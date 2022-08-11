 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 13.08.2022
01:08  Американский интерес и Запорожская АЭС: Штатам выгоден второй Чернобыль
00:39  Подтирать Еревану сопли больше никто не будет, - Ирина Алкснис
00:34  США не решаются на войну с Китаем, они уже воюют на Украине, - Люк Ферри
00:06  Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде
Пятница, 12.08.2022
22:29  Лиз Трасс - почти премьер Британии: тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка? - Guardian
21:27  Таджикистан, Афганистан и американские маневры. Все еще впереди. Зреет конфликт, - Семен Багдасаров
21:21  Трамп незаконно натаскал в свое поместье кучу совсекретных документов

17:52  Проект CR-929. Китай поможет спасти Российскую гражданскую авиацию
17:47  КазАрмия. Боевая фемина Ельчибаева зря обвинила комбата в харасменте
17:44  Вот как начнется третья мировая война: по той же схеме, что в 1914 году, - Рено Жирар
17:38  Мирзиеев открыл в Ташкенте первый ипотечный центр
17:31  Назарбаев открыл в Нур-Султане самую большую мечеть Центральной Азии
17:28  Полыхнет ли в Косово новая Балканская война?
16:47  Разгадан секрет древне-китайской бронзы!? - МК
13:35  Османская империя 2.0: Эрдоган стремится сделать Турцию одним из мировых лидеров
13:31  В КырАрмии новые "Наставления по физической подготовке ВС"
13:30  Таджикистан не совсем адекватно воспринимает происходящее в мире, - А.Князев
13:27  Поднадоевшие понаехавшие. Украинских "беженцев" выселяют из европейских стран, - А.Уваров
13:26  Таджикистан и Афганистан. Боевики готовы к штурму? - Сергей Кожемякин
13:22  Сухой закон: как Европа выживает без воды
12:49  Как найти ключ к решению проблемы Тайваня, - Саид Гафуров
12:15  Таджикские "Ротшильды", или кому принадлежит золото Таджикистана, - Довуд Хотири
10:41  Кто и за что расправился с кыргызским мафиозо Чынгызом–Доо? - ВБ
08:09  Становление либерального национализма в Европе, - Андрей Школьников
07:55  Для креативной индустрии Кыргызстана будет введен специальный налоговый режим, - 24.kg
07:54  Кредит под залог урожая. Выгоден ли он фермерам Кыргызстана? - Нуркиз Сабырова
07:44  Псы войны на Украине. Здесь дыхание смерти ощущается сильнее, - А.Бурт
01:22  Вот тебе и "Дружба": Евросоюз, пытаясь нагадить России, бьет по своим
00:27  Языковое братство. Станет ли казахский язык объединяющим фактором для казахстанцев?
00:24  Сикхи и индуисты бегут из Афганистана. Религиозная нетерпимость обернулась прямым террором, - Лариса Шашок
00:22  Таджикистан стал полигоном для военных из США, но не из РФ, - В.Панфилова
00:19  Под какими социальными лозунгами пойдут в бой новые партии в Казахстане?
00:17  У США остался последний шанс остановить Трампа
Четверг, 11.08.2022
22:02  ЛГБТ: а почему бы им не получить кресло в Совете Безопасности ООН? - Causeur
21:21  Соглашению ОПЕК+ предсказывают вечную жизнь, - Анатолий Комраков
18:27  Пентагон обвинили в тайном сохранении войск в Афганистане, - Игорь Субботин
14:57  Проект "Русофобия", - Александр Проханов
14:43  Боевой вентиль. Россия начала жестко отвечать на западные санкции, - Sabah
14:42  Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле
14:28  Армия Z вбомбила в Украину 1-ю германскую самоходку "Гепард" (видео)
14:23  У Байдена проблемы с... надеванием пиджака
14:16  Удрапавший из Кабула А.Гани продолжает считать себя легитимным президентом Афганистана
14:12  В Таджикистане стартовали учения, организованные Центральным командованием США
14:02  Рахмон женил младшего сына - Сомона
13:47  Сейм Латвии объявил Россию "страной-спонсором терроризма"
13:31  В Узбекистане будет создано движение "Умные женщины" (Окила аеллар)
13:29  Будет ли полезен Народный курултай в Кыргызстане? - С.Шамшиев
13:02  Когда Европа лишится российских газа, нефти, удобрений, а теперь и туристов, что от нее останется? - А.Кренгель
09:43  КазШколу ждет трудный год, - Алма Бектенова
09:41  Грозят ли санкции финансовому сектору Казахстана? - Серик Маселов
08:39  Биоматериал для создания COVID-19 собирался США на территории Украины и Казахстана, - Айнур Курманов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американский интерес и Запорожская АЭС: Штатам выгоден второй Чернобыль
01:08 13.08.2022

Вашингтон хочет санкций против Росатома

Киев никогда не решился бы обстреливать такой опасный объект, как Запорожская атомная станция, если бы не имел на это карт-бланш от Вашингтона. Так считает военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.

Как Гундаров сказал "МК", на территории Запорожской АЭС в сухом хранилище находятся 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива.

- Авария на этой АЭС будет равносильна десяти Чернобылям и накроет всю Европу, Турцию и половину России, - сказал Гундаров.

-​ Для чего украинцы обстреливают Запорожскую АЭС?

- Для того чтобы обвинить в обстрелах российскую сторону, что они успешно и делают. Но известно, что ни один снаряд иностранного производства не полетит без одобрения американских кураторов, тех же США.

-​ А зачем Соединенным Штатам надо, чтобы украинские вояки обстреливали атомную станцию?

- О последствиях атомной катастрофы для Украины и Европы Вашингтон думает меньше всего. А так как американцы все любят измерять в долларах, то надо искать прежде всего экономическую подоплеку этого атомного терроризма. И тут вырисовывается следующая вероятная схема: МАГАТЭ из-за ситуации вокруг АЭС накладывает санкции на Росатом, в результате которых российская госкорпорация утрачивает доступ к мировым рынкам атомной энергетики. США при этом запрещают всем странам сотрудничать с Росатомом, и это останавливает стройки, которые российская сторона уже ведет за рубежом, например в Турции.

С одной стороны, это будет очередной удар по экономике России, с другой – удар по экономике тех стран, где мы строим атомные станции. Эти страны должны стать более зависимыми от США, бедные станут беднее, а выиграет – богатая Америка.

Ольга Божьева

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660342080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №971
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №973
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратится к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Расширить охват мерами поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Алихан Смаилов
- Реализацию крупных автодорожных проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с главой компании ABG
- Состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года №535
- Министр иностранных дел РК встретился с руководством компании ACWA Power
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  