или Японией.

Почему не права Пелоси
Итак, повторяю свой вопрос: что сделают США когда Тайвань "вернется в родную гавань", а это, вероятно, только вопрос времени? Ответ: ничего, кроме ритуальных жестов. Даже в экономическом и коммерческом плане зависимость США от Китая, хотя бы в отношении "редкоземельных металлов", необходимых для производства компьютеров, смартфонов, электронных компонентов, такова, что от санкционного режима они пострадают больше, чем Китай.

Г-жа Пелоси, вместо того чтобы добиваться мимолетной медийно-нарциссической славы, что противоречит совету ее собственного президента, должна была дважды подумать, прежде чем развязать бурю, которая сплотила двух самых могущественных диктаторов мира. Она должна была понимать, что США больше не пуп земли, что время воинственного хвастовства прошло и что, как того хотел де Голль, культурное, экономическое и политическое сотрудничество - пусть и бесконечно трудное со странами, не имеющими ту же историю, что и мы - это единственный путь к будущему.

автор:
Люк Ферри (Luc Ferry) - профессор философии, бывший министр образования Франции. Специалист по политическим наукам.

Комментарии читателей:
Loin de moi
Нет, визит Пелоси на Тайвань не "толкает Китай в объятия России", поскольку эти две страны уже неоднократно демонстрировали свой союз перед лицом Запада. Г-н Ферри считает, что только Запад должен иметь хорошие отношения с этими странами. Это совершенно неверно. Они полностью отвергают все, что мы представляем из себя. Они терпят нас только как клиентов. Напомним, что Китай и Россия являются близкими союзниками Ирана, который только и мечтает уничтожить Израиль.

Мы можем называть их хоть "диктаторами", хоть "автократами", хоть еще кем-то, но Путина и Си поддерживает большинство их народов. И эти народы, а именно россияне и китайцы, не приемлют - в отличие от нас - американский протекторат, а также нанесение ущерба их экономике и природным ресурсам.
nico1005
Именно Люк Ферри предлагал принять Турцию в ЕС. Он опять все не так понял. США не могут позволить себе бросить Тайвань: это означало бы конец их влияния в Азии. Альтернатива прямому вмешательству - вооружить Тайвань до зубов, чтобы Китай дважды подумал. В крайнем случае надо дать Тайваню ядерное оружие. Несколько ядерных боеголовок в руках Тайваня – и цена, которую придется заплатить Китаю, будет огромной.

Тайвань не является признанным государством. Никем, включая США, ООН, Европу, Японию. Поэтому никакой "аннексии" нет. Это, конечно, прискорбно, и, возможно, сегодняшним рыцарям-защитникам Тайваня следовало бы 10-20 лет тому назад позаботиться о признании 30-летней тайваньской демократии (до этого там тоже была диктатура). Но мы предпочли этому прибыльную торговлю с китайским дьяволом. А теперь вот остались с носом.

Источник - inosmi.ru
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