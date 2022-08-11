Американский интерес и Запорожская АЭС: Штатам выгоден второй Чернобыль

01:08 13.08.2022

Вашингтон хочет санкций против Росатома



Киев никогда не решился бы обстреливать такой опасный объект, как Запорожская атомная станция, если бы не имел на это карт-бланш от Вашингтона. Так считает военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.



Как Гундаров сказал "МК", на территории Запорожской АЭС в сухом хранилище находятся 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива.



- Авария на этой АЭС будет равносильна десяти Чернобылям и накроет всю Европу, Турцию и половину России, - сказал Гундаров.



-​ Для чего украинцы обстреливают Запорожскую АЭС?



- Для того чтобы обвинить в обстрелах российскую сторону, что они успешно и делают. Но известно, что ни один снаряд иностранного производства не полетит без одобрения американских кураторов, тех же США.



-​ А зачем Соединенным Штатам надо, чтобы украинские вояки обстреливали атомную станцию?



- О последствиях атомной катастрофы для Украины и Европы Вашингтон думает меньше всего. А так как американцы все любят измерять в долларах, то надо искать прежде всего экономическую подоплеку этого атомного терроризма. И тут вырисовывается следующая вероятная схема: МАГАТЭ из-за ситуации вокруг АЭС накладывает санкции на Росатом, в результате которых российская госкорпорация утрачивает доступ к мировым рынкам атомной энергетики. США при этом запрещают всем странам сотрудничать с Росатомом, и это останавливает стройки, которые российская сторона уже ведет за рубежом, например в Турции.



С одной стороны, это будет очередной удар по экономике России, с другой – удар по экономике тех стран, где мы строим атомные станции. Эти страны должны стать более зависимыми от США, бедные станут беднее, а выиграет – богатая Америка.



Ольга Божьева